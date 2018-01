«Кремлевский доклад» Трампа могут засекретить

Фото: iroon.com

Консультации в Вашингтоне

В администрации США, как стало известно NT от осведомленного источника в Вашингтоне, пока нет единого мнения о том, в каком формате следует публиковать так называемый «Кремлевский доклад» со списком близких к высшему руководству РФ российских олигархов и чиновников, против которых администрация Дональда Трампа может ввести индивидуальные санкции. Нет также согласия относительно того, следует ли этот доклад делать целиком открытым или частично засекреченным. Президент Трамп склоняется к тому, чтобы список с фамилиями россиян, которые могут стать объектом санкций, вошел в закрытую (секретную) часть доклада. В ходе совещаний в Белом доме президент постоянно подчеркивает, что новые санкции против России могут навредить американскому бизнесу, добавил собеседник NT.

Единственное, о чем можно говорить со стопроцентной уверенностью, — доклад будет опубликован 29 января, что подтвердил 16 января посол США в РФ Джон Хантсман, находившийся в Вашингтоне. Посол уточнил, что публикация доклада, работу над которым ведет Минфин США при поддержке Государственного департамента и спецслужб, не означает автоматического ввода новых санкций — это, по словам Хантсмана, делается во исполнение закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).



Предметом дополнительной нервотрепки для российской элиты стал недавний отзыв посла Хантсмана в Вашингтон для консультаций. Заверения Госдепа, что это, дескать, плановые консультации, никого не успокоили. В Вашингтоне Хантсман встречался с членами Конгресса и, по сведениям агентства Bloomberg News, заверил их, что администрация представит доклад в срок.

Волнение россиян

Закон был подписан президентом Трампом 2 августа 2017 года. В нем особо оговаривается, что в санкционный перечень должны войти не только чиновники и бизнесмены, но и члены их семей. Всем им грозит замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. Более того, на предмет коррупционной составляющей будут проверены зарубежные банковские счета и недвижимость даже тех представителей кремлевской элиты, кого санкции непосредственно не коснутся, — министры правительства РФ, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, весь крупный бизнес РФ. Из всех принятых до сих пор Америкой мер политического воздействия на Москву готовящийся «Кремлевский доклад» вызывает, пожалуй, наибольшую обеспокоенность среди российской элиты.

Беспокойство российских олигархов выражается в обращении к американским лоббистским фирмам в надежде предотвратить включение в доклад, о чем сообщали СМИ.

Проблема однако в том, что лоббисты сами не знают, чем помочь своим клиентам, — доклад пишется в обстановке строгой секретности. Известно, что вопросом занимаются аж восемь различных групп, а за составление списка отвечают два основных ведомства — Управление террористической и финансовой разведки (Office of Terrorism and Financial Intelligence — TFI) и Бюро по контролю за иностранными активами (OFAC) — оба входят в состав Министерства финансов США (US Treasury).

Экс-замгоссекретаря США Дэниел Фрид (Daniel Fried), который занимался составлением санкционного списка в администрации Барака Обамы и выступал одним из авторов ноябрьской статьи в блоге The Atlantic Council «Как определить кремлевскую правящую элиту и ее агентов», сообщил, что к нему тоже обращались за помощью, но он всем ответил отказом. Фрид, кстати, участвовал и в составлении 200-страничного доклада по России, подготовленного под эгидой сенатора-демократа Бена Кардина, — он был обнародован в начале января 2018 года: доклад предельно резко характеризует деятельность российской власти и ее президента Владимира Путина как в отношении нарушения прав и свобод в самой России, так и вмешательства России в выборные процессы в США и в Европе. Пока, правда, под этим докладом не поставили свои подписи сенаторы-республиканцы, но он наглядно свидетельствует, что Россию Путина Вашингтон воспринимает как врага. Отсюда — и ожидания по поводу санкций.



Дэниел Танненбаум, глава отдела консорциума PricewaterhouseCoopers по глобальным финансовым санкциям, утверждает, что на волне ажиотажа вокруг доклада его российские клиенты, назвать которых он отказался, уже ликвидируют свои активы.

Казус Чайки

Артем Чайка Фото: 1tulatv.ru

Впрочем, даже в Америке закон можно исполнять, мягко говоря, формально. Пример тому — включение в другой санкционный список, в рамках уже другого документа, принятого в декабре 2016 года Конгрессом США «Глобального закона Магнитского», Артема Чайки, сына российского генпрокурора. Закон, напомним, предназначен для наказания злостных нарушителей прав человека «и других целей», под которыми имеется в виду борьба с коррупцией.



Санкции вводит президент США. Раз в год он направляет Конгрессу список лиц, в отношении которых введены санкции, с детальным описанием причин, послуживших основанием для включения в список. Исполнением закона и стал указ Трампа, подписанный (с опозданием на 11 дней) 20 декабря 2017 года и вступивший в силу в полночь по времени Восточного побережья США. К указу приложен список, включающий имена 13 физических лиц. Это граждане Гамбии, Судана, Бирмы, Пакистана, Китая, Доминиканской Республики, Никарагуа, Гватемалы, Израиля, Сербии, Узбекистана, Украины и России. Минфин США подготовил свой санкционный список людей и компаний, связанных с фигурантами президентского списка. Всем этим лицам отныне закрыт въезд на территорию США, их активы в американских банках заморожены.

В главном списке хватает колоритных фигур. Это и бывший президент Гамбии Яйя Джамме, в послужном списке которого массовые и поистине средневековые репрессии, и пакистанский хирург Мухтар Хамид Шах, которого называют главарем подпольного синдиката, похищавшего людей с целью удаления у них пригодных для трансплантации почек, и израильский алмазный магнат Дан Гертлер, построивший свою бизнес-империю на коррупционных схемах.

Чайка попал в список в качестве назидания и предупреждения: российским коррупционерам сигнализируют, что под санкциями могут оказаться их дети и другие родственники



В этой живописной галерее Артем Юрьевич Чайка, единственный гражданин РФ, смотрится как первоклассник среди матерых бандитов. В пояснениях Минфина США говорится, что Артем Чайка «пользовался служебным положением своего отца и возможностью вознаграждать своих подчиненных за полученные нечестным путем госсобственность и контракты, и оказывать давление на конкурентов». В качестве примера подобных действий составители списка ссылаются на получившую громкую огласку историю с калужской компанией «Мостовский карьер». Когда оказалось, что компания Чайки-сына «Сибирский элемент — Рента-К» не может выиграть у нее в честной конкуренции подряды на поставки песка для реконструкции Киевского шоссе, «Мостовский карьер» столкнулся с внезапными прокурорскими проверками по жалобе, написанной подставным лицом. Сам Артем Чайка назвал включение его в санкционный список — попыткой оказать давление на российскую прокуратуру: «А что касается меня, то это не первый случай, когда заинтересованные силы на Западе пытаются бездоказательно скомпрометировать мой бизнес», — заявил Артем Чайка РБК. Очевидно, что Чайка попал в список в качестве назидания и предупреждения: российским коррупционерам сигнализируют, что под санкциями могут оказаться их дети и другие родственники. А в поле зрение американских правоохранителей сын Генерального прокурора РФ попал, конечно же, благодаря расследованию Алексея Навального.

Какой длины будет список

Еще в декабре прошлого года экономист Андерс Ослунд, представитель экспертной группы вашингтонского исследовательского центра The Atlantic Council, в интервью NT давал свою оценку числу фигурантов списка: «Есть разные мнения относительно того, сколько имен должно быть в этом списке: я бы сказал около 40–50, но готовят 200–300 — на эту тему уже сделаны официальные заявления, так что я не раскрываю никаких секретов, называя эти цифры. Конгресс оказывает сильное давление и требует длинный список».

Как и все законы о санкциях, СAATSA предоставляет президенту право в интересах национальной безопасности вычеркнуть из санкционного списка любое имя или название компании



В начале этого года газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в правительстве США назвала примерно те же цифры: по ее данным, в список войдут фамилии около 50 предпринимателей и высокопоставленных чиновников, связанных с «ближним кругом» Путина, при этом с учетом членов их семей список увеличится еще на 250 человек, в сумме — 300.

Сам Конгресс не составляет никаких списков и не может обязать президента включить в него те или иные имена. А закон не обязывает администрацию вводить все новые санкции или добавлять в санкционные списки все новые имена и компании.

Кроме того, как и все законы о санкциях, СAATSA предоставляет президенту право в интересах национальной безопасности вычеркнуть из уже опубликованного санкционного списка любое имя или название компании.

Как сообщают источники NT в Вашингтоне, существует вариант, что доклад будет в итоге опубликован в форме письма за подписью первого заместителя министра финансов Сигал Манделкер, которая одновременно исполняет обязанности замминистра по делам терроризма и финансовой разведки. Это может быть сделано для того, чтобы хотя бы отчасти успокоить олигархов. Вообще, сейчас в вашингтонских кулуарах большое значение придают именно тому, в какой конкретно форме будет опубликован доклад: этот нюанс покажет, насколько серьезно настроен Трамп и чем эта публикация обернется для российских политиков и бизнесменов.

Цена денег

Но самые большие опасения связаны не только и, возможно, не столько со списком индивидуальных санкций — хотя для тех, кто окажется в списке, это будет крайне неприятно, и, что хуже, это «неприятное» будет без видимого конца, — сколько с возможным запретом на операции с российскими суверенными долговыми бумагами. Правда, российские финансовые власти говорят, что это их не сильно беспокоит, но экономисты относятся к этим высказываниям с большим скепсисом. Ибо цена денег для российских заемщиков, как пишет Bloomberg, вырастет на 50–150 пунктов, что будет очень и очень больно.

