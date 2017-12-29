Тактика отложенного наказания

Фото: donday.ru

Сбор подписей за выдвижение Алексея Навального кандидатом в президенты прошел 24 декабря на главной городской площади — Театральной. Спустя четверо суток, вечером 28-го, в ростовский штаб Навального, как сообщил его пресс-секретарь Тимофей Мартыненко, нагрянула полиция в лице сотрудников центра по противодействию экстремизму (центр «Э»). На пятерых активистов, включая Леонида Санкина и координатора штаба Анастасию Дейнека, были составлены протоколы о повторном административном правонарушении — за организацию «несанкционированного массового мероприятия» 24 декабря на Театральной площади.



«Только что из штаба Навального в Ростове ушли полицейские и сотрудники центра «Э», — написал 28 декабря на своей странице в соцсети Леонид Санкин. — На нас, всех пятерых сотрудников, составили протоколы об административном правонарушении, у четверых уже 8 часть (ст. 20.2 ч. 8 КОАП — повторное правонарушение, предусматривающая возможность более серьезного наказания. — NT). Возможно, что Новый год встретим в неволе».

В ростовском штабе Навального настаивают, что согласования с администрацией города и не требовалось, так как сбор подписей проходил в формате собрания группы избирателей, а не митинга, пикетов или «иной формы публичного мероприятия», которые, согласно закону, требуют предварительного уведомления.



На Театральной собрались порядка 1300 человек, под протоколом собрания поставили свои подписи 800, все прошло спокойно, без происшествий. К тому же аналогичные собрания прошли еще в 20 российских городах, напоминают в штабе.

Между тем, по словам очевидцев, хотя присутствовавшие на площади правоохранители не проводили задержаний, в толпе были заметны «люди в штатском», которые активно фотографировали пришедших.

К подобной тактике — отложенного наказания — ростовские полицейские уже прибегали. 26 марта 2017 года в Ростове по призыву Навального прошел полуторатысячный митинг против коррупции. При этом протокол на бывшего координатора штаба Навального Елену Куликову, которую тогда тоже обвинили в организации «несанкционированного массового мероприятия», был составлен спустя 33 дня после акции, хотя по закону это должно было быть сделано «немедленно, после выявления совершения административного правонарушения». Но суд не обратил внимания на это обстоятельство и назначил Куликовой штраф в размере 15 тыс. руб.

Наибольший резонанс в связи с акцией 7 октября вызвала история пенсионера-диабетика Александра Дегтярева, который в тот день тоже был на Фонтанной площади. Спустя 10 суток сотрудники полиции нагрянули по месту жительства Дегтярева в городе Аксай (Ростовская область) и отвезли его в участок, где 66-летнему инсулинозависимому мужчине стало плохо



7 октября несколько сотен ростовчан приняли участие во всероссийской акции #ЗаНавального: собрались в местном «гайд-парке» — на Фонтанной площади, где спокойно, без происшествий, прогуливались в течение нескольких часов — не было ни публичных выступлений, ни громкоговорителей. Полиция дала о себе знать спустя несколько дней — пятеро активистов штаба Навального оказались в спецприемнике. В итоге координатор штаба Анастасия Дейнеко была арестована на 5 суток, активисты Леонид Санкин, Вадим Кобзев — на трое суток. Еще нескольким участникам акции суд назначил штраф в размере от 15 до 20 тыс. руб.

Наибольший резонанс в связи с акцией 7 октября вызвала история пенсионера-диабетика Александра Дегтярева, который в тот день тоже был на Фонтанной площади. Спустя 10 суток сотрудники полиции нагрянули по месту жительства Дегтярева в городе Аксай (Ростовская область) и отвезли его в участок, где 66-летнему инсулинозависимому мужчине стало плохо. Скорая доставила Дегтярева в больницу, но и это не помешало правоохранителям составить на него протокол об административном правонарушении. А поскольку до этого Дегтярев уже принимал участие в акциях протеста, суд оштрафовал его на 150 тыс. руб.

По мнению сотрудников штаба Навального, ростовские правоохранители взяли курс на запугивание протестного электората и не отступят от него. Им грозят крупные штрафы и аресты.