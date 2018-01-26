Легализация с прокладкой





Понятие сryptocurrency, то есть криптовалюта, появилось в 2009 году вместе с первой виртуальной монетой — биткоином. В дальнейшем на свет появились и другие криптовалюты. Среди них — litecoin (крайняя слева) и ethereum (в центре) Фото: crypto.by



Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах», который призван дать определение, ввести в легальное поле и определиться с регулированием таких понятий, как криптовалюта, майнинг, токен, ICO. Даже если закон в нынешнем его виде будет принят (а в этом есть сомнения, учитывая наличие разногласий с Центральным банком ), говорить о легализации криптовалют в России можно будет лишь с большой натяжкой, поскольку ограничения, которые вводит закон, не только сводят на нет все их технологические преимущества, но и запрещают использовать их по прямому назначению.

Главное отличие криптовалют от ставших уже привычными электронных денег и платежных систем заключается в том, что использование блокчейна и распределенного реестра позволяет передавать друг другу деньги напрямую, минуя финансовых посредников. Именно это делает криптовалюты «цифровой наличностью», которой владельцы могут распоряжаться по собственному усмотрению, не опасаясь, что кто-то «не утвердит», заблокирует или просто не сможет совершить в силу собственных финансовых проблем перевод денег получателю.

Криптовалюты и токены покупать и продавать граждане России смогут, но только через институциональных участников рынка, которые и будут вести их криптовалютные счета, а заодно, по всей видимости, будут и их налоговыми агентами



Однако об использовании криптовалют в качестве платежного средства на территории России речь вообще не идет. В информационном сообщении Минфина, которое сопровождает опубликованный законопроект, об этом говорится прямо:

«Необходимо отметить, что использование криптовалют на территории Российской Федерации в качестве средства платежа не предполагается.

На сегодняшний день в завершающей стадии разработки находится проект федерального закона, предусматривающий определение в законодательстве Российской Федерации понятия «денежные суррогаты», а также установление ответственности за их использование в качестве средства платежа».

Криптовалюты и токены покупать и продавать граждане России смогут, но только через институциональных участников рынка, которые и будут вести их криптовалютные счета, а заодно, по всей видимости, будут и их налоговыми агентами. В ст. 4, п. 2 законопроекта говорится:

«Сделки по обмену цифровых финансовых активов лицами, не являющимися <…> квалифицированными инвесторами, осуществляется только путем зачисления или списания цифровых финансовых активов со специального счета, открываемого оператором обмена цифровых финансовых активов, являющимся владельцем цифрового кошелька, используемого для хранения информации о цифровых финансовых активах и порядке доступа к реестру цифровых транзакций».

Минфин утверждает, что «прокладка» в лице профессиональных участников рынка между гражданами и криптоактивами нужна для защиты от мошенников, но объяснение это не выдерживает критики, поскольку механизм «защиты» никак не прописан. Зато получить контроль над всеми операциями, а заодно и принудительно списывать налоги с тех, кто пытается заработать на курсе криптовалют, эта конфигурация позволяет как нельзя лучше.

Фото: podrobnosti.ua



Впрочем, даже такая кастрированная легализация (а скорее декриминализация) криптовалют российский Центральный банк не устраивает. Банк России настаивает на том, чтобы разрешить исключительно куплю-продажу токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования.



Кстати, регулированию ICO — выпуска и продажи токенов для привлечения инвестиций в тот или иной проект — посвящено более половины законопроекта. Но и эта часть выглядит для актуальных организаторов и частников ICO не слишком привлекательно, поскольку, во-первых, фактически уравнивает ICO (в том числе процедурно) с IPO — размещением акций, а во-вторых, ограничивает 50 тыс. руб. сумму участия для неквалифицированного инвестора.

Наконец, законопроект легализует майнинг, который определяется как «предпринимательская деятельность, направленная на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты».

Несовпадение позиций Минфина и ЦБ объясняется просто: источником их разногласий является различие целей и задач, решение которых перед ними стоит. Минфин заинтересован в максимальном расширении налогооблагаемой базы, ЦБ отвечает за стабильность денежно-кредитной системы. А в том, что криптовалюты представляют собой угрозу для традиционной финансовой системы, сомневаться не приходится. Так что Минфин родил документ, который реализует давно циркулирующую в сообществе концепцию «производства криптовалют для внешнего употребления».

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