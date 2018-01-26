Как Россия теряет людей

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Центр стратегических разработок опубликовал доклад «Кто, куда, зачем», посвященный основным проблемам российской миграции. Его составители — коллектив авторов из ВШЭ и РАНХиГС. Авторы доклада, рассказывая о проблемах с численностью трудоспособного населения, отмечают, что его общая убыль до 2030 года составит от 11 до 13 млн человек.

Нехватка миллионов рук

С учетом демографической ситуации восполнять дефицит рабочих рук можно только при помощи временных мигрантов, которые долгое время считали РФ привлекательным местом для зарабатывания денег. К концу 2000-х годов число временных мигрантов, находящихся одномоментно в России, составило около 10 млн человек, говорится в докладе. Половина этого — трудовые мигранты. Но с 2015 года весь сектор временной миграции довольно сильно уменьшился из-за изменившихся экономических условий. Сокращение гастарбайтеров, по разным оценкам, составило до 15%. В 2017 году эти показатели опять пошли вверх, однако докризисных уровней они не достигли.



Проблема с дефицитом работников осложнилась и по другим параметрам. «Хотя общее количественное сокращение присутствия трудовых мигрантов в РФ с 2014 года было не столь уж масштабным, снижение числа легализованных иностранных работников, наоборот, оказалось весьма внушительным — почти наполовину, если суммировать оформленные патенты и разрешения на работу», — говорится в исследовании. Авторы доклада утверждают, что около 30% мигрантов работают, не имея даже потенциальной возможности оформить свое трудоустройство.

Легализация мигрантов в отечественном правовом поле позволит лучше контролировать трудовых мигрантов и строить более четкие экономические планы как на уровне правительства, так и на уровне бизнес-структур, но для этого властям нужно упростить оформление мигрантов и создать более четкие правила трудоустройства. Авторы доклада также предлагают финансово поощрять легальных работников, которые пребывают в РФ без нарушений.

Резервы миграции на исходе

После распада СССР Россия была одним из самых привлекательных мест для постоянного места жительства выходцев из большинства республик Союза. Сюда с 1993 года переехали около 10 млн человек. Это отчасти помогало решать проблемы с депопуляцией, составившей 13 млн. Тем не менее «с начала 2000-х годов миграционный прирост не превышает 320 тыс. человек, по этому показателю Россия не выделяется среди крупных европейских стран». Таким образом, становится все сложнее удерживать стабильное число работающего населения страны.

Меняются и ориентиры потенциальных мигрантов — из-за экономических трудностей многие люди направляются в европейские или азиатские страны. Перестали быть донорами мигрантов Казахстан и Азербайджан, которые стали экономическими конкурентами России



Ситуация усугубляется тем, что «резервы близкой в этнокультурном отношении миграции в постсоветских странах в значительной мере исчерпаны». Авторы доклада утверждают, что за последние два десятилетия число русских и русскоязычных людей в странах бывшего СССР (и особенно стран Средней Азии) серьезно сокращалось. Новые же поколения жителей постсоветских стран имеют меньше возможностей для обучения русскому языку. Поэтому многим приезжающим все сложнее интегрироваться в страну и работать в условиях реальной конкуренции.

Меняются и ориентиры потенциальных мигрантов — из-за экономических трудностей в России многие люди направляются в другие европейские или азиатские страны. Перестали быть донорами мигрантов Казахстан и Азербайджан, которые стали, по словам авторов доклада, экономическими конкурентами России.

«При этом значительные, практически неограниченные ресурсы миграции для России есть за пределами постсоветского пространства — в Иране, Афганистане, странах Ближнего Востока, Пакистане и Индии», — отмечают эксперты. В то же время людей из этих стран будет сложно интегрировать в российские реалии, пишут исследователи.

Никакой стратегии

Ситуация проблематична еще и потому, что «сегодня в России не существует политики интеграции, которая включала бы в себя программы натурализации (обучение языку, основам государственности) тех мигрантов, которые хотели бы здесь остаться и получить гражданство». Авторы предлагают властям сформулировать четкую миграционную политику, которая не менялась бы в зависимости от конъюнктуры.

«Необходима разработка интеграционных программ, направленных на разные группы мигрантов: тех, кто намерен остаться в России, детей мигрантов, — а также на принимающее общество и работу со СМИ»



Особо следует проработать проблемы уменьшения числа высококвалифицированных мигрантов — за 5 лет, с 2011 по 2016 год, было привлечено всего 150 тыс. таких людей. Исследователи предлагают изменить механизмы получения вида на жительство и гражданства, так как сейчас таких механизмов в прозрачном виде не существует.

Продуманной политики интеграции приезжих в стране нет, резюмируют авторы. «Необходима разработка интеграционных программ, направленных на разные группы мигрантов: тех, кто намерен остаться в России, детей мигрантов, — а также на принимающее общество и работу со СМИ», — предлагают эксперты ЦСР. Без внятной интеграционной политики в стране могут, помимо прочего, участиться конфликты на национальной почве и возрасти социальная напряженность, предупреждают эксперты.