Председатель карельского «Мемориала» Дмитриев вернулся домой из СИЗО

Председатель карельского «Мемориала» историк Юрий Дмитриев вернулся домой из СИЗО под подписку о невыезде, сообщает в субботу, 27 января, «Дождь» со ссылкой на дочь Дмитриева Екатерину.
«Да, все, его отпустили, он дома», — цитирует телеканал слова Екатерины.
27 декабря Петрозаводский городской суд не стал продлевать арест главе карельского «Мемориала». При этом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о направлении снимков приемной дочери историка на третью экспертизу, а самого Дмитриева — на стационарное психиатрическое обследование.