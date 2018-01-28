В Петербурге митингующие дошли до Невского

К 14 часам на площади Пролетарской перед Смольным, где находится администрация города, собрались несколько тысяч человек. Больше всего полицию заботил вопрос защиты самого Смольного — он был оцеплен плотной цепочкой омоновцев, а вход перегорожен ленточкой. На дальних подступах к площади дежурили наряды ГИБДД, которые останавливали и проверяли туристические автобусы — видимо, опасались, что в них везут на митинг сторонников Навального. Ближе к месту событий стояла дорожная техника — тяжелые грузовики, которыми полиция собиралась перекрывать проезжую часть.





На площади собрались несколько тысяч человек Фото: Twitter / @teamnavalny_spb

Митингующим собираться на площади не мешали. Люди кричали «Забастовка», «Нет выборам без выбора», «Россия без Путина» и т. д.



Простояв минут 15, толпа двинулась по Тверской улице в сторону центра города. Немедленно из прилегающих улиц выехали омоновские грузовики и дорожная техника, которые рассекли участников акции на несколько частей. Полиция взяла середину колонны в оцепление. Около 10 человек были задержаны, после чего оцепление сняли, и толпа, заметно поредевшая, вернулась на площадь, где уже не представляла, с точки зрения полиции, никакой угрозы.







Фото: Twitter / @teamnavalny_spb

Однако часть людей, которую не успели отрезать, пошла, никем не преследуемая, дальше по улицам в сторону Невского. Вскоре те, кто вернулся на площадь, видимо, получив сигнал от организаторов, тоже двинулась туда.

Полиция была не готова к такому развитию событий. Поэтому к четырем часам сторонники Навального оказались на Марсовом поле и прилегающих к Невскому небольших улицах, куда ни дорожная техника, ни большие омоновский грузовики проехать не могли. Единственное, что смогла сделать полиция, — блокировать выходы из этих улиц на Невский.

К четырем часам сторонники Навального оказались на Марсовом поле и прилегающих к Невскому небольших улицах, куда ни дорожная техника, ни большие омоновские грузовики проехать не могли



Однако, в конечном итоге толпа все-таки дошла до этой главной городской магистрали.

Скандируя «Путин вор» и неся над головой красные флаерсы с надписью «Навальный 20!8», около тысячи человек вышли на тротуар Невского проспекта и, не спускаясь на проезжую часть, пошли в сторону Дворцовой площади. Туда же двинулись и люди с Марсова поля.





Фото: Twitter / @teamnavalny_spb

На Дворцовую, однако, толпе выйти не дали, после чего она повернула обратно на Невский. Пройдя весь Невский, несогласные с политикой властей дошли до площади Восстания, но к вечеру толпа стала редеть. К шествию присоединился барабанщик с походным барабаном, который отбивал марш.

По сравнению с предыдущими акциями омоновцы вели себя мирно, однако и масштаб акции был несколько меньшим.

Всего на площади Пролетарской диктатуры собрались около 2 тыс. человек. Сколько потом ходили по улицам — сказать сложно, но число их было примерно сопоставимо. Хотя часть сторонников Навального ушли с площади домой, к уличным шествиям присоединялись прохожие.

Во время предыдущей акции Навального, 7 октября, в день рождения Путина, на улицы Петербурга вышло аналогичное число людей, однако эффект был бóльшим — митингующим удалось перекрыть Литейный проспект, одну из ключевых артерий в центре города. Впоследствии власти заявили, что из-за этого скорая помощь не смогла вовремя доехать до больного, но вскоре выяснилось, что она должна была ехать по Литейному в сторону, противоположную той, где митинговали сторонники Навального.

На предыдущих акциях, в марте и июне, людей было больше.