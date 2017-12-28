Новогодний ужин эпохи слабого рубля

Валерия Агнелутто изучала вегетарианские питание и диеты сначала в университете Анконы, а потом в знаменитой школе макробиотики La Sana Gola в Милане, практике училась у известного итальянского шефа Вито Кортезе, специализирующегося на сыроедении. Стала шефом в 2008 году.

Вегетарианские суши

Ингредиенты: Для «риса»: 200 г тертой цветной капусты, 60 г миндального масла или миндаля, размельченного в блендере, 1 ст. л. рисового или яблочного уксуса. Щепотка белого перца и соли

Для начинки: 10 г кабачков или цуккини, 10 г перца, 2 г вяленых помидоров, 8 г семян, или побегов, или зелени

Для сборки: 2 листа водорослей нори





Приготовление: Смешайте тертую цветную капусту с миндальным маслом, чтобы сделать «рис» более липким. Выложите часть массы на лист нори, сверху — нарезанные овощи. Смочите противоположный конец листа нори (так, чтобы он прилипал), потом сверните ролл, используя для этого бамбуковый коврик. Оставьте ролл «отдохнуть» на 10 мин., потом порежьте на маленькие роллы — только обязательно острым ножом. Украсьте сверху семенами, или травой, или побегами — что есть в доме.

Банановый Кекс

Ингредиенты: 250 г муки грубого помола, 3 очень спелых банана, 2 ст. л. натурального подсластителя (мед, патока, агава — все, кроме сахара), 200 мл миндального молока (как его приготовить — см. NT № 31 от 29.09.2014), 1 ч. л. соды для выпечки, 1 ч. л. размельченного имбиря, 1 ч. л. молотой корицы, 1 пригоршня изюма, предварительно замоченного на 15 мин., кокосовая стружка — для украшения

Приготовление: Разогрейте духовку до 175 ℃, смажьте растительным маслом форму. Смешайте вместе бананы, миндальное молоко, подсластитель и специи. Добавьте муку, соду и все хорошо перешайте — веничком или в блендере. После этого добавьте изюм, перемешайте и осторожно вылейте массу в форму для выпечки. Сверху посыпьте кокосовой стружкой. Время выпечки в духовке 25 мин. Прежде чем резать дайте кексу остыть. Теперь — получайте удовольствие.

С Новым Годом!

Впервые опубликовано в NT № 43-44 от 22 декабря 2014 года