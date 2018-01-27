Председатель карельского «Мемориала» Дмитриев вернулся домой из СИЗО

Председатель карельского «Мемориала» историк Юрий Дмитриев вернулся домой из СИЗО под подписку о невыезде, сообщает в субботу, 27 января, «Дождь» со ссылкой на дочь Дмитриева Екатерину.

«Да, все, его отпустили, он дома», — цитирует телеканал слова Екатерины.

Юрия Дмитриева задержали в 2016 году. Главу карельского «Мемориала» обвинили в производстве и хранении в семейном архиве снимков собственной приемной дочери, которые следствие сочло порнографическими. При первой проверке эксперты Центра социокультурных экспертиз признали девять из 140 фотографий Дмитриева порнографическими. Однако при повторной экспертизе порнографическим не был признан ни один снимок. Дмитриев фотографировал дочь без одежды, чтобы контролировать ее физическое развитие и отчитываться перед опекой.

27 декабря Петрозаводский городской суд не стал продлевать арест главе карельского «Мемориала». При этом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о направлении снимков приемной дочери историка на третью экспертизу, а самого Дмитриева — на стационарное психиатрическое обследование.