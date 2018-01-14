Актер Марк Уолберг пожертвует $1,5 млн для пострадавших от домогательств

Актер Марк Уолберг обещал пожертвовать $1,5 млн в фонд помощи пострадавшим от домогательств, сообщает ТАСС. Актер переведет деньги, полученные за участие в пересъемках фильма «Все деньги мира», в благотворительный фонд Time's Up, оказывающий юридическую помощь жертвам изнасилований и домогательств.

Уолберг получил за пересъемки картины гонорар в $1,5 млн, а его партнеру актрисе Мишель Уильямс заплатили лишь около $1 тыс. Это вызвало возмущение со стороны как правозащитников, выступающих за справедливую оплату труда, так и многих пользователей соцсетей.

Пересъемки части сцен фильма режиссер Ридли Скотт сделал после того, как продюсеры решили вырезать оказавшегося в центре скандала актера Кевина Спейси, обвиненного в домогательствах. В итоге 58-летнего Спейси, который исполнил в киноленте роль миллиардера Джона Пола Гетти, заменили 87-летним актером Кристофером Пламмером.