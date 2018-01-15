Собирать до посинения

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Санкт-Петербург, воскресный день, универмаг «Гостиный двор» в самом центре города, на Невском проспекте. Снаружи, возле него, — тихо, только одинокий нодовец размахивает черно-оранжевым полотном и призывает отменить какой-то пункт Конституции.

Но внутри магазина агитация за Путина идет полным ходом: на самом видном месте вестибюля, на переходе из метро в универмаг, развернут красочный плакат высотой в полтора человеческих роста. Рядом — скромный стол, раскрашенный в те же цвета, и две симпатичные юные барышни. «Ирина, Арина, мы студентки из ЛЭТИ», — охотно представляются они. Мимо неторопливо прогуливаются покупатели, работы у девушек явно немного.

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«Нас никто не обязывал, не заставлял, предложили — и мы согласились, — рассказывают они в ответ на вопрос — не принуждали ли их к этой работе. — И сами мы за Путина не подписывались!»



Несколько дней назад питерская активистка Оксана Борисова сообщила в соцсетях, что в Санкт-Петербургском Политехническом университете студентов заставляют собирать подписи за выдвижение Путина. Ирина и Арина об этой истории не слышали и заверили, что согласись помочь добровольно, потому что уже сдали сессию и у них есть время.

Сколько человек в день оставляют свои подписи за президента, сколько уже собрали и сколько осталось — девушки не знают, но знают, что еще в двух торговых точках их однокурсники и знакомые из других вузов занимаются тем же самым. Смена — четыре часа, работают по двое, начиная с полудня, в 16:00 приходят другие и тоже стоят четыре часа.

Сколько платят? Этот вопрос вызывает искреннее изумление у студенток. «Мы же волонтеры, мы не за деньги!» — энергично объясняется одна из них.

Но тут появляется клиент — женщина средних лет, с девочкой подростком, и студентки начинают искать свободный лист. На вопрос — почему вы ставите свою подпись за Владимира Путина — дама, назвавшаяся Татьяной, заявляет: «Живу я с этим чувством!» На уточняющий вопрос, с каким именно чувством она живет, Татьяна гордо сообщает: «Я его люблю!» И, радостно улыбаясь, идет к переходу в метро.

И почти сразу появляется новый подписант. «Елена Николаевна, — представляется суровая на вид, солидная дама. — Я рабочая, работаю на предприятии. Нравится мне президент как руководитель. Для того, чтобы он еще лучше это делал, нам надо всем дружно помогать. Вот и я ему помогу!»

И снова — затишье, посетители огибают заметный столик, не останавливаясь.

«Мама, не надо, мама, я сейчас уйду домой!» — раздается справа придавленный полушепот-полувопль. Девушка лет 17 тянет мать за рукав, а та явно собирается остановиться возле столика с подписными листами. Маме все-таки удается отмахнуться от дочки, которая прячется за угол возле двери, женщина достает из сумки паспорт и решительно берет ручку для подписи. На вопрос — что ею движет — мама пожимает плечами — «Альтернативы не вижу!» — и уходит вслед за дочерью из магазина.

«Мы больше не хотим вам отвечать… У вас профессия журналиста, а мы волонтеры и не хотим подставлять своего кандидата!» На удивленное уточнение — чем же вы его подставляете? — студентки почти хором: «Мы же живем в свободной стране и можем отказаться отвечать на ваши вопросы!»



На вопрос — приходилось ли им за время своего дежурства сталкиваться с неприязнью в адрес потенциального кандидата, высказывают ли люди свое несогласие с политикой президента — Ирина и Арина, до того охотно общавшиеся, вдруг реагируют резко и почти агрессивно.

«Вы извините, мы вам и так много информации сообщили, — говорит одна из них, девушки угрюмо переглядываются. — Мы больше не хотим вам отвечать… У вас профессия журналиста, а мы волонтеры и не хотим подставлять своего кандидата!» На удивленное уточнение — чем же вы его подставляете? — студентки, почти хором: «Мы же живем в свободной стране и можем отказаться отвечать на ваши вопросы!»

«Что тут происходит?» — интересуется молодой человек, остановившийся перед плакатом. «Подписи собираем», — Ирина и Арина переключаются на потенциального подписанта. «А я думал, уже все собрали!» — удивляется парень. «Нет, — решительно заявляют барышни. — Мы тут до конца января будем подписи собирать!» «Ладно, — машет рукой молодой человек, — без меня обойдетесь!» — и весело шагает дальше.

Зато нодовец на улице перед «Гостиным двором» более словоохотлив. «Все подписи за Путина уже собрали, даже больше, чем надо! — заявил он корреспонденту NT. — Внутри, говорите, собирают? Да это они для отвода глаз — все подписи уже есть, а что сверх соберут, еще для чего пригодится!»

Активист НОДа не ошибся: уже в пятницу в штабе Путина сообщили, что на 100 тыс. превысили необходимую норму подписей (300 тыс.). А после всероссийского сбора подписей в приемных «Единой России» в воскресенье партийцы рапортовали, что собрали уже на 400 тыс. подписей сверх необходимого.