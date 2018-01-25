Путин в роли деда Мороза





Руководство школы в райцентре Избердеево выложило в интернете агитационные ролики с участием школьников Скриншот с видео youtube.com

Как сообщили The New Times в движении «Голос», с начала президентской кампании только этой группой наблюдателей зафиксированы более 200 нарушений избирательного законодательства. В основном они традиционны — о действующем президенте рассказывают чуть ли не из каждого утюга. Но в некоторых регионах подошли к незаконному восхвалению Путина с фантазией.

Дети за Путина

Скандал, характерный для кампании-2018, произошел в Тамбовской области. Руководство школы в райцентре Избердеево выложило в интернете агитационные ролики с участием школьников. Дети стоят с листами бумаги, на которых написано #РоссииНуженПутин, и высказываются в поддержку означенного персонажа. Все ролики длятся от 7 до 13 секунд. «Всю свою жизнь мы знаем лишь одного лидера — Владимира Владимировича Путина. Это наш президент», — говорит на видео одна из школьниц.



22 января, после того как этот почин обнаружили активисты «Голоса», записи оперативно удалили. В самой школе сообщили, что распоряжение записать ролики с участием детей пришло сверху, однако откуда именно, не уточнили. «Нам порекомендовали сделать это и выложить. Но никакой агитации там нет. Они просто высказали свое мнение, что они любят Путина. Кто ж его не любит? Но поверьте, что это не наша инициатива, не школьная», — рассказала «Дождю» заместитель директора школы Наталья Панова.

Тот же хэштег #РоссииНуженПутин использует в своих постах местный губернатор Андрей Никитин и другие чиновники. Согласно карте нарушений «Голоса», агитация за Путина также ведется в аккаунтах районных администраций Тамбовской области.

Детскую любовь к президенту стали использовать в кампании еще накануне Нового года. «Единая Россия» в конце декабря выложила в сеть рекламный ролик, в котором маленькая девочка загадывает Деду Морозу желание: чтобы Путина избрали на новый срок. Дед Мороз прямо ничего девочке не пообещал, заметив только, что ему таких просьб поступает очень много. Нарушений предвыборной агитации в ролике не нашли, однако по требованию ЦИК его все же удалили.

Плебисцит в «соседних помещениях»

Еще оригинальнее решили привлечь учащихся к кампании в столице. Московские власти намереваются провести одновременно с президентскими выборами школьные референдумы (благо избирательные участки находятся в основном в школах). Родителям и самим школьникам, достигшим 14-летнего возраста, предложат высказаться по вопросам школьной жизни — о форме, расписании занятий и т.д. Итоги референдума, впрочем, не будут иметь юридической силы.

Мосгоризбирком и мэр столицы Сергей Собянин идею референдумов поддержали, однако неожиданно против выступила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. «Я категорически заявляю, что ни на каких избирательных участках непосредственно никаких дополнительных действий, опросов, референдумов быть не может в принципе», — строго заявила глава избирательного ведомства.

С чиновников спросят за явку, поэтому от своей идеи они не отказались. В Мосгоризбиркоме сразу же заявили, что школьные референдумы можно провести не непосредственно на участках голосования, а в соседних помещениях. А на соседние помещения власть Памфиловой уже не распространяется



Памфилову понять можно: с нее в Кремле спросят не за явку, а за формальную чистоту процедуры и минимум скандалов. Поэтому никакой дополнительной активности на участках в день голосования, чреватой неразберихой, перепутанными бюллетенями и т.д., ей не нужно. Но с чиновников спросят как раз за явку, поэтому от своей идеи они не отказались. В Мосгоризбиркоме сразу же заявили, что школьные референдумы можно провести не непосредственно на участках голосования, а в соседних помещениях. А на соседние помещения власть Памфиловой уже не распространяется.

Вокзалы для одного

Использование административного ресурса традиционно является самым распространенным нарушением, рассказали NT в «Голосе». Весь январь с его помощью собирали подписи. Избирательный штаб Путина аннулировал подписи в его поддержку, которые были собраны на двух режимных заводах в Курганской области. Как пояснил журналистам пресс-секретарь штаба Андрей Кардашов, руководство заводов «без консультаций со штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время».

Закон говорит, что кандидаты должны иметь равные возможности. «Если собственник предоставил помещение одному из кандидатов, то на тех же условиях он должен предоставить помещение и другим кандидатам. Подписи в поддержку Путина собираются на вокзалах и в торговых центрах, но возможность собирать подписи в ТЦ предоставлена далеко не всем», — рассказал NT координатор сети региональных отделений движения «Голос» Виталий Аверин.

Как рассказала NT координатор московского штаба Ксении Собчак Люся Штейн, их сборщиков пустили на Белорусский вокзал только после «разговора», а из аэропорта Внуково и вовсе без всяких разговоров выгнали



Так, организация «Волонтеры Победы» открыла пункты сбора подписей в поддержку Путина на Белорусском и Казанском вокзалах, а также в аэропорту Внуково. Вместе с тем, как рассказала NT координатор московского штаба Ксении Собчак Люся Штейн, их сборщиков пустили на Белорусский вокзал только после «разговора», а из аэропорта Внуково и вовсе без всяких разговоров выгнали.





Подписи в поддержку Путина собираются на вокзалах и в торговых центрах Фото: Марта Радищева

Взгляд с экрана

От чрезмерного усердия на местах плакаты с изображением Путина стали появляться еще до того, как он официально выдвинул свою кандидатуру. Так, в Екатеринбурге билборд с путинским ликом, логотипом выборов и лозунгом «Одна страна — один президент» появился еще в декабре. Местная «Единая Россия» и ОНФ от этого агитматериала открестились. Когда на место его обнаружения выехали представители областной избирательной комиссии, плаката уже не было. Однако в городе продолжали висеть четыре других путинских билборда, размещенных до его официального выдвижения. Облизбирком не увидел в них ничего предосудительного. Но тут в дело неожиданно вмешалась местная антимонопольная служба — хотя она и не должна следить за избирательным процессом, антимонопольщики, в отличие от избирательного ведомства, усмотрели нарушение принципов честной конкуренции. И выдали предписание местным властям убрать путинскую агитацию до 26 января.





В Екатеринбурге билборд с изображением Владимира Путина и лозунгом «Одна страна — один президент» появился еще в декабре Фото: © 2018, РИА «Новый День»



Стараются и теленачальники. По состоянию на 17 января, «Голос» насчитал 55 телесюжетов, однозначно содержащих незаконную агитацию. «Нет никакого массового нарушения, но есть вещи, которые действительно нас настораживают, на которые нам надо обратить внимание», — сказала Памфилова после просмотра сюжетов, представленных движением «Голос».

По мнению сопредседателя «Голоса» Андрея Бузина, на данный момент незаконная агитация в СМИ является основным нарушением в ходе предвыборной кампании.

Он предполагает, что на нынешних выборах будет зафиксировано гораздо меньше прямых фальсификаций, чем на предыдущих. Зато ожидается множество нарушений, связанных с использованием административного ресурса. «Это массированная агитация под видом информирования без оплаты из избирательного фонда, воздействие сотрудников полиции на агитаторов, неявная агитация путем обхода избирателей (база данных находится непосредственно у администрации), зачистка поверхностей от нежелательной агитации», — констатирует эксперт.