Лебединая песня Бастрыкина





Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин Фото: kremlin.ru

По китайскому пути

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин после долгого перерыва в медийной активности стал одним из главных ньюсмейкеров начала этой недели. В понедельник в программном интервью «Российской газете» высокопоставленный силовик выступил с рядом ярких инициатив. Они сделали его интервью почти таким же резонансным, как программное интервью директора ФСБ Александра Бортникова той же «Российской газете» в декабре минувшего года.

Нравится Бастрыкину и такая ограничительная мера: китайские СМИ смогут сотрудничать с иностранными онлайн-СМИ только при наличии разрешения Министерства промышленности и информатизации, в руководстве национальных СМИ смогут работать только граждане Китая, а серверы онлайн-СМИ могут находиться только в КНР



Среди самых ярких предложений Бастрыкина — расширение процедуры внесудебной блокировки сайтов организаций, признанных экстремистскими. «На мой взгляд, в целях активного пресечения экстремизма представляется целесообразным предусмотреть внесудебный (административный) порядок включения информации в федеральный список экстремистских материалов. А также блокировки доменных имен сайтов, которые распространяют такую информацию», — предложил глава СКР.

Сделал Бастрыкин и более оригинальное предложение — начать перенимать опыт Китая по регулированию электронных СМИ. «Министерство промышленности и информатизации Китая в 2016 году ввело запрет на работу электронных СМИ, полностью или частично принадлежащих иностранным резидентам, — обратил внимание председатель СКР. — Теперь такие СМИ больше не смогут распространять информацию через интернет, а в лучшем случае — только посредством печатных изданий». Нравится Бастрыкину и такая ограничительная мера: китайские СМИ смогут сотрудничать с иностранными онлайн-СМИ только при наличии разрешения этого министерства. Мало того, в руководстве национальных СМИ смогут работать только граждане Китая, а серверы онлайн-СМИ могут находиться только в КНР, перечисляет Бастрыкин. «Представляется, что в разумной мере этот опыт вполне мог бы быть взят на вооружение и в России», — резюмирует главный следователь страны.

Наконец, он стал первым высокопоставленным чиновником, который прямо заговорил о возможности цензурирования СМИ: «Представляется важным определиться с пределами цензурирования в России глобальной сети Интернет и средств массовой информации, так как эта проблема в настоящее время вызывает острые дискуссии в свете активизации защитников прав на свободу получения и распространения информации». Между тем в ст. 29 Конституции РФ устанавливается прямой запрет на любую цензуру.

«Противоречие Конституции в этой стране никогда никого не останавливало, — комментирует инициативу политолог Валерий Соловей. — Технически ввести цензуру можно, Госдума имеет большой опыт по части создания законов, которые откровенно издеваются над здравым смыслом и Конституцией. Но реализовать ее будет невозможно, потому что есть интернет, блоги, соцсети. Если лишить людей этой отдушины, напряжение в обществе увеличится. Поэтому, я думаю, что эта инициатива не имеет никаких шансов на реализацию».

«Важно помнить, что в прошлые разы, когда Бастрыкин выступал с предложениями, например по введению института объективной истины, конституционной реформе, они не реализовались, — напоминает политолог Екатерина Шульман. — Соответственно, нет никаких причин полагать, что заявленное сейчас вдруг окажется ближе к реальности, чем во все предыдущие разы».

Тем не менее новые инициативы Бастыркина уже вызвали бурную реакцию в медиасообществе. Глава Союза журналистов Москвы (а с начала этой недели — доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина) Павел Гусев посоветовал Бастрыкину заниматься следствием, а не осмыслением медийных процессов. По словам Гусева, Бастрыкин «решил снова поговорить о СМИ», которые он не любит и относится к ним крайне специфически, как сотрудник спецслужб».

Ослабление позиций

Одна из причин, по которой Бастрыкин решил снова громко заявить о себе, — это наступление предвыборного периода, отмечает Соловей. «Сейчас многие главы ведомств ведут невидимую миру борьбу за сохранение своих позиций после президентских выборов. Эта идея в русле этой борьбы», — уверен политолог.

С конца прошлого года сразу несколько собеседников NT, близких к власти, заговорили о том, что на повестке дня вновь встал вопрос об отставке Бастрыкина и ограничении полномочий или полном упразднении Следственного комитета России, выделенного из Генпрокуратуры в отдельное ведомство в ходе медведевских реформ в правоохранительных органах в 2010–2011 годах. Впервые слухи об ослаблении позиций Бастрыкина появились еще осенью 2016 года, когда в отставку был отправлен близкий к Бастрыкину генерал, представитель СКР Владимир Маркин. Но заметно осложнилось положение главы СКР после того, как в центре расследования по делу о взятках от криминального авторитета Шакро Молодого оказались несколько высших офицеров СКР, в том числе многолетний сподвижник Бастрыкина, полковник Михаил Максименко, отвечавший в СКР за собственную безопасность.

Заметно осложнилось положение главы СКР после того, как в центре расследования по делу о взятках оказались несколько высших офицеров СКР, в том числе многолетний сподвижник Бастрыкина, полковник Михаил Максименко



Знакомые с ходом расследования собеседники NT отмечали, что с прошлого лета именно Максименко становится главным объектом громкого расследования, которое проводит набравшее вес управление «М» ФСБ, а сверхзадачей является дополнительное ослабление позиций Бастрыкина. Один из собеседников отмечал, что в правоохранительных органах обсуждают законопроект о внесении изменений в УПК, которые позволили бы следственному управлению ФСБ забрать себе часть полномочий СКР, прежде всего, по расследованию коррупционных преступлений.

Реформы после выборов

Высокопоставленный собеседник NT в правоохранительных органах рассказал, что сейчас обсуждаются два основных сценария реформирования следственных органов. По первому, за который ратует генпрокурор Юрий Чайка, Следственный комитет утратит независимый статус и вернется в лоно Генпрокуратуры, хотя и будет иметь определенную степень автономии. В прокуратуре это мотивируют тем, что сейчас следователи СКР практически бесконтрольны, а это приводит к коррупции, большому числу необоснованно возбужденных уголовных дел и «кошмариванию» бизнеса.

Другой сценарий предполагает полное упразднение СКР с передачей функций расследования в другие компетентные органы: экономические преступления — в МВД, коррупционные — в ФСБ, а дела против высших чиновников и силовиков смогла бы вести прокуратура.

Обсуждают два сценария — или обратное подчинение СКР Генпрокуратуре или полное упразднение СКР с передачей функций расследования в другие компетентные органы: экономические преступления — в МВД, коррупционные — в ФСБ



По словам собеседника NT, окончательное решение будет принято ближе к выборам, а реформы могут начаться уже весной-летом, после обновления правительства. Но он уверен, что дни Бастрыкина во главе следствия сочтены — помимо скандалов и уголовных дел против офицеров СКР, есть и еще одна веская причина — так и не разрешенный конфликт Бастрыкина с генпрокурором Юрием Чайкой, чьи позиции после переназначения на новый срок, напротив, укрепились.

Нынешнее же интервью Бастрыкина, где он констатировал, что «разделение функций прокурорского надзора и предварительного следствия позитивно отразилось на качестве досудебного производства», вовсе не свидетельствует об усилении его позиций, а всего лишь приурочено к юбилею: 15 января 2011 года был образован самостоятельный СКР. Возможно, через год интервью будет давать уже другой силовик или такую дату вообще не будут отмечать, иронизирует источник NT.

При этом борьба за независимость следствия в принципе по-настоящему не закончится никогда, считает Шульман. «Поддержание сложного динамического баланса между силовыми кланами является одной из основ внутренней политики России. Никто из участников этой игры не может себя чувствовать полностью надежно и полностью безопасно. Или же отвоевать такое состояние навеки. Можно только сохранить позиции, укрепить их или утратить. А в следующем раунде будет следующий расклад», — резюмирует эксперт.

В подготовке статьи участвовала Елена Теслова