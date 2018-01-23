За Собчак? Сто раз «нет»!

Ошибка сборщика

В Екатеринбурге –24°С, но из-за ветра и высокой влажности кажется, что –34. Активисты штаба Ксении Собчак, которые уже несколько недель активно собирали подписи за выдвижение своего кандидата на улицах, передислоцировались в подъезды. Член политсовета партии «Парнас», координатор «Открытой России» в Екатеринбурге Максим Верников отправляется на поквартирный обход в районе, где живет. На каждое «да» ему предстоит услышать «нет» из-за двери сто раз. Но об этом после.





Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге Максим Верников Фото: Марты Радищевой

Чтобы кандидат Собчак могла стать полноправным участником выборов, по всей стране за нее должны подписаться 100 тыс. человек. Екатеринбургу как крупному региональному центру поставили план в 2,5 тыс. подписей. Нужное число голосов набрали уже давно, и все же за день до дедлайна, когда подписные листы должны уехать в Москву, сборщики продолжают свою работу. Часть подписей могут забраковать, да и вообще голоса уральцев не будут лишними.

«За кого? Господи, да никогда!» — «Бог с вами, что вы говорите!» — «За Собчак? Спасибо, не интересуюсь» — жители высотки в спальном районе Втузгородок недалеко от центра Екатеринбурга не радуют Максима Верникова. Этот новый дом активист выбрал неслучайно: здесь живет в основном средний класс, то есть люди все больше сознательные, интересующиеся политикой. Расчет оказался неверным: в первом 12-этажном и втором 24-этажном подъезде не находится ни одного человека, готового поддержать Собчак.

«За кого? Господи, да никогда!» — «Бог с вами, что вы говорите!» — «За Собчак? Спасибо, не интересуюсь» — жители высотки в спальном районе не радуют сборщиков



По профессии Максим Верников журналист. Он признается, что рано увлекся политикой. «Лет в 15 я стал замечать, что вокруг много несправедливости, — говорит он. — Например, люди живут в ветхом доме, который давно пора расселить, и власть о них не заботится». Так молодой человек пришел в журналистику — за человеческими историями, а потом и в политику — в поисках решения проблем своих респондентов. Симпатии к Немцову привели Максима в «Парнас». В 2012 году он собирал подписи за Григория Явлинского, потом активно поддерживал Алексея Навального, а сейчас координирует работу сборщиков подписей в штабе Собчак.

Хрущевская оттепель

«За Собчак подписаться? Да она же не победит», — женщина лет шестидесяти добродушно улыбается и соглашается (наконец-то!) поставить свою подпись за выдвижение кандидата «Против всех». Смена стратегии помогла Максиму Верникову: в пятиэтажной хрущевке люди оказались более отзывчивыми, и вот уже пятая по счету квартира принесла долгожданный результат. В этом доме, только в другом подъезде, живет Максим. Вот почему он рассчитывает преумножить свои успехи.

За одну подпись сборщики получают сто рублей. Однажды сборщица за день добыла 66 подписей — самый значительный результат за всю кампанию в Екатеринбурге и неплохой доход для активиста



В Екатеринбурге работают около 30 сборщиков подписей. Не все они трудятся с утра до вечера, лишь несколько человек тратят на кандидата Собчак полноценный рабочий день. Среди активистов и студенты, и работающие люди. За одну подпись они получают сто рублей. Однажды сборщица за день добыла 66 подписей — самый значительный результат за всю кампанию в Екатеринбурге и неплохой доход для активиста. Максим Верников признается, что успел заработать на «Макбук».

Фото Марты Радищевой

«Давайте, подпишу, — соглашается мужчина с черными усами из подъезда, в котором живет Максим. — Мне все равно, за кого голосовать, лишь бы не… ну вы поняли». Вторая подпись за два часа добыта, обход продолжается. «Только за Собчак собираете, больше ни за кого?» — добродушно интересуется молодой отец двух мальчуганов. И все равно подписывается — как не помочь соседу.



Активист продолжает поход по хрущевке. На следующий день собранные им подписи, как и 2700 других, добытых в Екатеринбурге, отправятся в Москву. Там они сольются с подписями из прочих регионов России и вынесут Ксению Собчак в президентскую гонку.

«Подпишите, дайте заработать!»

«Сейчас мы будем ходить по домам в этом квадрате, вчера мы обошли вон те!» — Тоша, профессиональный сборщик подписей, показывает на дальний квартал. Сегодня она с коллегой собирает подписи «за» выдвижение Ксении Собчак в ближайшем к Петербургу районе Ленобласти — в деревне Новодевяткино. От станции метро «Девяткино» — десять минут на маршрутке, и ты уже в области.

«Для меня это, конечно, заработок, но это еще и люди, — объясняет Тоша свою позицию. — Ксения прикольная, я слежу за ее компанией и даже написала поэму «Женщина-президент». Тоша — вольный художник, продюсер и поэт. Работать от звонка до звонка — не ее стихия, и гибкий график сбора подписей ее вполне устраивает.

Ульяна — бывший банковский служащий, задачи у нее более прагматичные. «Для меня это, конечно, в первую очередь заработок, — говорит она. — За одну подпись в Петербурге платили 150 руб., за подпись по области — 100. За вечер можно собрать 15–20 подписей, если поработать день — пятьдесят», — объясняет Ульяна.

Перед тем как войти в дом, девушки надевают поверх своих пальто специальные накидки с наклейками, агитирующими за Собчак, прикрепляют к шапке значки и вешают на шею бейджи.

Но первый же дом, куда отправились сборщицы, выливает на них ушат холодной воды. «За Собчак? Смеетесь?!» — это еще самая мирная реакция, которую продемонстрировали обитатели огромного многоквартирного дома. «За Собчак? Да пошли вы! Мы только за Путина! Убирайтесь!» — чаще всего доносилось из-за слегка приоткрытых дверей.

«Послушайте, это же не выборы, мы только подписи собираем, чтобы у человека было право выдвинуть свою кандидатуру, а проголосуете вы, как хотите!» — уговаривали девушки угрюмых жильцов. Но в лучшем случае, как только обитатели квартир слышали имя Собчак, они с шумом закрывали двери.

«Если вы подпишите, я получу сто рублей, дайте нам заработать!» — не выдержала одна из них. «Я за президента голосую, не нужны мне ваши сто рублей!» — раздалось из-за уже почти закрытой двери. «Да не вам, а нам!» — закричали девушки, но дверь перед их носом с грохотом захлопнулась.

В общей сложности из двух огромных многоподъездных домов за почти полтора часа «хождения по мукам», сборщицам удалось на двоих получить меньше десятка подписей.

«Дом-2» и все такое

Как рассказал корреспонденту NT Николай Артеменко, руководитель штаба Ксении Собчак по Петербургу и Ленинградской области, подписи «за» Собчак по городу им удалось собрать быстро, их уже отправили в Москву. Но в Ленинградской области сборщикам пришлось столкнуться с резко негативной реакцией на имя Ксении Собчак. На днях группа сборщиков, с которыми поехал и он сам, провела полдня в Кингисеппе. Приехали без предварительной подготовки, без каких-то специальных контактов, решили просто поработать на улице, в открытую пообщаться с народом. В результате за 5 часов такого общения из районного города с населением почти в 50 тыс. привезли всего... 19 подписей.





Активисты собирают подписи в поддержку Ксении Собчак в Кингисеппе Фото: В Контакте / Санкт-Петербург против всех

«Те, кто против Собчак, в лучшем случае говорят — мы «за» Путина, и отстаньте от нас! — пояснил Артеменко. — В худшем случае реагируют резко — смеются, говорят про «Дом-2», и все такое. Особенно часто так реагируют люди околопенсионного возраста, это было предсказуемо, но меня поразила молодежь — такое впечатление, что совсем молодые ребята не видят ничего, кроме экрана телевизора! В Петербурге множество сторонников и у Навального, и у Собчак, и у других кандидатов, а в регионах, в провинции, пропаганда здорово зачистила мозги, особенно молодым. Конечно, если сменить картинку в телевизоре, может, что-то и изменится, но пока у меня нет оптимизма в отношении регионов».

По словам Артеменко, в Кингисеппе совсем молодые ребята однозначно заявили — мы только за Путина, только он может спасти нашу страну, а иначе на нас давно бы напала Америка!

В Петербургском штабе Собчак сбор подписей продолжается, несмотря на то, что необходимое, и даже сверх того, количество их уже отправлено в ЦИК — сторонники Собчак продолжают сюда приходить.





Подписи «за» Ксению Собчак по Санкт-Петербургу удалось собрать быстро, их уже отправили в Москву Фото: В Контакте / Санкт-Петербург против всех