Живее всех живых

25 января в российский прокат должна была выйти комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Но не выйдет — по многочисленным просьбам трудящихся культурного фронта Министерство культуры отозвало у фильма прокатное удостоверение. В письме оскорбленных деятелей культуры утверждается, что фильм «содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности», очерняет память «о наших гражданах, победивших фашизм», и оскорбляет государственный гимн. И, кроме того, «выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы — это плевок в лицо всем тем, кто там погиб, и всем тем, кто еще остался в живых».
С самого начала ясно, что скандал не имеет отношения к содержанию картины о том, как дураковатый Никита Хрущев переиграл своих страшных оппонентов и захватил власть в стране. Да, кино провокационное, шутки там жесткие и не всегда смешные, и к соблюдению исторической достоверности авторы относятся, мягко говоря, без трепета. Но это ведь — комедия, а не документальный фильм для образовательного канала.
В центре современной российской идеологии — поклонение Святому Начальству. Власть безгрешна. Вся — от Владимира Красное Солнышко, памятник которому стоит у Кремля, и до Владимира Красное Солнышко, который сидит в Кремле и будет там сидеть еще долго. Начальство не совершает ошибок. Никогда. Никакое. И, разумеется, начальство просто не может быть смешным
В комедии, снятой по мотивам французского комикса, увидели очередной акт информационной войны против России (это практически прямая цитата из Юрия Полякова, главного редактора «Литературной газеты»). Рецензия на фильм в «Комсомольской правде» называется «Комедия, которую мог бы снять Гитлер». Автор — Дмитрий Стешин, ныне — певец во стане воинов Донбасса, а в прошлом — верный друг убийц из Боевой организации русских националистов. Это, кстати, и красиво, и логично. Высказалась, разумеется, и самая известная в стране специалистка в области кино, депутат Наталья Поклонская. По своему обыкновению туманно: «Как хорошо, что приходит прозрение! Плохо, что не вовремя». Актеры, режиссеры, продюсеры, депутаты, историки из проверенных, мыслящих в соответствии с государственной идеологией, в очередь выстроились, чтобы рассказать, как глубоко задеты их святые чувства.
Оно и неудивительно — одного названия достаточно, чтобы такие чувства задеть. Само предположение, что главный палач российской истории смертен, для нынешних государственников уже оскорбительно.
Можно долго рассуждать об этой невыговоренной внятно идеологии новой архаизации, о том, какую роль в ней играют лакированные представления о войне и Победе, о том, как Победа СССР над Германией превращается в объект квази-религиозного культа и в универсальный мандат на обоснование любых действий нынешней власти внутри и вне страны. Но сосредоточимся на главном: в центре современной российской идеологии — поклонение Святому Начальству. Власть безгрешна. Вся — от Владимира Красное Солнышко, памятник которому стоит у Кремля, и до Владимира Красное Солнышко, который сидит в Кремле и будет там сидеть еще долго. Начальство не совершает ошибок. Никогда. Никакое. И, разумеется, начальство просто не может быть смешным.
Оскорбительнее прочего для всех этих малокалиберных людоедов, не сумевших, по счастью, реализовать природные задатки, то, что кто-то может попытаться самого главного людоеда страны сделать смешным. Если он смешной — то, значит, они-то все и подавно. Если он издох в луже собственной мочи, то они — тем более здесь не навсегда.
Это уж не просто оскорбительно, это страшно. Вот они и верещат, создавая, кстати, фильму неплохую рекламу.
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