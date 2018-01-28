Акция 28 января в Сибири и Дальнем Востоке

В Общероссийской акции в поддержку «Забастовки избирателей» приняли участие все крупные города Сибири и Дальнего Востока. Завершившиеся митинги и шествия прошли в экстремальных погодных условиях и сопровождались противодействием со стороны властей.



Первым митинговал Магадан. Метель, мороз и штормовое предупреждение не помешали прийти на митинг нескольким десяткам горожан. Здесь все прошло тихо, без задержаний и провокаций.

Митинг в Магадане, 28 января 2018 года Фото: «ВКонтакте» / Команда Навального | Магадан

На митинг в Южно-Сахалинске по сообщению Сахалин.инфо собрались примерно 30 человек. Одна из участниц была задержана за нарушение правил поведения на публичных акциях. Полиция попыталась не допустить на митинг организатора мероприятия Степана Лосева. Как сообщает ОВД-инфо, он по повестке был вынужден явится в отделение полиции, где на него были составлены два административных протокола по ч. 1 ст. 20.2 КоАП (нарушение организатором порядка организации публичного мероприятия) и ст. 5.12 КоАП (изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением законодательства). Проведя в полиции три часа, Степан Лосев присоединился к митингующим.

Во Владивостоке митинг не был согласован. Власти попытались помешать людям собраться и другими методами. Перед началом акции вокруг центральной площади города установили ограждения и согнали коммунальную технику. Несмотря на это, сотни людей приняли участие в митинге, который завершился шествием.





Митинг во Владивостоке, 28 января 2018 года Фото: «ВКонтакте» / Команда Навального | Владивосток



Спокойно прошла акция и в Хабаровске. Единственным инцидентом стала попытка полиции привлечь волонтера за незаконную агитацию, он раздавал листовки прохожим. Судя по фото на страницах в соцсетях, в митинге приняли участие несколько сотен человек.

Несколько десятков жителей Якутска митинговали при температуре –45°С. Других проблем у забастовщиков не возникло.





Митинг в Якутске, 28 января 2018 года Фото: «ВКонтакте» / Команда Навального | Якутск

В Иркутске примерно за час до согласованного митинга полицейские задержали автомобиль организаторов с российскими флагами и другой атрибутикой. Сама акция прошла спокойно. В ней приняли участие сотни человек.





Митинг в Иркутске, 28 января 2018 года Фото: «ВКонтакте» / Команда Навального | Иркутск



В Кемерово во время шествия задержаны около 30 участников акции и координаторы штаба Навального. Вчера сотрудник штаба Борис Павлов получил 3 дня административного ареста, полицейские пытались задержать его коллегу Ксению Пахомову.





Митинг в Кемерово, 28 января 2018 года Фото: «ВКонтакте» / Команда Навального | Кемерово



На момент написания материала акции в поддержку «Забастовки избирателей» состоялись в Комсомольске-на-Амуре, Чите, Улан-Удэ, Барнауле, Красноярске, Омске, Кургане, Кемерово.