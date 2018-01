Антиглобалист в гостях у глобалистов

Трамп в Давосе Фото: Flickr / World Economic Forum

Последний раз Всемирный экономический форум американский президент посещал почти двадцать лет назад — это был Билл Клинтон, и было это в 2000 году. После этого, аккурат в разгар скандала с Моникой Левински, приезжала Хиллари Клинтон — за стойкость первую леди наградили тогда стоячими овациями. Ни Буш, ни Обама Давос своим внимание не почтили. И поэтому Дональда Трампа ждали: его выступление должно было — и стало — главным событием форума. Впрочем, официальный представитель форума старался сбить ожидания — де никаких «главных речей» не будет, только очередное «специальное послание». А таких посланий в этот раз было несколько, поскольку в этом году Давос посетило рекордное число лидеров — 70 лидеров государств и правительств, включая практически всех лидеров стран ЕС и 38 руководителей международных организаций (см. The New Times). Однако как сообщал корреспондент The Independent в Давосе, места в зале гости стали занимать за полтора часа до выступления Трампа — такого прежде не случалось ни с одним из выступающих в Давосе. Как и не случалось явных нападок на прессу. «Только когда я стал политиком, я понял, насколько неприятной, насколько посредственной, какой злобной и какой неправдивой может быть пресса», — пожаловался Дональд Трамп в Давосе. Зал, особенно та его часть, где стояли журналисты, отозвался недовольным «бу-у-у».

Давайте дружить

О чем конкретно будет говорить президент Дональд Трамп, до последнего держалось в секрете. Но пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби заранее намекнула, что президент планирует воспользоваться аудиторией богатых и успешных в Давосе в интересах американского бизнеса, ну и своего продвижения, конечно же: «На встречах с мировыми лидерами он будет продвигать свою повестку «Америка в первую очередь» («Аmerica First»). Он будет продвигать свою политику укрепления американского бизнеса, американской промышленности и американских рабочих», — сказала Хакаби.



Трамп в своей речи, действительно, придерживался именно этой линии, но и сообщил, что приехал в Давос, чтобы подтвердить: «Америка готова дружить и сотрудничать, чтобы сделать мир лучше».

«Я всегда ставил Америку на первое место, точно также, как и лидеры других стран должны ставить на первое место свои страны, — сказал Трамп в своей заключительной речи в Давосе. — Но «Америка в первую очередь» не означает, что она должна быть в одиночестве. Если будет рост (экономики) в США, то будет рост во всем мире».

Нынешний экономический рост в США, о котором он не без гордости упомянул на форуме, связан напрямую с его инициативами, уверен Трамп. После его избрания, напомнил президент, было создано 2 млн новых рабочих мест и проведена налоговая реформа. Например, сокращение налогов с предприятий, по его словам, позволило компаниям увеличить выплаты сотрудникам. Кроме того, его борьба с «задушившими бизнес бюрократами, которых никто не выбирал», как он считает, тоже дает свои плоды.

«Сейчас прекрасное время создавать рабочие места и инвестировать в Америку», — подытожил Трамп. Понятно, что оппоненты Трампа напоминают ему, что именно демократ Обама вывел страну из тяжелейшего финансового кризиса 2008–2009 годов. Но в политике признание заслуг оппонента — не в чести.

Предвосхищая Трампа

Заявления Трампа на форуме оказались в итоге вполне ожидаемыми. О том, что Трамп сообщит крупным бизнесменам, приехавшим на форум, что США открыты для бизнеса и инвестиций, накануне писала The Washington Post. То, что Трамп попытается в Давосе установить «хорошие отношения» с европейским бизнесом, предсказывал и глава российской группы ВТБ Андрей Костин в интервью Bloomberg. В этом же интервью Костин назвал ужасными нынешние отношения России и США и предположил, что Трамп стал заложником внутриполитической ситуации в Америке: «После своего избрания Трамп находится под большим давлением демократов и других частей американского общества, которые не хотят, чтобы он оставался президентом. Россия стала элементом этой внутренней борьбы, которая не позволяет Трампу установить сейчас хорошие отношения с Россией».

Главная тема нынешнего форума — «Как сотворить общее будущее в расколотом мире» («Creating a shared future in a fractured world»). Лидеры, выступавшие в этом году в Давосе до Трампа строго следовали заявленной теме и пытались заранее с полемизировать с американским президентом. «Мы должны брать на себя больше ответственности, мы должны взять судьбу в свои руки, но протекционизм — это не ответ, — предвосхищая речь Трампа, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. — Мы думаем, что если мы закроемся, изолируемся, то не будет никакого «хорошего будущего».

О «многосторонности» как о единственном способе защитить народы и общие достижения говорил и французский президент Эмманюель Макрон. Выступая ранее на форуме, Макрон не упустил возможности высмеять Трампа за его скептическое отношение к глобальному потеплению и недавнее решение о выходе США из Парижского соглашения о климате.

Реализм как прививка от популизма

Найти общий язык Трампу, самому выдающемуся, во выражению главы Совета по международным отношениям (США) Ричарда Хааса, популисту в мире, и глобалистам, то есть крупным бизнесменам со всего мира, может быть очень не просто. «От обеих сторон потребуется большая доза реализма, чтобы избежать ухудшения ситуации», — пишет Хаас в своей статье для журнала Time.

Несмотря на заявления об открытости США к инвестициям, 45-й президент США по-прежнему считает глобализацию вредной для внутреннего процветания и безопасности страны. Кроме того, считает Хаас, Трамп искренне полагает, что роль мирового лидера обходится США слишком дорого.

«Мужчинам и женщинам, приехавшим в Давос, надо попытаться принять идею, что Трамп в чем-то прав. Они должны обратить внимание на то, что люди во всем мире опасаются глобализации и модернизации. И хотя Трамп напрасно во всем обвиняет торговлю и иммиграцию, но из-за новых технологий — от роботов до машин «без водителя» и искуственного разума — миллионы рабочих мест в ближайшие годы просто исчезнут». Новый мир потребует новых навыков, которым многим еще предстоит научится. Поэтому «глобалистам из Давоса», пишет Хаас, придется задуматься о финансировании обучающих программ, курсов повышения квалификации, о поддержке экономики в переходный период, да и просто об улучшении качества общего образования: «Ставки высоки: популизм, который сейчас немного сдал позиции, еще вернется и отомстит, если толпы людей во всем мире окажутся выкинутыми за борт».