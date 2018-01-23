Ядовитый газ из тела Сталина

«В блестящей черной комедии «Смерть Сталина» тело Сталина источает страх, как ядовитый газ», — написал английский кинокритик Питер Брэдшоу. Он, кстати, назвал фильм в десятке лучших 2017 года.

Судя по реакции на фильм в России (отзыв прокатного удостоверения за два дня до российской премьеры), возмущение оскорбленных в своих чувствах сталинистов и антисталинистов, тело Сталина продолжает источать ядовитый газ.

Еще до показа фильма в России мнения разделились на диаметрально противоположные: «Ни за что не пойду смотреть, негоже смеяться над палачом миллионов; мне Сталин, как явление, противен» и «Фильм оскорбляет героическую советскую историю, Сталин — великий полководец». Причем, и те и другие фильма пока не смотрели.



Я посмотрела фильм прошлой осенью, когда он только вышел на экраны в Англии. И мне, и подруге из Москвы, с которой мы его смотрели, фильм очень понравился, мы громко хохотали над остроумными диалогами, восхищались блестящей игрой актеров и оценили черный юмор, присущий всем работам Армандо Ианнуччи.





Кадр из фильма «Смерть Сталина» Фото: kinopoisk.ru

А что же английский зритель? Он-то воспитан на фарсе и на черном юморе. Английский зритель вокруг нас хихикал, для него это был fun, но, в отличие от нас с подругой, смеялись не в голос. Знание контекста помогало нам оценить многие шутки, подумала я.

Но нет, как раз знание контекста моей младшей сестре, посмотревшей фильм примерно в то же время, очень помешало. Ей фильм «Смерть Сталина» активно не понравился, ей «было невыносимо смотреть, почти физически больно», именно потому, что она слишком хорошо знала историю сталинской эпохи. Она восприняла фильм не как черную комедию, а как издевательство, вместо того, чтобы смеяться, она думала о жертвах сталинских лагерей.

Самое удивительное, что мы все — и я с подругой, и моя сестра — принадлежим примерно к одному и тому же поколению, с одним и тем же бэкграундом.

Режиссер верит, что сатира может что-то изменить. «Англия обошлась без революций и гильотин только потому, что в ней всегда чтили комедии и комедиантов», — как-то сказал Армандо Ианнуччи



Единственное, что меня шокировало, когда я смотрела фильм, это то, что меня ничего в нем не шокирует. Наверное, потому что я, вслед за режиссером Армандо Ианнуччи считаю, что насмешка, злая сатира работает куда сильнее, чем проклятия.

Он верит, что сатира может что-то изменить. «Англия обошлась без революций и гильотин только потому, что в ней всегда чтили комедии и комедиантов», — как-то сказал Армандо Ианнуччи.

Задолго до фильма «Смерть Сталина» Ианнуччи делал политические шоу и комедии, тоже пытаясь что-то изменить. «Гуща событий» и «В петле» — сатира на английскую политику, ситком HBO «Вице-президент» — на американскую.

Он не выносит Трампа, переписывается с ним в Twitter и пишет ему открытые письма.

После выхода фильма «Смерть Сталина» в интервью «Гардиан» Ианнуччи чуть ли не сравнивает Трампа со Сталиным. Во всяком случае предупреждает о возможной опасности: «Я хотел показать, что происходит, когда исчезает демократия, когда исчезает возможность высказать разные точки зрения. У меня есть опасения, что нечто подобное начинается здесь. Сталин называл тех, кто был с ним не согласен, врагами народа. Дональд Трамп обвиняет тех, кто его критикует, в отсутствии патриотизма, в распространении «фейк ньюз». Это тревожная тенденция. Этим фильмом я хочу предупредить, что все это может повториться, если мы не защитим нашу демократию. Это фильм о том, как люди, обладавшие огромной властью, были буквально парализованы страхом. Любое неосторожное слово грозило расстрелом. Что касается обвинений в том, что это двусмысленная тема для комедии. Мне показалось, что достаточно было просто показать, что там происходило в то время, что это уже достойный материал для комедии абсурда».

Фанаты той самой версии истории, по которой Сталин — великий полководец и успешный менеджер, люди, в чьих руках и сегодня экранная судьба любых фильмов в России, сочли фильм оскорбляющим чувства, искажающим историю и прочее. Да, что-то опасное и враждебное эти люди почувствовали



В интервью Gazeta.ru Ианнуччи так рассказал о фильме: «Смерть Сталина» ни секунды не реконструкция; мы просто взяли узкую группу очень влиятельных людей, разобрали их характеры и сделали историю о борьбе за власть и о том, как выглядят со стороны борющиеся; драмы Шекспира и «Игра престолов» — они ведь ровно о том же. Мы поставили факты на службу комедии и дали волю своей фантазии — и я думаю, это настолько очевидно, что любой «фанат истории» это поймет, посмотрев наше кино».

Как оказалось, не любой. Фанаты той самой версии истории, по которой Сталин — великий полководец и успешный менеджер, люди, в чьих руках и сегодня экранная судьба любых фильмов в России, сочли фильм оскорбляющим чувства, искажающим историю и прочее.

Да, что-то опасное и враждебное эти люди почувствовали. Они поняли, что это фарс, разоблачающий коррумпированную и трусливую власть, они испугались, увидев на экране танцы ужаса вокруг трупа вождя, которого они боялись при жизни и еще сильнее боятся после смерти.

Я уж не знаю, смотрела ли Елизавета II «The Day Today» — пародию на телевизионные новости, созданную Ианнуччи. Ее показывало телевидение BBC в 1994 году. Через пару десятков лет Ианнуччи получил из рук Королевы OBE, то есть был посвящен в рыцари Ордена Британской Империи.

Один из сюжетов в этом шоу был такой. Переодетые в уборщиков воры похищают британский фунт. Новостник в кадре с бесстрастным лицом и интонацией сообщает об этом происшествии и продолжает: «Английский банк выпустил специальную временную валюту, основанную на нескольких тысячах яйцеклеток Королевы, которые были из нее изъяты в 1953 году и с тех пор держались в резерве».

Как-то мой английский муж прочитал в переводе «Похождения Чонкина». Читал и хохотал, а, закончив, изрек: «Только юмор может разрушить коммунизм!»

Спасибо Войновичу с его Чонкиным, коммунизм они худо-бедно разрушили…

Но вот ведь какая история. Власть по-прежнему боится сатиры, которая, по мнению режиссера фильма «Смерть Сталина», может что-то изменить.

Интересно, в администрации президента фильм уже посмотрели?

* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции