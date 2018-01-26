Легализация с прокладкой

Понятие сryptocurrency, то есть криптовалюта, появилось в 2009 году вместе с первой виртуальной монетой — биткоином. В дальнейшем на свет появились и другие криптовалюты. Среди них — litecoin (крайняя слева) и ethereum (в центре) Фото: crypto.by
Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах», который призван дать определение, ввести в легальное поле и определиться с регулированием таких понятий, как криптовалюта, майнинг, токен, ICO. Даже если закон в нынешнем его виде будет принят (а в этом есть сомнения, учитывая наличие разногласий с Центральным банком ), говорить о легализации криптовалют в России можно будет лишь с большой натяжкой, поскольку ограничения, которые вводит закон, не только сводят на нет все их технологические преимущества, но и запрещают использовать их по прямому назначению.
Криптовалюты и токены покупать и продавать граждане России смогут, но только через институциональных участников рынка, которые и будут вести их криптовалютные счета, а заодно, по всей видимости, будут и их налоговыми агентами
Однако об использовании криптовалют в качестве платежного средства на территории России речь вообще не идет. В информационном сообщении Минфина, которое сопровождает опубликованный законопроект, об этом говорится прямо:
«Необходимо отметить, что использование криптовалют на территории Российской Федерации в качестве средства платежа не предполагается.
На сегодняшний день в завершающей стадии разработки находится проект федерального закона, предусматривающий определение в законодательстве Российской Федерации понятия «денежные суррогаты», а также установление ответственности за их использование в качестве средства платежа».
Криптовалюты и токены покупать и продавать граждане России смогут, но только через институциональных участников рынка, которые и будут вести их криптовалютные счета, а заодно, по всей видимости, будут и их налоговыми агентами. В ст. 4, п. 2 законопроекта говорится:
«Сделки по обмену цифровых финансовых активов лицами, не являющимися <…> квалифицированными инвесторами, осуществляется только путем зачисления или списания цифровых финансовых активов со специального счета, открываемого оператором обмена цифровых финансовых активов, являющимся владельцем цифрового кошелька, используемого для хранения информации о цифровых финансовых активах и порядке доступа к реестру цифровых транзакций».
Минфин утверждает, что «прокладка» в лице профессиональных участников рынка между гражданами и криптоактивами нужна для защиты от мошенников, но объяснение это не выдерживает критики, поскольку механизм «защиты» никак не прописан. Зато получить контроль над всеми операциями, а заодно и принудительно списывать налоги с тех, кто пытается заработать на курсе криптовалют, эта конфигурация позволяет как нельзя лучше.
Впрочем, даже такая кастрированная легализация (а скорее декриминализация) криптовалют российский Центральный банк не устраивает. Банк России настаивает на том, чтобы разрешить исключительно куплю-продажу токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования.
Кстати, регулированию ICO — выпуска и продажи токенов для привлечения инвестиций в тот или иной проект — посвящено более половины законопроекта. Но и эта часть выглядит для актуальных организаторов и частников ICO не слишком привлекательно, поскольку, во-первых, фактически уравнивает ICO (в том числе процедурно) с IPO — размещением акций, а во-вторых, ограничивает 50 тыс. руб. сумму участия для неквалифицированного инвестора.
Наконец, законопроект легализует майнинг, который определяется как «предпринимательская деятельность, направленная на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты».
Несовпадение позиций Минфина и ЦБ объясняется просто: источником их разногласий является различие целей и задач, решение которых перед ними стоит. Минфин заинтересован в максимальном расширении налогооблагаемой базы, ЦБ отвечает за стабильность денежно-кредитной системы. А в том, что криптовалюты представляют собой угрозу для традиционной финансовой системы, сомневаться не приходится. Так что Минфин родил документ, который реализует давно циркулирующую в сообществе концепцию «производства криптовалют для внешнего употребления».
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