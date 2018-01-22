Погромы в штабах Навального

Алексей Навальный, которому ЦИК, а затем и все судебные инстанции отказали в праве баллотироваться в президенты, сразу после новогодних каникул начал кампанию по активному бойкоту выборов, назвав ее «забастовкой избирателей». Реакция властей последовала быстро: всю минувшую неделю из разных городов приходили сообщения о том, как правоохранители пресекают агитацию против выборов и блокируют работу штабов несостоявшегося кандидата. Об этих атаках почти ежечасно сообщают в своих социальных сетях соратники Навального и волонтеры штабов.

на минувшей неделе полицейские задерживали волонтеров Навального в 25 городах России. В 14 городах прошли обыски в штабах оппозиционера с изъятием агитационных листовок и оргтехник



Как подсчитал автор этих строк, в общей сложности на минувшей неделе полицейские задерживали волонтеров Навального в 25 городах России. В 14 городах прошли обыски в штабах оппозиционера с изъятием агитационных листовок и оргтехники. Поводами для таких действий правоохранителей становились заявления неких граждан о якобы совершенных преступлениях и расследование административных дел по статье КоАП «Изготовление и распространение незаконной агитации». В акциях устрашения, помимо МВД, участвуют сотрудники ФСБ и активисты провластных движений. Оппозиция утверждает, что ни в одном случае представители закона не предъявляли документы на право проведения обыска.

Северо-Запад

18 января полицейские обыскали штаб Навального в Санкт-Петербурге. Свой визит они объяснили тем, что в Twitter главы штаба Дениса Михайлова размещена фотография шуточной листовки, которую он якобы выдает за официальный документ администрации президента. В результате обыска была изъята принадлежащая штабу оргтехника, личные ноутбуки активистов и агитационные материалы. В том числе 10 тыс. листовок. Во время обыска у входа в штаб дежурили активисты, которые устроили небольшой пикет.

«Обыск», похожий на грабеж, продлился около четырех часов. К штабу подъехала полицейская «Газель», в нее погрузили коробки награбленного и уехали под крики «позор». Крики «им, кстати, очень не нравятся — сами признались», — написали об итогах полицейской операции активисты на своих страницах в соцсетях.













Первое, что делают правоохранители, они уничтожают улики — закрывают камеры видеонаблюдения. На снимке — одна камера еще работает, вторая уже вывернута. В это время волонтеры устроили пикет у штаба, Санкт-Петербург, 18 января 2018 года Фото: Twtiiter / @ekatepooha, Twitter / @teamnavalny_spb

В тот же день сотрудники центра «Э» провели в обыск в калининградском штабе Навального, где, по словам оппозиционеров, изъяли 130 листовок.





Обыск в штабе Навального в Калининграде, 18 января 2018 года



«Обыск», похожий на грабеж, продлился около четырех часов. К штабу подъехала полицейская «Газель», в нее погрузили коробки награбленного и уехали под крики «позор»



Одновременно с Питером и Псковом обыск прошел и в Калуге, где тоже вынесли все листовки.





Обыск в штабе Навального в Калуге, 18 января 2018 года



В Пскове волонтеры трижды столкнулись с противодействием властей. Первый раз 17 января, когда по приказу ФСБ у транспортной компании были изъяты листовки с призывом поддержать «забастовку избирателей», которые ехали в местный штаб из Питера.

На следующий день полиция наведалась в офис оппозиции и унесла листовку, висевшую на двери. В субботу, 20 января, правоохранители вернулись и в рамках расследования административного дела о незаконной агитации устроили полномасштабный осмотр и снова изымали листовки.









Обыск в штабе Навального в Пскове, 18 января 2018 года



16 января полиция побывала в штабе Навального в Великом Новгороде, изымала листовки и компьютеры. На следующий день все повторилось, штаб лишился очередной порции агиток и еще одного компьютера. Изъятия листовок также прошли в Мурманске и Петрозаводске.

Центральный округ

В Москве штаб Навального на минувшей неделе сообщил об отказе типографий печатать агитационные листовки из-за страха оказаться под ударом властей. 21 января у станции метро «Чистые пруды» полиция задержала двух волонтеров, раздававших листовки.

Те же проблемы у сторонников «забастовки избирателей» возникли и во Владимирской области. В городе Ковров нашелся смелый предприниматель, который согласился печатать листовки в своей типографии ООО «Аутопан», но в последствии ему пришлось объяснятся с полицией, а вся отпечатанная продукция была изъята со склада предприятия.

Южный округ

20 января сотрудников штаба Навального задерживали в Астрахани, их отпустили после составления протокола об изъятии листовок и доставлении в отделение полиции.

Задержания активистов на прошлой неделе также проходили в Ростове-на-Дону, здесь пятерым из них предъявляют административную статью за участие в несанкционированном митинге, под которым правоохранительные органы подразумевают встречу сторонников Навального с целью его выдвижения в качестве кандидата в президенты.

С криками «фашизм не пройдет» и «Путин, Путин» представители «Отряда Путина» попытались пройти в штаб, правда, особого рвения не проявили и, недолго постояв у закрытой двери, разошлись



В Краснодаре полиция не мешала работать активистам, но 17 января штаб подвергся очередной атаке так называемого «Отряда Путина». Вечером, когда в офисе оппозиции проходил семинар председателя движения «Открытая Россия» Александра Соловьева и главы правозащитного направления «Открытой России» Полины Немировской, у входа в штаб собрались около трех десятков человек, в основном пожилых женщин. С криками «фашизм не пройдет» и «Путин, Путин» они попытались пройти в штаб, правда, особого рвения не проявили и, недолго постояв у закрытой двери, разошлись.

Поволжье

17 января осмотр штаба Навального с изъятием агитматериалов и офисной техники прошел в штабе Навального в Пензе. Причина — административное дело по статье «Изготовление и распространение незаконной агитации», возбужденное в отношении координатора штаба.









Обыск в штабе Навального в Пензе, 17 января 2018 года

В этот день полиция принимала аналогичные меры против сторонников «забастовки избирателей» в Чебоксарах. Здесь из офиса стражи порядка вынесли более 3,5 тыс. листовок и настольную игру «Вместо Путина».





Обыск в штабе Навального в Чебоксарах, 17 января 2018 года







Обыск в штабе Навального в Чебоксарах, 17 января 2018 года Фото: Twitter / @SemyonKochkin

«Бравые сотрудники отдела полиции опросили сотрудников штаба и очень хотели изъять мониторы, <…> требовали выдать системные блоки (которых не было), утверждали, что мы «их спрятали»: «Достаньте и отдайте!» В итоге полицейским удалось изъять только две (!!!) черно-белые листовки»



Сутки спустя, 18 января, с жесткими действиями полиции столкнулись сотрудники штаба Навального в Самаре. Как утверждают активисты, представители закона заламывали им руки, запрещали пользоваться телефонами, 30 минут взламывали дверь склада, повредив не только ее, но и стены. Но улов правоохранителей был невелик: только пачка листовок, немного значков и футболок.





Штаб Навального в Самаре после обыска, 18 января 2018 года Фото: Twitter / @volgaletom

16 января правоохранители наведались в штаб «забастовщиков» в Перми. Его активистам удалось спрятать бóльшую часть имеющихся листовок.





Обыск в штабе Навального в Перми, 16 января 2018 года Фото: Twitter / @teamnavalny

18 января полиция Ижевска попыталась изъять компьютеры и агитматериалы в местном штабе Навального. «Бравые сотрудники отдела полиции опросили сотрудников штаба и очень хотели изъять мониторы, <…> требовали выдать системные блоки (которых не было), утверждали, что мы «их спрятали»: «Достаньте и отдайте!» В итоге полицейским удалось изъять только две (!!!) черно-белые листовки. Да, они на полном серьезе составляли протокол изъятия на две листовки», — сообщили сотрудники штаба на страницах «Команда Навального. Ижевск» в социальных сетях.





Фото: В Контакте / Команда Навального | Ижевск







В ижевском штабе полицейские получали азы оппозиционной политграмоты, Ижевск, 18 января 2018 года Фото: В Контакте / Команда Навального | Ижевск

20 января в двух других поволжских городах, Орске и Тольятти, прошли задержания активистов. Все задержанные сейчас на свободе, ни одному из них пока не предъявлено никаких обвинений.

Сибирь и Дальний Восток

В Тюмени 19 января прошел осмотр в штабе по жалобе неизвестного гражданина на незаконную агитацию. Здесь изъяты более тысячи листовок. Кроме того, во время раздачи листовок на улице был задержан волонтер, которого после дактилоскопии отпустили.

20 января в Омске ненадолго были задержаны восемь активистов. А полиция Новокузнецка 18 января направила инспекторов по делам несовершеннолетних к одному из активистов. После этого в штаб пришел сотрудник центра «Э» с требованием выдать данные всех активистов, на что получил отказ.

Задержания и давление на волонтеров Навального оказывали правоохранители во Владивостоке. 20 января был задержан один человек. Его три часа продержали в отделении полиции, обвинив в незаконном распространении агитационных материалов. В это время перед зданием полиции активисты проводили одиночные пикеты.

Больше всех пострадал пока сторонник Навального в Хабаровске: 16 января суд приговорил его к 15 суткам административного ареста за призывы выйти на митинг 28 января.