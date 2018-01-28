«Путин сломал генератор»





Фото: Марта Радищева

До начала митинга еще полчаса, но на площадке около культурно-развлекательного комплекса «Уралец» уже собрались около тысячи человек. Сегодня здесь ждут не просто руководителя штаба Навального, но своего земляка — Леонид Волков был одним из первых по-настоящему открытых депутатов городской думы Екатеринбурга, его блог в «Живом журнале», а потом и страница в Facebook стали наглядной иллюстрацией слова «демократия». Многие горожане об этом помнят.

Не привыкшие

По периметру площадки тут и там видны полицейские. К встрече с ними некоторые из пришедших на митинг подготовились заранее: группа молодых людей, помимо шариков и табличек с надписями «20!8» и «Забастовка», держат в руках еще и розы — для полиции. «Что, еще не видели, чтобы люди приходили на митинг с цветами?» — улыбаются они.



Фото: Марта Радищева

Вообще молодых здесь много. Девушки с волосами всех цветов радуги и сережками в носу, юноши с хипстерскими бородками, вчерашние выпускники и просто школьники.

Пожилой мужчина беседует с двумя девочками лет шестнадцати, которые рассказывают, почему сюда пришли: «Когда у Путина был день рождения, наша училка по истории сказала «Сегодня день рождения у самого великого человека»! Люди уже просто привыкли к этому. А мы — нет».

«Вот скажи, почему в Дании нет никаких полезных ископаемых, а люди там лучше живут?»



Вторая категория по численности на митинге — пенсионеры. Пожилых даже больше, чем людей среднего возраста, и ведут они себя очень активно. Многие пришли с плакатами собственного изготовления. «Я была за границей, у них там пенсия в десять раз больше, чем у нас, — делится с товаркой одна старушка. — Вот скажи, почему в Дании нет никаких полезных ископаемых, а люди там лучше живут?»

Другой пожилой мужчина явно зашел сюда случайно. Он вступает в дискуссию с молодым сторонником Навального, но аргументов явно не хватает. «Ну ладно, в стране дела идут не очень, ну а внешняя политика? Военная техника-то у нас ого-го!» — не отступает любитель споров.

На площадке появляется Леонид Волков. Он слегка взволнован, быть может оттого, что выступать ему предстоит перед жителями родного города. Волков тепло здоровается с Алексеем Беззубом — общественником, участником проекта «РосЯма», которого районный суд неделю назад приговорил к трем годам условного срока: в бытность Алексея квартальным на «Уралмаше» бесхозные хоккейные ворота упали на 4-летнего мальчика, серьезно его травмировав. Беззуб оказался в этой истории крайним — сердце судьи не тронули даже четверо детей Алексея, один из которых инвалид.





Фото: Марта Радищева

«Вредит вашему будущему»

Пришедшие на митинг строятся в колонну и выдвигаются туда, где устроена небольшая сцена. Некоторые сторонники Навального к мероприятию подготовились творчески: один несет карикатуру на Путина, другой огромную «сигаретную» пачку с предупреждением: «Отсутствие выбора вредит вашему будущему».

Леонид Волков начинает свою речь с признания в любви к Екатеринбургу — городу, в котором возможны мирные митинги, в котором в свое время отстояли право выбирать мэра. Страна сломалась, и надо ее починить, говорит он. Иначе в марте 2018 года «мы получим еще шесть лет строгого режима».





Фото: Марта Радищева

— Мы готовились полтора года, и вот нашего кандидата на выборах нет! И выборов никаких нет, — возглашает Волков под одобрительный гул толпы. — Но это же не значит, что мы перестали быть правы, что воровство от этого стало хорошим делом! 18 марта очень странные будут выборы. Рамзану Кадырову все деньги отдать или в Венесуэлу? Эмведэшники тебя будут бить дубинкой или феэсбешники? Так даже этого нам не дают выбрать. Они так к нам относятся, будто они тюремщики, а мы заключенные. Последние события в стране четко показали — общество разделилось на потомков заключенных и потомков вертухаев.





Фото: Марта Радищева

Настроение на митинге царит радостное, на сцене играет музыка. Временами все происходящее напоминает некую монстрацию с шуточными лозунгами и плакатами.

Например, когда генератор вдруг выключается, и микрофон Волкова замолкает, молодые люди с флагами России начинают скандировать: «Путин сломал генератор».

«Мы оказались в ситуации, когда не пойти на выборы — это выбор свободного человека»



Союз Навального и Грудинина?

Волков приглашает на сцену мэра города Евгения Ройзмана, замечая, что только в Екатеринбурге у него есть возможность дать слово городскому голове.

Выступление Ройзмана занимает всего минуту: он снова озвучивает свою позицию, обозначенную уже не раз — на выборы ходить не нужно, ведь все уже предрешено. Речи то и дело прерываются из-за умирающего генератора, но людей это скорее веселит.





Выступает мэр города Евгений Ройзман Фото: Марта Радищева

Призывы к бойкоту продолжает сторонник Навального, политолог Федор Крашенинников:

— Не попадайтесь на вранье, никаких выборов не происходит, происходит только мерзкое издевательство над понятием «выборы». Пропаганда «за выборы» — это пропаганда за Путина, это обман. С утра до вечера чиновники бегают кругами, озабоченные одним — как согнать как можно больше людей. Мы оказались в ситуации, когда не пойти на выборы — это выбор свободного человека. Потому что бюджетников палками и пинками погонят голосовать за того, о чьей победе знает каждый бомж на помойке.

Оригинальный политический ход, который мог бы предпринять Навальный, озвучивает со сцены депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Головин. По его мнению, главному российскому оппозиционеру стоило бы вступить в альянс с кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым, чтобы так или иначе принять участие в выборной гонке.

«Если Грудинин откажется, это многое скажет о Грудинине, но это нисколько не убавит нашего доверия к Навальному», — отмечает Головин.

Спустя час после официального начала митинга, слегка подмерзшие его участники расходятся по домам — во все стороны текут по улицам красные шарики с надписью «20!8» и буквой «Н».