Битва за Иерусалим

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22 декабря 2017 года глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, завершив переговоры в Елисейском дворце с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, вышел к огромной толпе журналистов: «Нельзя навязывать миру свою точку зрения с помощью денег. Нельзя оказывать денежную помощь государствам и требовать взамен, чтобы они заняли определенную политическую позицию». Все тут же поняли, о чем речь: Аббас прибыл в Париж на следующий день, после того как Генассамблея ООН рекордным числом голосов — 128 «за» — приняла предложенную Египтом резолюцию с призывом к международному сообществу не признавать Иерусалим столицей Израиля.

«Мы много сэкономим»

Дональд Трам обнародовал решение о признание

Иерусалима единой и неделимой столицей Израиля

Фото: geo-politica.info

«Любые решения и действия, которые имеют своей целью изменить облик, статус или демографический состав Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, недействительны и должны быть отменены согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности», — говорилось в резолюции, которая призвала все страны мира воздержаться от открытия дипломатических миссий в Иерусалиме. Голосование в ООН состоялось ровно через две недели, после того как Дональд Трамп обнародовал решение о признании Иерусалима единой и неделимой столицей Израиля и переносе туда посольства США. Перед заседанием Генассамблеи постпред США при ООН Ники Хейли разослала письмо-предупреждение коллегам из ряда государств о последствиях в случае неправильного голосования на Генассамблее. «Президент США Дональд Трамп <…> просит представить отчет о тех странах, которые голосовали против нас. Мы примем к сведению каждый голос по данному вопросу», — говорилось в письме, подлинность которого агентству Reuters подтвердили дипломаты сразу четырех стран. Но и это не возымело действия. После чего президент Трамп глубокомысленно заметил, что среди голосовавших против было много получателей американской финансовой помощи: «Пусть голосуют против нас. Мы много сэкономим. Нас это не волнует».

Встреча главы Палестинской автономии

Махмуда Аббаса с президентом Франции

Эмманюэлем Макроном Фото: youtube.com



Трампа «не волнует», а союзники США в Европе между тем шокированы разворотом ближневосточной политики Вашингтона на 180 градусов. Во время переговоров в Елисейском дворце Аббас заявил о «дисквалификации» США как «беспристрастного посредника» в ближневосточном мирном процессе. Президент Макрон его дополнил: «США маргинализированы».



«До сих пор Вашингтон вполне успешно играл роль арбитра в арабо-израильском конфликте, — напоминает специалист по Ближнему Востоку, обозреватель газеты Le Figaro Рено Жирар. — В ноябре 1956 года именно Вашингтон заставил англичан и французов, союзников Израиля, положить конец Суэцкой войне против Насера. В октябре 1973 года госсекретарь Генри Киссинджер убедил израильтян ослабить кольцо вокруг окруженной египетской 3-й армии. Наконец, в октябре 1991-го именно президент Джордж Буш инициировал проведение Мадридской мирной конференции, пригласив туда палестинскую делегацию, несмотря на яростное сопротивление Израиля».

Можно вспомнить и о том, как настойчиво убеждал премьера Нетаньяху не провоцировать палестинцев, продолжая строительство поселений на Западном берегу Иордана, президент Барак Обама, успевший стать enfant terrible «израильских ястребов».

Иерусалимская история

И евреи, и палестинцы считают Иерусалим своей столицей. В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль получил контроль над Восточным Иерусалимом, который мировое сообщество считает оккупированной (Израилем) территорией. Суть существующих договоренностей в том, что до тех пор, пока арабо-израильский конфликт не будет окончательно и мирно разрешен, ни одна страна не станет наносить ущерб мирному процессу, предвосхищая решения в отношении Иерусалима. Но это не значит, что в международной политике нет представления о том, какое решение для Иерусалима было бы разумным.

«Западная часть города должна оставаться столицей государства Израиль, а его арабский квартал — Аль-Кудс — мог бы стать под этим же именем будущей столицей палестинского государства», — считает Рено Жирар. И продолжает: «Стена Плача, конечно же, должна стать окончательно израильской, а мечеть Аль-Акса — частью палестинской территории».





Стена плача Фото: putidorogi-nn.ru

Палестинский политик, председатель фракции Объединенного арабского списка Джамал Захалка настаивает на том, что арабы и евреи научились жить вместе в Иерусалиме. Мол, власти города чертили карты раздела, строили стены безопасности, устанавливали блок-посты, делили кварталы и бюджеты, но жизнь брала свое.

Израильские правые делают упор на статистике: за последние 10 лет число палестинских арабов в Восточном Иерусалиме возросло до 350 тыс. (40% всех жителей города). Число же евреев осталось неизменным — 200 тыс. Когда доля арабов в восточной части Иерусалима достигнет 50%, никакие договоренности о статусе города уже не помогут — значит, решать вопрос со столицей надо как можно скорей.

Оппоненты отвечают им: скорого решения проблемы Иерусалима не существует, пока арабы и евреи убивают друг друга. Круг снова замыкается.

Так или иначе, Дональд Трамп перечеркнул результаты переговорных усилий длиной в десятилетия — причем усилий не только американских, но и израильских дипломатов и экспертов — тех, кто отстраивал фундамент будущих договоренностей на основе основополагающего принципа «двух государств для двух народов». Одним из них был Шауль Ариэли, полковник запаса Армии обороны Израиля, который возглавлял группу экспертов во время подготовки соглашений в Осло (1993): «Разговоры о едином Иерусалиме под суверенитетом Израиля подрывают любые долгосрочные договоренности, основанные на компромиссе с палестинцами», — сказал Ариэли NT. По его мнению, «единственно жизнеспособной остается концепция двух государств для двух народов», которую Трамп, поддерживая на словах, на деле разрушает.

Вместе с тем Ариэли сомневается в том, что в статусе Иерусалима в ближайшем будущем произойдут реальные изменения: «Все, что сделал Трамп, — стравил противоборствующие стороны (конфликта. — NT), не определив ни сроков, ни границ будущей столицы. Он только заявил, что они должны быть утверждены «в рамках мирного соглашения между израильтянами и палестинцами. Получается замкнутый круг».

Депутат Кнессета от оппозиционного лево-центристского альянса «Сионистский лагерь» (лидеры Ицхак Герцог, Ципи Ливни) Ксения Светлова тоже считает, что, несмотря на громкие заявления Трампа, посольство США в ближайшие годы никуда не переедет — останется в Тель-Авиве. «Никаких точных сроков Трампом названо не было», — говорит депутат, добавляя, что обсуждать будущее Иерусалима вне существующих реалий пока преждевременно.

Однако в Вашингтоне настаивают, что перемены скоро грядут, и даже говорят о новом импульсе в ближневосточном мирном процессе.





Мечеть Аль-Акса Фото: Andrew Shiva / Wikipedia

Ближневосточная «сделка века»

Демарш Трампа по Иерусалиму, говорят инсайдеры в Вашингтоне, призван, с одной стороны, умиротворить правое крыло коалиционного кабинета Биньямина Нетаньяху, у которого сложились доверительные отношения с зятем Трампа Джаредом Кушнером — тот занят по поручению президента поисками решения ближневосточной проблемы. С другой — помочь укрепить свой авторитет в арабском мире наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману. Оказывается, в некоторых арабских столицах к саудовскому принцу уже приклеили ярлык американской марионетки за слишком частые закулисные контакты с Кушнером. А тут бен Салман якобы получил возможность (и этой возможностью он, конечно же, воспользовался) публично протестовать против заявлений Трампа, и это поможет ему от ярлыка избавиться.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас узнал суть плана ближневосточного урегулирования от саудовского наследного принца бен Салмана



Можно спорить о том, насколько все эти слухи имеют под собой почву. Но факты говорят о том, что жесткий и амбициозный Мухаммед бен Салман действительно участвует в сегодняшней ближневосточной шахматной партии наряду с Кушнером и спецпосланником президента по Ближнему Востоку Джейсоном Гринблаттом. Ставки Эр-Рияда, который считает себя лидером суннитского мира, ясны как божий день: аравийскую монархию пугает слишком сильное влияние на палестинские организации со стороны ее главного врага — шиитского Ирана, и она решила озаботиться судьбой палестинцев сама. Тем более что Израиль, не имеющий официальных дипотношений с Эр-Риядом, но закулисно весьма тесно сотрудничающий с ним, особенно на разведывательном направлении, — не против.

По некоторым данным, уже в начале будущего года Кушнер и Гринблатт представят некий всеобъемлющий план арабо-израильского урегулирования.

8 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече в Вене Рекс Тиллерсон сообщил ему: Вашингтон надеется вскоре заключить «сделку века, которая решит одним махом палестино-израильскую проблему». Никаких подробностей госсекретарь не рассказал, и российский министр недоумевает: «Мы бы, конечно, хотели понять, как это будет выглядеть». Тиллерсон, как сказал Лавров, только намекнул, что «в этом решении есть какие-то нюансы».

Наследный принц Мухаммед бен Салман

Фото: aquila-style.com

3 декабря, то есть за 5 дней до заявления Лаврова, в The Nеw York Times вышла статья, которую российский министр, несомненно, читал: со ссылкой на множество источников газета изложила основные пункты нового «мирного плана». Как утверждает NYT, Махмуд Аббас узнал его суть во время своего ноябрьского визита в Эр-Рияд от наследного принца бен Салмана. В плане три ключевых пункта: а) палестинцы получают ограниченный суверенитет только над теми территориями Западного берега (Иордана), которые не являются предметом спора; b) большинство еврейских поселений на Западном берегу сохраняется; c) палестинцы отказываются от своих претензий на Восточный Иерусалим и от идеи возвращения палестинских беженцев и их потомков.



Дабы подсластить пилюлю, принц бен Салман обещал Аббасу значительно увеличить финансовую помощь Палестинской автономии и персональное денежное довольствие самому Аббасу. Но кроме пряника показал и кнут: если палестинцы откажутся от щедрого предложения, Саудовская Аравия будет добиваться замены Аббаса более покладистым лидером.

Еще NYT пишет, что Аббас будто бы гневно отверг и план, и обещания золотого дождя.

Впрочем, и Белый дом, и саудовское правительство отрицают, что это окончательный вариант плана. Пресс-секретарь Аббаса назвал сообщения о переговорах в Эр-Рияде «фальшивой новостью». Однако NYT настаивает на достоверности своих сведений, полученных от людей, которых Аббас ознакомил с планом. Резюме газеты: ни один палестинский лидер никогда не пойдет на эту сделку.

Так или иначе, разговор Аббаса с бен Салманом состоялся в ноябре, то есть до демарша Трампа по Иерусалиму, который взорвал арабский мир. Такую реакцию в окружении Трампа не могли не предвидеть, дабы нивелировать ее и был подготовлен план Б в виде «мирного плана» и «ближневосточной сделки века». Вопрос в том, насколько он окажется действенным. 22 декабря, во время визита в Париж, Махмуд Аббас заявил, что Палестина в свете всего случившегося «отвергнет любой план США». А прибыв на следующий день в Брюссель, предложил Евросоюзу заместить США в роли посредника в ближневосточном конфликте.

Фото: rusdialog.ru

Шауль Ариэли, впрочем, уверен: кто бы ни был посредником, любые инициативы, не учитывающие пожелания палестинцев, носят промежуточный характер. Израильский эксперт не сомневается: рано или поздно раздел Иерусалима будет осуществлен, пусть даже на этот проект потребуются миллиардные бюджеты. «Между Восточным и Западным Иерусалимом будет сооружена заградительная стена и установлен кордон безопасности, — рисует Ариэли картину будущего. — Эта граница разделит еврейские кварталы, которые останутся в Израиле, и арабские (такие, как Аль-Кудс), которые отойдут Палестине. В Старом городе еврейский и армянский кварталы будут израильскими, мусульманский и христианский — палестинскими. И безусловно, сохранится статус-кво святых мест». После раздела Иерусалима, продолжает Ариэли, каждая сторона будет сама осуществлять администрирование и отвечать за безопасность, экономику и то, что происходит в городе. Каких-то казусов в виде выселений и перемещений с одной территории на другую не будет, уверен эксперт, так как в Иерусалиме нет еврейских поселений на палестинских территориях.



Но чтобы все это стало реальностью, нужна готовность каждой из сторон пойти на компромисс. Сегодня же, дает понять эксперт, об этом приходится только мечтать: «Нынешнее руководство Израиля готово продемонстрировать гибкость только на словах. На деле — нет».

ДОСЬЕ

Как Иерусалим стал международной проблемой — The New Times напоминает основные вехи на пути длиной в 70 лет

29 ноября 1947 года Генассамблея ООН приняла план по разделу Палестины: на карте мира должны были появиться два новых государства — еврейское и арабское. Иерусалим и Вифлеем становились отдельными административными единицами и переходили под международный контроль. Разделение должно было вступить в силу со дня вывода британских войск с подмандатной территории.

14 мая 1948 года британцы ушли, Давид Бен-Гурион провозгласил независимость Израиля, а уже через сутки экспедиционные части армий пяти арабских государств вторглись на территорию бывшей подмандатной Палестины. В августе 1948-го израильское правительство распространило свою юрисдикцию на еврейские кварталы Иерусалима.

В апреле 1949 Израиль и Иордания договорились о перемирии — граница прошла по линии прекращении огня. 5 декабря 1949 года Израиль объявил Западный Иерусалим своей столицей, в апреле 1950-го Иордания сообщила, что Восточный Иерусалим становится второй столицей королевства. Через год город разделили стеной, ООН вынуждена была отменить финансирование проекта, признав де-факто израильскую и иорданскую аннексию.

5 июля 1967 года началась Шестидневная война — уже через двое суток весь Восточный Иерусалим оказался в руках израильтян. Новая линия прекращения огня прошла на 30–40 км восточнее, по Мертвому морю и реке Иордан.

ООН призвала Израиль вывести войска с оккупированных территорий. Аннексию Восточного Иерусалима не признали даже США — главный союзник Еврейского государства. Зато западная часть города де-факто стала столицей Еврейского государства.

Ситуация осложнилась после того, как Кнессет принял закон о едином и неделимом Иерусалиме. Сразу после этого дипломаты 22 стран в знак протеста против одностороннего решения Израиля и нарушения международного права перебрались в Тель-Авив, и статус Западного Иерусалима как столицы снова оказался под вопросом.

В 1988 году король Иордании Хуссейн отказался от претензий на Восточный Иерусалим и передал непростое наследство представителям Организации Освобождения Палестины (ООП). Через 5 лет глава ООП Ясир Арафат и премьер-министр Израиля Ицхак Рабин подписали совместную декларацию о принципах мирного процесса. Временной столицей Палестинской автономии назначили Рамаллу, переговоры о судьбе Иерусалима и святых мест решили отложить на пять лет.

В 2000 году премьер-министр Израиля предложил Арафату взять под контроль Палестинской национальной администрации 95% территорий и провозгласить независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Арафат потребовал передать ему старый город, включая Храмовую гору и Стену плача и, не дожидаясь ответа, призвал палестинцев к сражению за Иерусалим. Началась война, получившая название «интифада Аль-Акса». После смерти Арафата в 2005 году, новых прорывов на пути мирного процесса так и не произошло.

Подготовил: Сергей Гранкин, Тель-Авив