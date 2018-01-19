Нападение на школу в Бурятии

Рано утром подросток с топором напал на учеников школы № 5, расположенной в пос. Сосновый Бор города Улан-Удэ. Он устроил драку в классе, в результате которой пострадали семь человек. Позже его задержала полиция. По версии Следственного комитета, нападавший — ученик этой же школы из девятого класса. Он нанес удары топором учительнице и семиклассникам, после чего попытался поджечь класс бутылкой с зажигательной смесью. Имя нападавшего не раскрывается, известно только, что ему 15 лет.
В результате атаки пострадали шесть детей, в том числе сам нападавший, а также учитель — 41-летняя Ирина Раменская. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в настоящий момент им делают операции.
Причины, побудившие школьника на нападение, пока неизвестны. По одним данным, он был поклонником тюремной субкультуры АУЕ. По другой — придерживался ультраправых взглядов.