Канал Навальный Live продолжает работу из подполья





Фото: youtube.com

Полиция пришла в офис Фонда борьбы с коррупцией 28 января. В это время в одном из помещений велась трансляция на канал YouTube с новостями об акциях протеста, проходящих разных городах России в рамках «Забастовки избирателей», которую объявил Алексей Навальный.



Фото: Twitter / @navalny

Сотрудники полиции выпилили дверь болгаркой и прервали эфир. Ведущего новостей задержали и отвезли в ОВД Даниловское. Также задержали сотрудников фонда, режиссера эфира и офис-менеджера ФБК.

Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал, что из ОВД Даниловское вывели адвоката, который прибыл туда для защиты сотрудников Фонда. Полицейские объяснили свои действия введением плана «Крепость», который предполагает отсутствие посторонних в здании ОВД.

Между тем полиция взяла в оцепление бизнес-центр «Омега-плаза», где находится офис Фонда. Сотрудники вскрывают двери в поисках помещения, откуда ведется другая трансляция событий акции 28 января.