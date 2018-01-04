Как фанера над Хмеймимом

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Как и предсказывало большинство трезвомыслящих наблюдателей, с утратой террористами из ИГИЛ* контроля над конкретными территориями в Сирии гражданская война в этой стране вспыхнула с новой силой. В первые дни нового года войска Асада предприняли успешное наступление в провинции Идлиб, включая и так называемую зону деэскалации, где оружие и вовсе не должно использоваться. Дамаск утверждает, что его войска уничтожают там «террористов», а вовсе не вооруженную оппозицию, поддерживаемую, в частности, Турцией. На днях глава МИДа этой страны решительно потребовал от послов России и Ирана добиться прекращения наступления асадовских войск.

Один налет другой меняет

Истребители Су-30СМ на авиабазе Хмеймим

Фото: militarycolumnist.ru

В этой ситуации вполне понятно, что оборонявшиеся попытались лишить правительственные войска массированной авиационной поддержки, которую обеспечивали российские самолеты, оставшиеся в Сирии после объявленного вывода группировки. Российская авиабаза подверглась 31 декабря минометному обстрелу. В результате чего были уничтожены семь самолетов (по версии ряда СМИ) и погибли «всего лишь» два российских военнослужащих (по версии Минобороны). При этом военное ведомство назвало «фейком» сообщения об уничтоженных самолетах. Однако долгое испуганное молчание, за которым последовали невнятные комментарии, свидетельствовало, что произошло нечто крайне неприятное. Действительно, вражеские диверсанты действовали на расстоянии трех километров от самолетной стоянки, то есть беспрепятственно проникли глубоко в зону безопасности.



Отвечать на неприятные вопросы Кремлю по этому поводу очень не хотелось. И пока военные не отрапортовали об уничтожении диверсионной группы, Минобороны пыталось переключить внимание начальства, а заодно и общественности на другую атаку — на авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Тартус. В ночь на 6 января Хмеймим был атакован 10 беспилотными летающими аппаратами (дронами), а Тартус — тремя. И тут врага ждало настоящее фиаско. Согласно победным реляциям, службы РЭБ авиабазы перехватили и посадили 6 дронов, остальные были уничтожены средствами ПВО. И на сей раз военное ведомство не ограничилось сообщениями об успешном отражении атаки. Минобороны тут же решило указать на главных виновников террористической атаки, а именно Запад в целом и США, в частности.





Фото: ntv.ru

Российское Минобороны тут же стало настаивать, что системы наведения по GPS и системы конструкции беспилотников не могли быть разработаны боевиками самостоятельно. «При кажущейся простоте для их создания необходимы значительное время и специальные знания, в том числе в области аэродинамики и радиоэлектроники, — доказывал в ходе специально созванного брифинга начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба, генерал-майор Александр Новиков. — Кустарное производство таких дронов возможно только при наличии схем сборки и необходимых комплектующих, ранее опробованных в ходе многочисленных испытаний. Используемые для производства подобных беспилотников комплектующие — двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи — можно приобрести по отдельности в свободной продаже. Однако сборка и применение их в единой системе представляют собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов».

ОТВЕЧАТЬ НА НЕПРИЯТНЫЕ ВОПРОСЫ КРЕМЛЮ НЕ ХОТЕЛОСЬ. И ПОКА ВОЕННЫЕ НЕ ОТРАПОРТОВАЛИ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ДИВЕРСИОННОЙ ГРУППЫ, МИНОБОРОНЫ ПЫТАЛОСЬ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ВНИМАНИЕ НАЧАЛЬСТВА, А ЗАОДНО И ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА ДРУГУЮ АТАКУ



В атаке на Хмеймим обнаружилась не только зловещая роль «технически развитых стран», но до кучи еще и «рука Киева». Генерал Новиков поведал в ходе брифинга, что в самодельных боеприпасах, которыми были оснащены беспилотники, обнаружена взрывчатка под названием ТЭН, которая, оказывается, производится на Украине. Вспоминается, как в тайнике Джохара Дудаева были в свое время обнаружены планы захвата атомной подводной лодки.

А кроме того, пояснили в Министерстве обороны, все беспилотники были оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В военном ведомстве также отметили, что неспроста в ночь на 6 января в небе над Средиземным морем дежурил разведывательный самолет ВМС США P-8 Poseidon, патрульный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок. Это — «странное совпадение», многозначительно намекают военные чины.

В атаке на Хмеймим обнаружилась не только зловещая роль «технически развитых стран», но до кучи еще и «рука Киева». Вспоминается, как в тайнике Джохара Дудаева были в свое время обнаружены планы захвата атомной подводной лодки



Понятное дело, что слова представителя пресс-службы Пентагона, сказавшего, что «воюющие с ИГИЛ* коалиционные силы сталкивались с коммерчески доступными беспилотными воздушными системами, которые применялись (боевиками) ИГИЛ*», вызвали резкую отповедь из Москвы. Российское военное ведомство заявило, что оно, мол, специально не упоминало ни о каких конкретных странах, а на пентагоновцах, которые приняли обвинения на свой счет, фуражка горит. «Инициативное заявление представителя Пентагона, что все эти технологии «легко доступны на открытом рынке», вызывают не только нашу озабоченность, но и законный интерес: о каких технологиях идет речь, где находится данный «рынок» и какая спецслужба там торгует данными космической разведки», — иронизировали в Минобороны России. При этом в российском военном ведомстве совершенно упустили из виду, что комментарий представителя Пентагона появился исключительно «по инициативе» корреспондента ТАСС, обратившегося с соответствующим конкретным вопросом.

Впрочем, все это до поры не выходило за рамки информационных операций отечественного военного ведомства. Но вот, встречаясь с руководителями СМИ, Владимир Путин придал этому скандалу новый оттенок. Во-первых, он решительно отмел все подозрения, что с атакой дронов связана Турция. Хотя беспилотники запускали из района, который и должны контролировать турецкие военные. Именно поэтому российское Минобороны тут же обратилось к руководителям Генштаба и военной разведки Турции с требованием обеспечить выполнение обязательств по соблюдению прекращения огня со стороны подконтрольных вооруженных формирований. Совершенно непонятно, зачем было это делать, если Путин верит на слово турецкому коллеге. Более того, оказывается, глава Российского государства уже сейчас знает точно, кто стоит за нападением: «Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию… Это провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей». Мало того, главный российский начальник уже знает, чьи это козни: «Мы знаем, когда и где передавались эти беспилотные аппараты, сколько их. Эти летательные аппараты закамуфлированы — хочу это подчеркнуть, — закамуфлированы под кустарное производство. На самом деле там совершенно очевидно есть элементы высокотехнологичного характера».

Сработать на коленке

Если верить российскому президенту, то следует признать: сработанные из грубо распиленной фанеры и склеенные скотчем беспилотники — подлинный шедевр секретных лабораторий, стремившихся замаскировать использование высоких технологий, заметить которые просто совершенно невозможно. Как черную кошку в темной комнате…

Как рассказал РИА «Новости» президент Федерации авиамодельного спорта, Герой России Юрий Ващук, «собрать в кустарных условиях аппарат, который полетит на 50 км, сегодня достаточно легко… Требуется лишь желание и некоторый опыт». Устройство с GPS-модулем, гироскопом, датчиками скорости и высоты позволяет беспилотникам без постоянной связи с оператором совершать полет по запрограммированным координатам и самостоятельно возвращаться домой, сообщает РИА «Новости». При этом вес комплекта не превышает 100–150 г, цены на бытовые автопилоты для дронов самолетного типа колеблются в диапазоне 6–20 тыс. руб. Что же касается планера и двигателя, то комплект модели с размахом крыльев в 2,5 м сегодня можно приобрести за 25–40 тыс. руб.

Отдельный разговор о сверхмощной взрывчатке ТЭН, «производимой на Украине». Она была изобретена в 1894 году. Требуется не больше пяти минут, чтобы найти в интернете подробнейшую инструкцию по кустарному изготовлению ТЭН из подручных средств.

Средство гражданской войны

Кроме того, следует иметь в виду, что беспилотники последние лет десять довольно широко используются полувоенными экстремистскими формированиями на Ближнем Востоке. И «Хамас», и «Хезболла» неоднократно (впрочем, не слишком успешно) пытались использовать самодельные дроны против Израиля. Уже в ходе нынешнего сирийского конфликта «Хезболла» сбрасывала гранаты китайского производства с самодельных дронов на отряды оппозиции. В 2013-м «Аль-Каида»* наняла в Пакистане инженера по авионике, и опытный образец совершил первый полет.

За последние полтора-два года, свидетельствуют специалисты из вашингтонского Middle East Media Research Institute (MEMRI), и ИГИЛ* добилась существенного прогресса в разработке и использовании дронов. В 2016-м террористы призвали правоверных мусульман, ученых и инженеров, ехать в Ирак и Сирию, чтобы создавать беспилотники. Они также запустили на канале Telegram чат, в котором специалисты обменивались технической информацией о производстве авиационной и ракетной техники.

Террористы использовали против войск коалиции более 300 дронов, из которых одна треть являлись ударными. Боеприпасы были очень похожи на те, которые использовались при атаке на Хмеймим, — это переделанные минометные мины с радиусом поражения 15–20 м



Похоже, что в специалистах из развитых стран не было отбоя. Когда Рамади, столица одной из иракских провинций, была отбита у ИГИЛ*, в городе обнаружили завод, набитый крыльями, фюзеляжами, а также всевозможной электроникой, используемой при изготовлении дронов. Несколько таких же производств были обнаружены в Мосуле. Причем, по данным Центра по борьбе с терроризмом из Вест-Пойнта, там нашли пачки заказов на закупку всевозможного оборудования и запчастей, необходимых для изготовления дронов. По словам генерал-лейтенанта Джона Шэнахэна, отвечающего в Пентагоне за тактическую разведку, в ИГИЛ* создана развернутая сеть по закупкам необходимой техники. По его словам, террористы в основном удачно модифицируют под свои нужды то, что имеется на рынке, в том числе и открытом коммерческом рынке беспилотной авиатехники.

В начале прошлого года, в ходе тяжелых боев за Мосул, в ИГИЛ* даже объявили о создании специального подразделения, которое должно было наносить удары беспилотниками. Только в течение одной недели с помощью дронов были убиты четыре десятка иракских солдат. Вообще же, только за месяц сражения за Мосул, считает известный американский аналитик Питер Сингер, террористы использовали против войск коалиции более 300 дронов, из которых одна треть являлись ударными. При этом боеприпасы были очень похожи на те, которые использованы при атаке на Хмеймим, — это переделанные минометные мины с радиусом поражения 15–20 м.

Таким образом, ближневосточные экстремисты имели и средства, и возможности создать и использовать дроны, напоминающие те, что атаковали Тартус и Хмеймим. Самое время понять, какая из террористических групп это совершила. Но российская власть требует любым способом связать удары с коварными американцами.

* ИГИЛ, ИГ, «Исламское государство», «Аль-Каида» — организации, запрещенные в России как террористические