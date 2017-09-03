Избиратели Навального готовятся бастовать





Акция протеста в защиту Навального, Москва, Тверская улица, 7 октября 2017 года Фото: Евгений Фельдман, проект «Это Навальный»

28 января в России пройдет «Забастовка избирателей» — акция протеста сторонников Алексея Навального против выборов, в которых ему не разрешили участвовать. Это будет уже четвертый их выход на улицы — все предыдущие оказались весьма резонансными и являлись самыми многолюдными со времен выступлений на Болотной площади после думских выборов 2011 года.

Смотр сил

Акции протеста запланированы более чем в сотне городов России (еще 10 дней назад сам штаб насчитывал 90 таких городов). В списке, размещенном на сайте Навального, сейчас 115 групп «ВКонтакте» из разных населенных пунктов, которые координируют желающих выйти на улицы. Правда, далеко не все они многочисленны — так, в группе Волхова, районного центра Ленинградской области с населением 45 тыс. человек, всего 9 участников, плюс 5 потенциальных. Но в крупных городах, разумеется, картина иная. Так, в московской группе «28.01: Москва выбирает забастовку» — 7,2 тыс. человек отметили, что точно пойдут протестовать, и еще 3,5 тыс. — что возможно. В Петербурге — 5,2 и 2,4 тысячи соответственно, Новосибирске — 1,5 тысячи и 700 человек и т.д.



Эти цифры лишь косвенно отражают ситуацию, так как не все из записавшихся пойдут и не все из тех, кто придет, предварительно регистрируются в группах. Но могут служить для сравнения активности в разных городах.

Согласно недавно опубликованным данным, основанным на количестве подписавшихся за выдвижение Алексея Навального избирателей, наибольшее число его сторонников, после двух столиц, — Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Красноярск. Там и ожидаются наиболее многочисленные забастовки избирателей.

Тут уже празднуют

В большинстве случаев власти не согласовали проведение акций. Как правило, организаторам предлагали другие места для их проведения. В Москве, как рассказал Навальный, было три альтернативных варианта, но все они — на окраинах города. В Санкт-Петербурге оппозиционерам предложили для акции отдаленный парк, который им всегда предлагают в таких случаях и в который они еще ни разу не ходили.

Там, где штабы Навального уверены в массовости своего протеста, они отказываются от предложенных властями альтернативных вариантов и призывают сторонников приходить туда, где и планировали собираться



Как правило, власти в городах сообщают активистам, что не могут согласовать им акции там, где они хотят, так как на этих местах либо ведется ремонт, либо уже запланированы другие мероприятия, как правило — детские.

Но были и оригинальные идеи. Например, в Тольятти митинг не согласовали, так как в это время на этом месте будут праздновать 74-ю годовщину снятия блокады Ленинграда (в самом Петербурге до этого не додумались и сослались на ремонт). В Ульяновске митинг будет согласованным, но шествие, которым сторонники Навального пойдут на этот митинг, — нет. Так что те, кто сумеет дойти, будут митинговать легально.

Там, где штабы Навального уверены в массовости своего протеста, они отказываются от предложенных властями альтернативных вариантов и призывают сторонников приходить туда, где и планировали собираться. В небольших городах организаторы в ряде случаев соглашаются на предложенные им альтернативные площадки.

Полиция тем временем тоже начала готовиться к «забастовке избирателей» 28 января. Во всех крупных городах в штабах Навального прошли обыски с изъятием листовок, в некоторых случаях обыскивали квартиры активистов. Руководители ряда штабов арестованы. Например, глава новгородских сторонников Навального Константин Похильчук получил трое суток ареста за видео на своей странице «ВКонтакте», где следователи разглядели нацистскую символику.

Не надо было согласовывать

Митинг мусульман у посольства Мьянмы в Москве,

3 сентября 2017 года Фото: salamnews.net

Навальный опубликовал ответ прокуратуры на свой запрос о законности митинга, который несанкционированно устроили мусульмане в Москве у посольства Бирмы. Митинг, напомним, прошел в сентябре прошлого года после того, как в этой стране мусульманское меньшинство подверглось насилию со стороны буддистского большинства. Его участники заполнили тротуары и перегородили проезжую часть. Полиция присутствовала на этой акции, но никого не задержала.



«Мы ни в коем случае не оспариваем право мусульман/православных или буддистов митинговать у посольств, — написал Навальный, — Тем не менее нам же интересно — почему такой разительно разный подход? Ну мы и спросили прокуратуру: а чего это вы к нам вечно лезете, а к ним — нет? Ответ пришел фантастический. Оказывается, можно все. Просто заявку не надо подавать. Если ты заявку-уведомление на митинг подал, то должен дальше уже подчиняться правилам. А если заявку не подавал, то твое массовое мероприятие митингом уже никак не считается. Кричи, сколько влезет. Жаль, что мы этого раньше не знали».

Для участников акций Навального последствия могут быть более суровые, чем для митингующих перед посольством Бирмы. От задержаний до арестов на 15 суток и штрафов. На прошлых подобных акциях число задержанных по всей стране исчислялось сотнями человек.