У Олега Навального отобрали книги и карандаши, а мебель прибили в разных углах камеры

Адвокат Олега Навального, отбывающего наказание в ИК-5 Орловской области, написал заявления в Управление собственной безопасности ФСИН РФ по региону, в Следственное управление регионального СКР и директору ФСИН РФ.

«В декабре 2017 года дважды в камеру, где содержится Навальный О.А., посещал 1-й заместитель начальника УФСИН Орловской области Михайленко В.Е. При каждом посещении Михайленко В.Е. требовал от сотрудников ИК-5 ужесточения условий, в которых содержится Навальный О.А., давая конкретные указания, а именно — прибить табурет и тумбочку к полу, забетонировать розетку, забрать у Навального О.А. все цветные карандаши, цветные ручки и краски, бумагу для рисования, оставить Навальному О.А. не более двух книг», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, то ранее из камеры Олега Навального убрали стол.

На странице Олега Навального в Facebook говорится, что ему угрожают отправкой в ШИЗО и обещают установить в камере швейную машинку.

По мнению представителей Навального, действия руководства регионального УФСИН нарушают права и законные интересы осужденного.