28 января по всей России проходит «Забастовка избирателей»





Митинг в Иркутске, 28 января 2018 года Фото: Twitter / @teamnavalny

Во Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Новосибирске акции прошли без происшествий, в Кемерове задержана координатор штаба Ксения Пахомова, сообщают порталы «Медиазона» и «МБХ медиа», которые ведут прямую трансляцию о ходе забастовки. Участницу акции в Южно-Сахалинске сотрудники полиции задержали за надвинутый на лицо шарф, однако вскоре отпустили. По словам девушки, на согласованной с местной администрацией акции у дома культуры «Родина» к моменту ее задержания собрались около 50 человек.

В Барнауле в штаб кампании Алексея Навального в Барнауле полицейские пришли с обыском непосредственно во время митинга в поддержку «Забастовки избирателей», написал в Twitter менеджер кампании Навального по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Олег Снов. Сотрудники полиции изъяли 86 листовок, оборудование для системы верификации паспортных данных, системные блоки компьютеров и принтер.



В Якутске митинг в рамках акции протеста состоялся при температуре –45 °С.





Митинг в Якутске, 28 января 2018 года Фото: Twitter / @teamnavalny

Тем временем в Москве около 9:30 утра 28 января полиция пришла в Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, откуда его сторонники ведут прямую трансляцию о митингах. Опубликовавший фото с полицейскими сотрудник фонда Роман Рубанов сообщил, что полицейские готовы «пилить дверь». О попытке «силового проникновения» в офис ФБК сообщило агентство Reuters, российские агентства молчали.



В Самаре в двадцатиградусный мороз в сквер «Родина» на промышленной окраине города к 11:45 по местному времени собралось около тысячи человек. Администрация города отказалась согласовать акцию сторонников Алексея Навального в центре города, но впервые за полгода предложила альтернативную площадку в местном гайд-парке. На близлежащей улице стояли автозаки и полицейские автобусы. В сквере «Родина» дежурили несколько десятков сотрудников правоохранительных органов. За час до начала акции волонтеры смонтировали сцену и установили звукоусиливающую аппаратуру. В преддверии «Забастовки избирателей» в Самаре обошлось без задержаний. Полиция ограничилась обыском в штабе недопущенного до выборов политика, взломав дверь в складское помещение и изъяв пачку листовок, майки и старые баннеры. Но перед самым началом акции были задержаны два молодых человека с табличками «Пуй» и «Путин».



С призывом провести акцию «Забастовка избирателей» политик Алексей Навальный обратился после того, как в конце декабря ЦИК отказал ему в регистрации в качестве кандидата на предстоящем в марте 2018 года голосовании по выборам президента РФ. Участники митингов выступают за сменяемость власти и за честные выборы. По замыслу организаторов, массовые акции 28 января должны пройти в десятках городов России. Заявки на проведение митингов были поданы сотрудниками Навального заблаговременно. Однако в крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург, власти отказались согласовать акции.

«В целом по стране в 80% случаев согласования есть, а вот в двух крупнейших городах выбрана тактика глумления и издевательства. Либо создавайте подконтрольный нам оргкомитет, либо избегайте тем коррупции и поддельных выборов. Тогда разрешим вам в собственном городе на улицу выйти», — возмутился Навальный.

Накануне 28 января оппозиционный политик «в жанре путеводителя» назвал лучшие места Москвы и Петербурга, которые стоит посетить желающим принять участие в акции: это ближайшие к городским администрациям Тверская улица и площадь Пролетарской диктатуры.

Сам Навальный называет выход на митинг «в 99% случаев — самым безопасным, самым эффективным и самым простым способом политической борьбы».

«Остаться (28 января) дома — это дать им сигнал «я готов потерпеть еще шесть лет», — указывает Навальный. — Таких сигналов давать им не надо. Обратные сигналы от общества нужны».

Власти со своей стороны грозят участниками несогласованных акций репрессиями. В последние дни полицейские приходили в штабы Навального в разных городах, изымали листовки, задерживали волонтеров и координаторов, а в МВД пригрозили действовать «абсолютно жестко».