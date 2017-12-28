Утраты года

|
Виктор Ахломов,
фотожурналист
|
Алексей Баталов,
киноактер, режиссер
|
Збигнев Бжезинский,
политолог
|
Людмила Белоусова,
фигуристка, олимпийская
чемпионка
|
Чак Берри, рок-музыкант,
певец
|
Леонид Броневой,
актер
|
Вера Глаголева, актриса,
кинорежиссер
|
Илья Глазунов,
художник
|
Даниил Гранин,
писатель
|
Георгий Гречко,
летчик-космонавт
|
Даниил Дондурей,
культуролог, кинокритик
|
Евгений Евтушенко,
поэт
|
Михаил Задорнов,
писатель-юморист
|
Андрей Зализняк, лингвист,
академик РАН
|
Вячеслав Иванов, лингвист,
культуролог, академик РАН
|
Михаил Калик,
кинорежиссер
|
Гельмут Коль,
государственный деятель
|
Владимир Маканин,
писатель
|
Михай I, румынский
монарх
|
Жанна Моро, актриса,
певица, кинорежиссер
|
Антон Носик,
медиаменеджер, блогер
|
Алексей Петренко,
актер театра и кино
|
Марина Попович,
летчик-испытатель
|
Ирина Ратушинская,
поэт, диссидент
|
Хашеми Рафсанджани,
государственный деятель
|
Елена Ржевская,
писатель
|
Арсений Рогинский,
правозащитник
|
Дэвид Рокфеллер, банкир,
глава дома Рокфеллеров
|
Юрий Рыжов, ученый,
дипломат, общественный
деятель, академик РАН
|
Зураб Соткилава,
оперный певец
|
Георгий Тараторкин,
актер театра и кино
|
Лев Федоров, химик,
правозащитник
|
Дмитрий Хворостовский,
оперный певец
|
Хью Хефнер, издатель,
основатель журнала Playboy
|
Джонни Холидей,
певец, рок-музыкант
|
Владимир Шаинский,
композитор
|
Галина Шергова, писатель,
журналист
|
Алексей Яблоков,
член-корреспондент РАН