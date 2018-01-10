Площадь Бориса Немцова

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С 27 февраля площадь перед посольством России в Вашингтоне будет носить имя российского политика Бориса Немцова, застреленного 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Об этом сообщил глава фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза младший.

«Отдельным решением Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Бориса Немцова перед посольством России. Переименование вступит в силу к 27 февраля», — написал он в Facebook.



В церемонии примут участие как американские политики, члены Конгресса, Городского совета Вашингтона, так и российские политические и общественные деятели, представители российской оппозиции, а также члены семьи, друзья и соратники самого Бориса Немцова, рассказал Кара-Мурза младший в интервью «Эху Москвы». Он подчеркнул, что это первое официальное увековечение памяти Бориса Немцова где бы то ни было в мире.

«Мы видим, что нынешние российские власти не дают нам сделать ничего, чтобы увековечить память российского государственного деятеля в России. Заблокировано решение о мемориальной доске в Нижнем Новгороде. Те доски, которые жители домов в Москве, в Ярославле сами установили, были сорваны. Все петиции, все обращения об увековечении памяти Бориса Немцова были отвергнуты, заблокированы московскими властями. А народный мемориал на Большом Москворецком мосту, где уже почти три года люди каждый день продолжают приносить цветы, зажигать свечи, периодически разоряется, опять же при участии московский властей — «Гормоста» и полиции», — говорит глава фонда Немцова.

Между тем в других странах инициативы по увековечению памяти Немцова есть. Например, в Праге, Киеве, Вильнюсе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам переименование площади в Вашингтоне.

«Я бы оставил это без комментария. Это является прерогативой городских властей. На фоне того, что состояние отношений между нашими двумя странами оставляет желать лучшего, мягко говоря», — цитирует Пескова «Дождь».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сославшись на слова Пескова, отказалась от комментариев.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. На 25 февраля 2018 года в Москве движение «Солидарность» запланировало провести Марш памяти Бориса Немцова.

