Властелины на черных престолах

Трилогия «Властелин колец» попала к нам, как и полагается, с Запада, из издательства «Северо-Запад» в 1991 году. Это было последнее сокровище Тамиздата... Это был такой шок! Ведь орки (так сам Толкиен обозвал фашистов) тогда были позади нас, вокруг и, возможно, впереди. За них вполне сошли наши «красно-коричневые».

И должно было пройти время, прежде чем мы поняли, что сами-то мы далеко не эльфы и даже не добрые простые невинные хоббиты. Мы хватались за то же Кольцо, которого домогался Саурон. Мы искали прямой путь на Запад, в Валинор. Мы не прошли.

А идея Толкиена в том, что власть — абсолютное зло и что Кольцо Всевластия никого не может сделать ни свободным, ни праведным. Власть — проклятье. И месть — проклятье. Фродо отпустил с миром бывшего великого мага Сарумана, предавшегося Злу. И Бильбо, и Фродо, и Сэм по очереди помиловали гнусного Горлума, и это спасло и Запад, и их самих.

Вообще Толкиен — лингвист, ревностный католик, миссионер — прошел тяжелую школу войны еще в Первую мировую, попав в мясорубку на Сомме. Он видел страшные картины 30-х и 40-х (писатель умер в 1973-м) и застал сразу четырех властелинов на черных престолах: Гитлера, Сталина, Муссолини и японского императора Хирохито, который один из всех одумался. В 1937 году Толкиен пишет повесть «Хоббит, или Туда и обратно», в 1954-м выходит великая сага Запада «Властелин колец», а в 1977 году сын писателя Кристофер выпускает сборник легенд «Сильмариллион».

Мы все еще носимся со своим древним всевластным Злом как черти с писаной торбой. И за грозными гримасами Путина — нашего доморощенного Саурона — все яснее проглядывает жалкий Горлум, раб «сокровища»



Все началось с Мелькора, толкиеновского Сатаны, который в гордыне своей восстал против Илуватара (Творца) и Добра. Его победили, извергли из мира, заточили. Но Зло возобновляется, и после него приходит Саурон. Соблазн и искушения Всевластия вечны. Как Кольцо, предназначенное «властелину на черном престоле: чтобы всех отыскать, воедино созвать и единою черною волей сковать в Мордоре, где вековечная тьма». Власть над миром искушает Галадриэль, владычицу эльфов Лориена, она хочет быть великой и грозной, жаждет очистить мир от зла. Однако она понимает, что с этого начнется, но этим не закончится, — и остается эльфийской женщиной. И только смиренные хоббиты Фродо и Сэм оказываются спасителями Запада, ибо Кольцо благодаря им попадает в жерло вулкана Ородруин, и власть Зла кончается для хоббитов и эльфов, и начинается эпоха людей, где обязательно будет та же жестокая и неизбежная дилемма, потому что у каждой эпохи свои Кольца Всевластия.

В середине 60-х годов прошлого века «Властелин колец» покорил Англию и США, его издавали миллионными тиражами, студенты Йеля кричали: «Да здравствует Фродо! Гэндальфа в президенты!» И уроки Толкиена были усвоены: Запад полон декоративных королей и королев, японский император — любимый театральный персонаж, премьер-министры и шагу не могут ступить без воли парламентов, а президентам дышат в затылок законодатели.

А мы все еще носимся со своим древним всевластным Злом как черти с писаной торбой. И за грозными гримасами Путина — нашего доморощенного Саурона — все яснее проглядывает жалкий Горлум, раб «сокровища». Нам не помогут ни валары, ни эльфы, ни хоббиты. И нам придется самим бросать роковое Кольцо в жерло Ородруина и стоять с мечом на мосту Казад-Дума перед Барлогом, тенью сталинской эпохи, со словами «Ты не пройдешь! Возвращайся во мрак!»

«Дорога памяти еще может увести на Запад: словно незримый мост, соединяет она два мира».

Впервые опубликовано в NT № 1–2 от 27 января 2012 года