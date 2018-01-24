10 лет для Никиты Белых

Бывший губернатор Кировской области

Никита Белых. Фото: Google.Images

В ходе прений сторон на судебном процессе по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых гособвинение запросило для него десять лет колонии строгого режима со штрафом в 100 млн руб.



Обвинение вменяет Белых два случая коррупционных преступлений, когда тот находился на посту губернатора Кировской области. В 2011–2012 годах он, по версии следствия, получил взятку в размере €200 тыс. от бизнесмена Альберта Ларицкого — одного из управленцев компаний НЛК и «Кировлес». В обмен Белых якобы покровительствовал компаниям при реализации проектов по освоению леса в Кировской области. В 2014–2016 годах за аналогичные услуги тогдашний губернатор получал еще взятки на общую сумму в €400 тыс. от бизнесмена Юрия Зудхаймера, говорят в прокуратуре. При этом у Зудхаймера Белых взятку вымогал. При передаче части взятки в московском ресторане Белых и был задержан в 2016 году.

Никита Белых свою вину не признает. Несмотря на это, суд арестовал его и поместил в СИЗО, где он 14 ноября женился на Екатерине Рейферт. Белых, имеющий ряд хронических заболеваний, часто жаловался на плохое самочувствие. Его неоднократно переводили в больницу «Матросской тишины».



В октябре 2017 года на заседании Совета при президенте РФ по правам человека глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева заступилась за Белых перед Владимиром Путиным, сказав, что считает экс-губернатора невиновным.

«Я, например, бывшего губернатора Кировской области господина Белых знаю с тех пор, когда он еще был средней руки бизнесменом, когда губернатором стал, тоже общалась. Могу поручиться: он взяток не брал, не такой человек», — сказала тогда Алексеева.

Но Путин призвал не делать выводов до решения суда.

Последние заседания суда по делу Белых проходят в в СИЗО «Матросская тишина» из-за плохого самочувствия подсудимого.