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#In Memoriam

Утраты года

28.12.2017 | The New Times

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Виктор Ахломов, 
фотожурналист

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Алексей Баталов,
киноактер, режиссер

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Збигнев Бжезинский, 
политолог

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Людмила Белоусова, 
фигуристка, олимпийская
чемпионка
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Чак Берри, рок-музыкант,
певец
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Леонид Броневой,
актер
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Вера Глаголева, актриса,
кинорежиссер
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Илья Глазунов,
художник
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Даниил Гранин,
писатель
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Георгий Гречко,
летчик-космонавт
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Даниил Дондурей,
культуролог, кинокритик
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Евгений Евтушенко,
поэт
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Михаил Задорнов,
писатель-юморист
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Андрей Зализняк, лингвист,
академик РАН
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Вячеслав Иванов, лингвист,
культуролог, академик РАН
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Михаил Калик,
кинорежиссер
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Гельмут Коль,
государственный деятель
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Владимир Маканин, 
писатель
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Михай I, румынский
монарх
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Жанна Моро, актриса,
певица, кинорежиссер
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Антон Носик,
медиаменеджер, блогер
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Алексей Петренко,
актер театра и кино
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Марина Попович,
летчик-испытатель
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Ирина Ратушинская,
поэт, диссидент
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Хашеми Рафсанджани,
государственный деятель
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Елена Ржевская,
писатель
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Арсений Рогинский,
правозащитник
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Дэвид Рокфеллер, банкир,
глава дома Рокфеллеров
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Юрий Рыжов, ученый,
дипломат, общественный
деятель, академик РАН
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Зураб Соткилава,
оперный певец

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Георгий Тараторкин,
актер театра и кино

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Лев Федоров, химик,
правозащитник
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Дмитрий Хворостовский,
оперный певец
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Хью Хефнер, издатель,
основатель журнала Playboy
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Джонни Холидей,
певец, рок-музыкант
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Владимир Шаинский,
композитор
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Галина Шергова, писатель,
журналист
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Алексей Яблоков,
член-корреспондент РАН
        

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