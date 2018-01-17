Ошибка президента

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Вот, например, новость государственного телеканала Russia Today, причем не просто новость, а одно из первых сообщений государственного телеканала о нападении двух отморозков на детей в школе № 127 города Перми: «Подросток, устроивший резню в пермской школе, поддерживал Навального». А вот — материал телеканала «Царьград», частного и не особенно популярного, но зато даже более патриотичного, чем телеканал Russia Today: «Сначала они режут школьников, потом идут на митинги».



Связь устанавливает уважаемый эксперт, глава Патриаршего центра клинической психологии и по совместительству член Общественного совета ФСИН Михаил Хасьминский. Телеканал патриотический, эксперт тоже патриотический, поэтому атакой на российского оппозиционера ограничиться не получается, и союз косноязычия с геополитическими прозрениями становится неизбежным: «Повсеместное оскотинивание. Тогда у человека накапливается агрессия. И он ее реализует туда, куда он считает нужным. Это и есть духовно-нравственное разложение человека. Сегодня это поножовщина в школе. Вчера это другое агрессивное поведение. То же самое поведение, когда выходят на митинги, бросают бутылки на Украине. Это агрессия, которая идет не на созидание, а в разрушение».



И — рискну поиграть в циника — это, в общем, нормально. Ну, конечно, если считать нормой факт прямой и откровенной поддержки государственными телеканалами одного из кандидатов на президентских выборах, но мы ведь еще в прошлом веке привыкли, что это как раз и есть норма. Это обычная логика контрпропаганды в рамках обычной предвыборной кампании. Все хорошее, что случается со страной перед выборами, — результат действий нашего кандидата, а все плохое — последствия происков его конкурентов. Спасибо, Владимир Владимирович, за наступление нового дня, и стыдно вам, Алексей Анатольевич, устраивать жуткие морозы в Якутии.

Спасибо, Владимир Владимирович, за наступление нового дня, и стыдно вам, Алексей Анатольевич, устраивать жуткие морозы в Якутии



Но обычную логику избирательной кампании ломает один маленький нюанс: Навальный не участвует в президентских выборах. Не допущен, а значит, формально конкурентом Путина не является, и стандартные правила гонки вроде бы требуют о его существовании забыть, сосредоточившись на тех, с кем придется бороться за голоса, — на критике позиций, высказываний и действий Ксении Собчак или Максима Сурайкина (совершенно не важно, кто это, важно, что он до участия в выборах допущен и собирает подписи в свою поддержку).

Но не получается почему-то забыть. В постановочных выборах важен только процент явки (в связи с чем социологов из «Левада-Центра» убедительно попросили не публиковать больше данных предвыборных опросов: у них, в отличие от лояльных ФОМа и ВЦИОМа, очень уж печальным выглядит этот самый процент). Поэтому бить приходится не тех, чьи фамилии будут в избирательном бюллетене, а того, кто работает на понижение явки. Не случайно ведь Минюст именно теперь собрался ликвидировать фонд «Пятое время года», который обеспечивает работу штаба Навального. 22 января — суд, оснований сомневаться в том, что решение уже принято, нет, а значит, штаб оппозиционера ждут серьезные трудности. Впрочем, сотрудникам штаба не привыкать, не скажешь, что жизнь их и до того была особенно легкой.

Спор о будущем страны будет вестись вовсе не на официальных дебатах, от участия в которых Путин по традиции отказался, свалив все на доверенных лиц, и не с карманными конкурентами. И спор этот 18 марта не кончится



Несомненный триумфатор предстоящих выборов выглядит даже немного жалко: он вынужден бороться с противником, выдавленным на обочину политики, лишенным права на легальную политическую борьбу, с противником, который, если рассуждать формально, и противником-то даже не является. Но при этом имя своего противника триумфатор по-прежнему опасается произнести вслух (здесь работа не для психологов даже, а для антропологов — пусть гадают, какими такими архаическими верованиями руководствуется президент Российской Федерации), изрядные пропагандистские ресурсы тратятся на то, чтобы противника очернять, против него работают суды и целые министерства. Позитивная линия кампании Путина тоже выстроена так, будто конкурируют с ним не Жириновский, Сурайкин и Явлинский, а именно Навальный. Грядет очередная встреча с молодежью, теперь в Казани, студентов уже сгоняют на нее угрозами и обещаниями, сгоняют только для того, чтобы еще раз противопоставить правильную молодежь в теплом зале неправильной молодежи на уличных митингах. В уме, то есть, стратеги путинской победы держат не возможные действия допущенных до выборов системных политиков, а уличную забастовку избирателей, назначенную Навальным на 28 января.

В общем, даже и скрывать не пытаются, что формальным рассуждениям цена грош, спор о будущем страны будет вестись вовсе не на официальных дебатах, от участия в которых Путин по традиции отказался, свалив все на доверенных лиц, и не с карманными конкурентами. И что спор этот 18 марта не кончится.

Разумеется, всех этих нелепостей можно было легко избежать, просто соблюдая требования собственной Конституции. Допустить Навального до выборов, с полным основанием громить из всех информационных орудий и победить. Навального, а не Сурайкина с Грудининым, которые на выборы не за победой рвутся. Все ведь вроде бы и понимают, что Путин на самом деле популярнее Навального, что Путин справился бы с Навальным в первом туре. И мог бы спокойно потом ссылаться на несчастные проценты, которые доказывали бы слабость оппозиции в стране. На проценты, полученные Навальным, а не Ксенией Собчак.

Вот только после недопуска Навального до выборов такие рассуждения ничего не стоят. Их теперь нельзя проверить. Зато приобретает смысл другая гипотетическая конструкция — раз не допустил, значит, сам-то не особенно уверен в безусловной победе. Значит, опасается. Значит, есть чего опасаться.

Серьезная плата за некоторый недостаток смелости, между прочим. Именно потому, что не на выборах 18 марта кончится спор о будущем страны теперь уж точно.

* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции