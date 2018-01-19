«Режим продвигается от авторитарного к тоталитарному»

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Корреспондент The New Times побывал на экспертной дискуссии, проходившей в четверг в рамках Гайдаровского форума и посвященной новым политическим тенденциям. Политологи подвели итоги 2017 года, поделились мнениями о развитии страны и дали свои прогнозы на новый, 2018 год. Большинство сошлось во мнении, что Путин и его окружение сделают все, чтобы удержать власть и за границами четвертого срока президента, после 2024 года, и именно на это будут направлены основные усилия нынешней властной элиты в предстоящие несколько лет.

Реформа Конституции

По мнению профессора политологии ВШЭ Николая Петрова на новом сроке своего правления президент Путин не сможет не учитывать, что его легитимность, полученная в результате голосования, не соответствует легитимности вождя, который должен получать больше 90% голосов. Поэтому в новом сроке он окажется «хромой уткой», и ему нужно будет выработать новые механизмы удержания власти, чтобы укрепить свои позиции. Для этого ему нужно будет менять свой статус президента на статус национального лидера.



Главным направлением действий властей будет выработка планов по принятию новой Конституции либо отмены Конституции как таковой, предсказывает профессор Хельсинкского университета Владимир Гельман. Главной целью этих перемен, по его мнению, является сохранение лидерских полномочий Путина так долго, насколько это возможно для него физически. Гельман считает, что нынешний режим в России хорошо описан в романе Маркеса «Осень патриарха».

Население готово к тому, чтобы он остался на посту и после 2024 года, отмечает социолог «Левада-Центра» Алексей Левинсон. Для большей части граждан Путин при любом исходе выборов и при любых процентах его победы является легитимным избранником



Турбулентность в любом случае будет, прогнозирует модератор дискуссии, лидер движения «Союз правых сил» Леонид Гозман: если Путин будет искать преемника, то начнется борьба элит за право выдвинуть на это место своего человека. Если же будет меняться основной закон, то есть разные точки зрения, как его менять.

Народного возмущения в случае пролонгации правления Путина ждать не приходится: население готово к тому, чтобы он остался на посту и после 2024 года, отмечает социолог «Левада-Центра» Алексей Левинсон. Для большей части граждан Путин при любом исходе выборов и при любых процентах его победы является легитимным избранником, подчеркнул представитель «Левада-Центра», которому с этого года запрещено обнародовать предвыборную социологию.

Репрессии как ключевой инструмент

Российское общество мало что может противопоставить «мракобесному» и «циничному» дискурсу, который использует власть, констатирует профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Татьяна Ворожейкина. Она отметила, что важнейшим символом нынешней действительности, как и будущей, являются репрессии государства по отношению к людям творчества и, в частности, к режиссеру Кириллу Серебрянникову.

Режим продвигается от авторитарного к тоталитарному, потому что первый оставляет пространство для свободного высказывания для тех, кто не покушается на власть, указывает профессор. Движение к этому режиму, по мнению Ворожейкиной, усугубляется тем, что в обществе нет солидарного выступления по этому делу, а большинство просто смирилось. «Мы разучились возмущаться и негодовать», — резюмировала эксперт. Проблемы с движением в сторону тоталитаризма сложны еще и потому, что современные либералы, по словам эксперта, не понимают и боятся бедного населения России и не способны понять их трудности. С точки зрения Ворожейкиной, решить проблему отсутствия контакта между этими слоями общества и политиками может либо Владимир Путин, используя лозунги «вставания с колен», либо Алексей Навальный в рамках своей лево-популистской риторики.

Режим продвигается от авторитарного к тоталитарному, потому что первый оставляет пространство для свободного высказывания для тех, кто не покушается на власть, указывает профессор



Одним из ключевых трендов ближайшего будущего станет рост важности репрессий как инструмента власти, указывает Петров. По его мнению, точечные и адресные репрессии помогут успешно запугивать элиты. 2% от всех элит, подчеркнул Петров, уже подвергается репрессиям каждый год. Репрессии, как считает эксперт, будут только расти в масштабах. Помогать проводить репрессии будут новые технократы во властных элитах, которые станут своеобразными «надсмотрщиками» от политики, прогнозирует профессор.

Надо ли ходить на выборы и в них участвовать

Позицию людей, которые считают, что на выборы не надо ходить, потому что «ничего нельзя изменить», считает «ущербной» президент фонда ИНДЭМ, помощник первого президента России Бориса Ельцина Георгий Сатаров. «Политический бойкот», с точки зрения эксперта, снизит явку, но власти смогут легко обойти эту проблему, просто адаптировав свою риторику под эту ситуацию. Сатаров сравнил отечественных оппозиционеров с антиколониальными деятелями времен империй, которые «грызлись» между собой и не могли представить серьезную коалицию. При этом победа над режимом возможна и тогда, и сейчас только при серьезном объединении.

Национализм сможет в ближайшее время стать важным объектом политической борьбы, так как среди молодежи растет радикализация настроений. Многие из этой публики готовы поддержать Навального, но могут найти и своего отдельного лидера



Левинсон считает, что настроения избирателей и их властей довольно пластичны. Поэтому оппозиция сможет, будучи более серьезно представлена в медиа и власти, поменять представления населения и о Западе, и о стратегиях отечественного развития.

Эксперт подчеркнул, что национализм сможет в ближайшее время стать важным объектом политической борьбы, так как среди молодежи растет радикализация настроений. При этом он подчеркнул, что многие из этой публики готовы поддержать и уже поддерживают Навального, но могут найти и своего отдельного лидера.

Политолог Андрей Колесников утверждает, что в ближайшие годы продолжится «пробуждение гражданского сознания», при этом власть сама будет провоцировать конфликты. Колесников тоже ожидает усиления ультраправых сил, которые выходят из под контроля Кремля.

«Общество не будет пассивно ждать, — оптимистично настроен Гозман. — Я думаю, что выборы в Госдуму 2021 года будут очень веселыми. Потому, что призом за политическую активность становится уже не почетная грамота в виде популярности в соцсетях. Призом становится участие во власти».

ВЫБОРЫ-2018

Согласно прогнозу экспертов Гражданского форума на итоги выборов президента России, Владимир Путин получает 68%, Павел Грудинин 14% , Владимир Жириновский 11%, Ксения Собчак 3,5 %, Григорий Явлинский — 1,7%