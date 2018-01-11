Миллиардер Брэнсон против Daily Mail





Ричард Брэнсон Фото Flickr / duco_events

Британская железнодорожная компания Virgin Trains объявила, что самый популярный в стране таблоид Daily Mail больше не будет распространяться на ее поездах, поскольку редакционная политика желтой газеты «несовместима... с брендом и убеждениями» Virgin. Таблоид входил в небольшое число печатных изданий, которые продавались пассажирам этой компании и предлагались бесплатно в вагонах первого класса.

В заявлении этой частной железнодорожной компании, контрольный пакет которой принадлежит английскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, говорится, что причиной решения стала крайне правая редакционная политика Daily Mail по вопросам иммиграции, прав сексуальных меньшинств и безработицы. Однако газета тут же выступила с заявлением, что решение политически мотивировано тем, что Daily Mail резко выступает за выход Британии из состава Евросоюза, а Брэнсон является не менее последовательным сторонником того, чтобы страна пересмотрела свое решение и осталась в ЕС.

В заявлении этой частной железнодорожной компании, контрольный пакет которой принадлежит английскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, говорится, что причиной решения стала крайне правая редакционная политика Daily Mail по вопросам иммиграции, прав сексуальных меньшинств и безработицы



«Омерзительно, что во время острого недовольства пассажиров небывалым ростом стоимости проезда по железным дорогам и после того, как за счет налогоплательщиков были выделены дополнительные средства на финансирование материнской франшизы этой компании — решение, которое резко критиковала наша газета, — Virgin Trains теперь заявляет о введении политической цензуры на то, какие газеты смогут читать ее пассажиры», — заявил представитель редакции. Он назвал решение железнодорожников «атакой на свободу слова» и добавил, что компания заранее предупредила издателя, что газета не будет с нового года распространяться на ее поездах и что причина этого — нехватка места. «Другой причины они нам не назвали, но вряд ли это простое совпадение, что... владелец Virgin, сэр Ричард Брэнсон, выступает за то, чтобы остаться в составе ЕС», — добавил он.

Представитель Daily Mail назвал решение железнодорожников «атакой на свободу слова» и сказал, что вряд ли это простое совпадение, что Брэнсон выступает за то, чтобы остаться в ЕС, а Daily Mail — против



Во внутреннем документе железнодорожной компании, попавшем в распоряжение СМИ, говорится, что, несмотря на то, что Daily Mail пользуется большой читательской популярностью, в поездах она продается плохо — не более одной копии на четыре поездных состава. Там также отмечается, что сотрудники компании не раз выражали озабоченность тем, как таблоид выступает по таким темам, как «вопросы иммиграции, прав сексуальных меньшинств и безработицы». «Мы решили, что позиция этой газеты не соответствует ни бренду Virgin Trains, ни нашим убеждениям», — говорится в письме руководителя HR к сотрудникам.



Представитель железнодорожной компании сказал, что он не думает, что в решении отказаться от распространения этой газеты принимал личное участие Брэнсон. Daily Mail не раз критиковала миллиардера и его компании, которые, в свою очередь, уже давно не размещают в таблоиде свою рекламу.