Как фанера над Хмеймимом

Военный корреспондент Роман Сапоньков опубликовал фотографии поврежденного бомбардировщика Су-24М с авиабазы Хмеймим. У боевой машины разрушен правый цельноповоротный стабилизатор и осколком пробита гидросистема. «Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один [вертолет] Ми-8», — говорится в подписи. Сапоньков уточнил, что два Су-24 и Су-35С удалось ввести в строй. #хмеймим #су30см #су24 #база #миномет #военныйобозреватель #militarycolumnist

