Миллион на журналистику

Команда журналистов ICIJ Фото: icij.org
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получит грант в $1 млн от Ассоциации иностранных журналистов Голливуда, сообщил в рассылке для членов консорциума его директор Джеральд Райл. Официально об этом объявлено на церемонии вручения наград «Золотой глобус».
«Это щедрое пожертвование позволит нам привлечь внимание к репрессивным и опасным режимам и системам. Это поможет нам сделать общество открытым и прозрачным», — сказал Райл, отметив, что сегодня истина находится под угрозой как в экономическом, так и в политическом плане.
ICIJ — это международная журналистская сеть, которая проводит независимые расследования в области международного криминала, коррупции и злоупотребления властью. ICIJ причастна к публикации так называемого «Панамского досье».