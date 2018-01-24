Давос-2018: глобалисты против популистов





Единственная дискуссия по России прошла в Давосе 24 января. В ней принял участие глава российской делегации, вице-премьер Аркадий Дворкович (на фото второй слева), Давоc, Швейцария, 24 января 2018 года Фото: weforum.org

С остановкой в Версале

Президент Франции прибыл в швейцарский Давос, где в этом году выпало рекордное количество снега — 159 см! — сразу после того, как в Версале по его инициативе успешно прошел бизнес-саммит пол лозунгом «Выбирай Францию» (Choose France) с участием 140 руководителей крупнейших компаний Франции и остального мира, включая таких гигантов, как Toyota, Google, Facebook, Novartis, SAP, Nestle и других. Макрон лично обзванивал некоторых топ-менеджеров, уговаривая их зарулить к нему на пути в Давос.

Долгосрочная цель молодого французского лидера — сделать Францию, страдающую от нехватки рабочих мест и растущей безработицы, новой инвестиционной Меккой. Программа-минимум — перехватить тех иностранных инвесторов, кто уже принял твердое решение уйти из Британии из-за Brexit. Однодневная «операция по соблазнению мировой экономической элиты», как называет саммит в Версале французская Libération, прошла вполне успешно: как объявил Елисейский дворец, общий объем иностранных инвестиций в экономику Франции в ближайшие 5 лет составит как минимум €3,5 млрд, будет создано 2200 рабочих мест. Саммит в Версале Liberation также расценивает, как «репетицию 45-минутной речи президента в Давосе» (Макрон выступает 24 января. — NT). Причем на эти 45 минут, не без гордости уточняет газета, на форуме не запланировано никаких других «параллельных мероприятий».

Смущение элит

Впрочем, настрой Макрона на открытую глобализированную экономику предвосхитил индийский премьер Нарендра Моди, чьим выступлением 23 января открылся форум, который в этом году — еще один рекорд, помимо количества выпавшего снега, — собрал 70 глав государств и правительств, включая практически всех лидеров стран ЕС («У нас тут настоящий европейский саммит», заметил президент ВЭФ Берге Бренде), и 38 руководителей международных организаций. Моди, позиционирующий себя, кстати, как политик-националист, раскритиковал протекционизм в торговле, из-за которого растут тарифы, падают объемы трансграничных инвестиций и стопорится выработка новых многосторонних торговых соглашений.

То, что честь открывать форум досталась «антитрамписту Моди», немецкая Die Welt считает примечательной деталью, которая «снова повергла мировую бизнес-элиту в смущение». Газета имеет в виду, что Моди — политик-националист, тогда как лозунг форума в этом году «Создание совместного будущего в раздробленном мире» (Creating a Shared Future in a Fractured World). И звучит как попытка недвусмысленно отмежеваться от тех, кто поддерживает популизм и национализм. «В конце концов, глобальная бизнес-элита, собирающаяся в Давосе, предпочитает вести бизнес, не ограничиваясь границами отдельных государств, напоминает Deutsche Welle.

Давос-2018 — еще один рекорд, помимо количества выпавшего снега, — собрал 70 глав государств и правительств, включая практически всех лидеров стран ЕС и 38 руководителей международных организаций



В прошлом году форум, напоминает в свою очередь Die Welt, открывал председатель КНР Си Цзиньпин (в этом году его в Давосе нет), который неожиданно представил себя в качестве лидера свободного мира. Это вызвало недоумение и возмущение многих их тех, кто его слушал. В этом году трибуну Давоса использовал индийский премьер-националист, причем использовал для того, чтобы предупредить «об опасности линии президента США».

В ожидании Трампа

Аргументированный ответ Макрону, Моди, а также Ангеле Меркель и многим другим призван дать лично Дональд Трамп, чье прибытие в Давос и выступление на форуме ожидается в его последний день, 26-го января. Примечателен сам факт его присутствия на форуме: в последний раз американский президент (им был Билл Клинтон) посещал Давос 18 лет назад, в январе 2000 года. Лозунгов вроде «Америка прежде всего», который собирается продвигать в Давосе Трамп, тогда и в помине не было. Тем не менее Клинтон без ложной скромности сообщил участникам форума, что «Америка позиционирует себя как единственная нация, незаменимая для мира», и привел в качестве примера «ее подарок людям планеты в виде Интернета». В связи с этим Клинтон предвкушал тогда «вступление человечества в эпоху Нового Ренессанса», но этого, увы, не случилось...

У Трампа — своя вера и свои надежды. Le Figaro приводит выдержки из заявления Белого дома о том, что в Давосе президент «преисполнен решимости заявить о своем политическом курсе, имеющем целью укрепить позиции американских компаний, американской промышленности и американских рабочих».

Эмманюэль Макрон уже заявил, что готов спорить с Трампом, Меркель о том, что готова «помогать Макрону». А вот вне стен форума оказалось немало таких, кто спорам предпочитает конкретные акции. В первую очередь это касается швейцарских политиков.

Так, молодежные отделения партий социалистов, «зеленых» и целый ряд левых движений Швейцарии накануне открытия форума объявили о создании «Комитета против трампизма» («Comité contre le trumpisme») и намерении прямо в Давосе провести акцию протеста против приезда Дональда Трампа. Местные власти в принципе не возражали, но в последний момент выпало огромное количество снега, и муниципальный совет Давоса сказал «нет» — мол, не до того сейчас. И этим вызвал еще больший гнев. «Это возмутительно, — заявила швейцарской газете Le Temps молодая социалистка Тамара Фуничелло. — У них находятся деньги, чтобы разгрести снег для богатых участников ВЭФ, но не для того, чтобы гражданское население могло воспользоваться своим правом на свободу слова и манифестаций».

Так, молодежные отделения партий социалистов, «зеленых» и целый ряд левых движений Швейцарии накануне открытия форума объявили о создании «Комитета против трампизма» («Comité contre le trumpisme») и намерении прямо в Давосе провести акцию протеста против приезда Дональда Трампа



Тем не менее во многих городах Швейцарии уже либо прошли, либо вот-вот состоятся демонстрации против приезда в страну Трампа. В одной из листовок, призывающей граждан выйти на митинг протеста, американский президент предстает как «враг человечности», «тот, кто хочет понизить налоги богатым и повысить бедным», а также как «мужчина, презирающий женщин».

Правда, Der Bild, самая популярная газета Германии, предсказывает, что Трамп все-таки в Давос не приедет. По мнению газеты, когда «Америка парализована, 850 тыс. чиновников отправлены в вынужденный отпуск, нет денег на социальные выплаты, а НАСА прекращает работу», президенту должно быть не до путешествий.

Россия почти не видна

Россию как участника Давоса европейская пресса в этом году практически не замечает, несмотря на то, что РФ как-никак посвящена целая панель, а одних только представителей бизнеса в списке участников форума зарегистрировалось несколько десятков, и каждый из них за право беспрепятственного прохода во Дворец конгрессов заплатил по 45 тыс. швейцарских франков (политики и обладатели персональных приглашений участвуют в форуме бесплатно. — NT).





Российскую делегацию на 48-м Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавил вице-премьер Аркадий Дворкович Фото: www.weforum.org



Среди зарегистрировавшихся: Олег Дерипаска («Русал»), Андрей Костин (ВТБ), Анатолий Чубайс («Роснано»), Аркадий Волож («Яндекс»), Евгений Касперский («Лаборатория Касперского»), Алексей Мордашов («Северсталь»), Герман Греф (Сбербанк), Сергей Горьков (Внешэкономбанк), Владимир Евтушенков («Система»), Алишер Усманов (USM), Вагит Алекперов («Лукойл»), Владимир Лисин (НЛМК) — всего 56 человек. Это одно из самых крупных бизнес-сообществ в Давосе (для сравнения: Франция представлена 52 випами, КНР— 62).

Впрочем, скромное российское место на форуме в швейцарских Альпах вполне объяснимо, если вспомнить, что в опубликованном 22 января, накануне открытия Давоса-2018, рейтинге американского журнала US News & World Report «Лучшие страны-2018» Россия в шкале «Открытость для бизнеса» набрала ноль очков.

ДАВОС В ЦИФРАХ



5000 швейцарских военнослужащих заняты обеспечением безопасности участников и гостей форума

3000 — общее число представителей политики, бизнеса, науки и СМИ, прибывших в Давос в этом году из более чем 90 стран мира

1200 — количество постоянных членов ВЭФ

31 500 швейцарских франков в год — размер членского взноса каждого из постоянных членов

100 — количество транснациональных корпораций-партнеров ВЭФ (среди них ABB, Nestle, Barclays, Credit Suisse, Deloitte, Deutsche Bank и Google)

115 000 швейцарских франков — ежегодная сумма взноса партнеров ВЭФа

79% участников ВЭФа — мужчины

21% — женщины

54 года — средний возраст участников