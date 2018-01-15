Самый тайный кандидат





Фото автора

Совсем недавно в Екатеринбурге с помпой открылся штаб Ксении Собчак, в центре города прошло собрание сторонников Алексея Навального, о своем участии в гонке объявил лидер Монархической партии России, уроженец Екатеринбурга Антон Баков. По сравнению с этими событиями сбор подписей в поддержку другого кандидата на пост президента остался практически неосвещенным. В день, когда подписи за Владимира Путина собирали в приемных «Единой России» по всей стране, жители уральского миллионника, желающие поддержать действующего правителя, с трудом могли найти информацию о том, где и как это сделать.

Избирком как команда кандидата

О том, что «Единая Россия» пошла навстречу волонтерам и на один день предоставила им свои приемные для сбора подписей за кандидата Путина, во всеуслышание заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Подписи решили собирать в приемных партии по всей стране в воскресенье, несмотря на то, что уже к пятнице за Путина были собраны более 400 тыс. автографов при необходимых 300 тыс.



В Екатеринбурге распространять благую весть не спешили. По какому адресу проходит сбор подписей? В какое время? Об этом не было ни слова даже на сайте местного отделения ЕР. Дело в том, что неделей ранее в городе разразился скандал, связанный со сбором подписей за главного претендента.

Обеспечивать действующему президенту народную поддержку взялась общественная организация «Патриоты России». Один из ее активистов, Эльдар Валлиулин, координировал работу волонтеров в одном из торговых центров Екатеринбурга и давал комментарии СМИ. Но впоследствии выяснилось, что Валиуллин является членом городской избирательной комиссии. То есть представителем того самого ведомства, которое должно оценивать качество собранных автографов и обеспечивать равные условия для всех участников гонки. То есть не имеет никакого законного права вообще участвовать в каких-либо предвыборных мероприятиях, а тем более заниматься сбором автографов за одного из кандидатов.

Эльдар Валлиулин координировал работу волонтеров по сбору подписей за Путина в одном из торговых центров Екатеринбурга и давал комментарии СМИ. Но впоследствии выяснилось, что Валиуллин является членом городской избирательной комиссии



Председатель местного избиркома Илья Захаров попытался доказать, что Валиуллин не собирал подписи сам, а просто присутствовал на месте сбора, однако было поздно — сор вымели из избы, и в конфликт вмешалась глава ЦИК Элла Памфилова. Кроме того, оказалось, что симпатии к Путину явно выказывает не отдельный член избиркома, но сама комиссия: информация о том, где можно подписаться за президента, появилась на официальном сайте ведомства. На статью пожаловался в ЦИК заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков, вскоре материал удалили.

Вероятно, именно с этими событиями и была связана тишина, в которой утонул всероссийский день сбора подписей за Владимира Путина. В штаб «Единой России» приходили люди, которые «где-то слышали», которых «кто-то пригласил», которые «просто пошли наудачу». Тем не менее их оказалось немало — до двух часов дня через штаб прошли не меньше сотни человек. Еще больше подписантов собрал пункт в одном из торговых центров, хотя и там ажиотажа около стойки не случилось.

«Не за колхозника же!»

«Мы уже не студенты, мы люди работающие, ипотеку платим», — говорит один из двух волонтеров за стойкой перед пропутинским стендом. Молодой человек рассказывает, что помочь Владимиру Владимировичу ему велел душевный порыв, никаких денег за работу он не получает — только удовлетворение от чувства выполненного долга. «Я считаю, что жить при Путине стало лучше, — объясняет он. — Мы же не хотим, чтобы было как в девяностые! Ну, сами мы, конечно, не знаем, как там было, мы были еще маленькими, — сообщает он, оглядываясь на напарника. — Но вы понимаете, о чем речь, да?»

Пункт в торговом центре собрал за два дня больше 350 подписей — это один из лучших результатов, как сообщил волонтерам куратор. В основном свою поддержку Путину приходят оказывать люди 40–50 лет, семейные, с детьми. Собственно, это аудитория торгового центра, где делают покупки те, кто может себе это позволить. И эти люди в целом довольны тем, как живется им в стране.

На вопрос о том, почему она поддерживает президента, дама отвечает: «Потому что пришла сюда живой». Она объясняет, что благодарна президенту за мирное небо над головой, когда вокруг враги



«А за кого? Нет, вы скажите, за кого еще голосовать?! — гневно разражается один из сторонников Путина в ответ на вопрос о его мотивах. — Не за колхозника же! Не за Жириновского?! Я уважаю Путина, мне нравится его политика. Вот санкции они нам объявили — а мы им в ответ! И правильно, что санкции. Почему мы должны польские яблоки есть? Лучше нашему аграрию поможем!»

Некоторые несут на пункт свою подпись, поддавшись порыву. «Я сюда за полочкой пришел. Гляжу — подписи собирают, дай, и я подпишусь», — объясняет мужчина. Другие специально приезжают в торговый центр, как пожилая женщина с другого конца города. «А вы слышали о том, что уже собрали необходимое число подписей?» — спрашивают ее волонтеры. «Слышала, ну и что, это мой гражданский долг». На вопрос о том, почему она поддерживает президента, еще одна дама отвечает: «Потому что пришла сюда живой». Она объясняет, что благодарна президенту за мирное небо над головой, когда вокруг враги.

Мамы с колясками, семейные пары, пенсионерки подходят к волонтерам с интервалом в пять минут. Молодые люди пробудут за стойкой до вечера, а затем передадут подписные листы куратору. Если задачей сторонников Путина было провести самый скромный сбор подписей в истории российской политики, можно сказать, они справились на ура.