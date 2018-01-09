Все для явки, все для победы

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Из всех искусств для них важнейшим является искусство повышения явки. На каникулах по проблеме явки высказался патриарх Кирилл лично. В интервью, данном не кому-нибудь там, а самому Дмитрию Киселеву и неоднократно показанном на канале «Россия 24», глава РПЦ, помимо прочего, рассказал о традициях церковной демократии, о том, как важен на предстоящих выборах каждый голос, и о том, что православному человеку не просто можно, а прямо-таки нужно принять в выборах участие.

Лексика и уровень аргументов — если отвлечься от рассуждений о традициях церковной демократии — такие, будто это не глава церкви в Рождество беседует с паствой, а дама-агитатор из местной избирательной комиссии зашла навестить несознательного пенсионера. Но не в лексике и не в аргументах дело. Не тому удивляемся. Сонная страна еще только начинает выползать из нетрезвых каникул, а на стол уже летит один из главных козырей. Кто авторитетнее патриарха? Кого еще осталось мобилизовать на пропаганду явки? Кто в запасе у администрации президента? Сергей Шойгу, Алла Пугачева? Дональд Трамп (как говорят эти русские — услуга за услугу)?

Явка, объясняют специалисты, — нужна, чтобы национальный лидер чувствовал себя спокойнее в ходе предстоящего президентского срока. Высокий уровень поддержки, который без высокого уровня явки невозможно продемонстрировать, — это мандат для президента, гарантия одобрения любых его решений, в том числе — тяжелых или непопулярных. На самом деле, такого рода объяснения всплывают перед каждыми выборами, но главное — ничего не стоят. Никаких специальных мандатов для принятия решений, определивших судьбу страны на годы, а то и на десятилетия вперед, вроде, например, решения об аншлюсе, президенту не требовалось. И теперь не требуется. Справится без мандата.

Никаких специальных мандатов для принятия решений, определивших судьбу страны на годы, а то и на десятилетия вперед, вроде, например, решения об аншлюсе, президенту не требовалось. И теперь не требуется. Справится без мандата



Есть и еще один способ объяснять погоню за явкой, не противоречащий, впрочем, первому и такой же убедительный: высокий уровень поддержки, который без высокого уровня явки невозможно продемонстрировать, — это аргумент в диалоге с Западом, свидетельство того, что избранный руководством внешнеполитический курс народ Российской Федерации одобряет целиком и полностью. Ну да, конечно, внешние дела интересуют президента куда больше, чем внутренние, но в том, что никто на Западе (включая друга Трампа) на диалог не настроен, даже и президент, кажется, уже убедился. Сирийские победы не затмили в глазах капризных западных партнеров украинских проблем, да и ожидавшихся восторгов, мягко говоря, не вызвали. А уж оглядываться на народ Российской Федерации при выстраивании внешнеполитического курса президент и вовсе привычки не имеет.

Пока оппозиция слаба (а оппозиция слаба), пока единственного кандидата от оппозиции можно просто взять и не пустить на выборы, привычно плюнув в Конституцию (а мы ведь видим — можно, и мы также знаем, что анонсированная Алексеем Навальным всероссийская акция 28 января ситуацию не изменит), у Кремля нет никаких рациональных поводов бороться за явку. Результат выборов известен заранее, доказывать некому и нечего. Путин наш президент еще шесть лет как минимум, и не важно, нравится нам это или нет.

Рациональных поводов нет, а порыв есть и серьезный, раз уж на старте кампании в бой бросили самого патриарха. Значит, стоит подумать об иррациональных поводах. О тщеславии, например, главного героя предвыборной постановки, которому ни для чего не нужно, но зато чертовски приятно ощутить себя не только президентом России, но и вождем подавляющего большинства россиян. Вождем вообще быть увлекательнее. Это как раз президенту нужны какие-то там мандаты, одобрение избирателей, маневры и компромиссы. А вождю требуется только постоянная демонстрация любви подвластных. Восторги детей, волонтеров, трудящихся и представителей творческой интеллигенции. Что-то вроде небольшого такого, уютного культа — для самоуспокоения и веры в собственную непогрешимость.

А для обычного жителя России это значит только одно — вплоть до 18 марта 2018 года его завалят рассказами о важности явки, судьбоносности выбора и ценности каждого голоса. Ему будут рассказывать об этом эстрадные певцы, религиозные лидеры и городские чиновники. Телевизор, радио, газеты, чайники, утюги. Бессмысленная с точки зрения рациональных аргументов агитация за явку станет по отношению к обывателю еще и беспощадной.

Когда-то давно, когда мы были легкомысленны и молоды, один из входивших в нашу компанию молодых людей женился. И жена всегда забирала его из бара еще до того, как мы начинали веселиться по-настоящему. А самый мудрый из нас, имевший за спиной опыт то ли двух, то ли трех разводов, печального друга провожал неизменной ремаркой: «У парня сейчас сложный период. Ему надо это просто пережить».

Мудрость с годами не портится. То же стоит помнить и о стартовавшей избирательной кампании, если, конечно, собственное психическое здоровье — ценность для вас.

* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции