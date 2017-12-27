Долгоправители





Самый долгий период реформаторского правления в России — царствование Александра II, названного Освободителем за отмену крепостного права. При нем началась судебная реформа, появились земства (местное самоуправление), были проведены другие либеральные преобразования. Царь-реформатор погиб в результате теракта, организованного партией «Народная воля»



Политологи предсказывают, что с учетом еще одного весьма вероятного президентского срока общая продолжительность пребывания Владимира Путина в качестве формального или фактического главы государства может составить 24 года.



24 года — цифра не уникальная. Особенно если речь идет о сроке правления диктатора. Только в новейшей истории ровно такое количество лет у власти находились «красный Дракула» Чаушеску (1965–1989) и Саддам Хусейн (1979–2003). Объединяет их и общий печальный итог — оба в конце концов были казнены. Среди руководителей СССР дольше правил только Сталин: с 1922-го, когда стал генеральным секретарем ЦК ВКП(б), и до смерти в 1953-м. Однако полностью сосредоточить власть в своих руках «вождь народов» сумел только после разгрома бухаринского «правого уклона» в 1929 году. Если с этого момента считать время его абсолютной власти, то получатся те же 24 года. Эпоха Брежнева на этом фоне выглядит не так впечатляюще: всего 18 лет, с октября 1964-го по ноябрь 1982-го. Столько же правил в ГДР попавший в конце концов под суд Эрих Хонеккер (1971–1989). Чуть дольше находились у власти коммунистические диктаторы в некоторых других, «братских» и не очень странах. Мао Цзэдун — 27 лет (1949–1976), либеральный на фоне других коллег по соцлагерю Иосип Броз Тито — 35. Недаром Коба ему завидовал. Рекордсменом среди коммунистических правителей оказался Фидель Кастро, официально пробывший на посту лидера кубинской революции с 1959 года до весны 2011-го, когда по состоянию здоровья был вынужден окончательно передать власть своему брату Раулю*.

* По его собственным словам, Фидель Кастро де-факто оставил все посты еще пятью годами раньше, но формально это произошло только в апреле 2011 года



Царская доля



На фоне советских вождей последний русский царь выглядит чуть скромнее. С начала правления в 1894 году и до отречения в феврале 1917-го Николай II исполнял обязанности «хозяина земли русской» только 23 года. А вот его прадед, Николай I, находился у власти 30 лет (1825–1855), ровно столько продолжался первый в русской истории «застой»: от казни декабристов и до позорного проигрыша в Крымской войне. Именно тогда в России появилось Третье отделение и была создана востребованная по сей день теория официальной народности со знаменитой триадой «православие — самодержавие — народность».





Николаевская эпоха — один из самых продолжительных периодов правления одного и того же лица в русской истории. Это время принято связывать со всевластием чиновников, сам Николай, как известно, говорил, что страной управляет не он, а его столоначальники. Что, впрочем, не мешало царю вмешиваться в решение мельчайших вопросов: действуя в режиме «ручного управления», он лично утверждал образцы военной формы для различных родов войск. Форму при Николае стали носить и все штатские чиновники. А вот промышленную революцию, достигшую очередного пика в западноевропейских странах, Россия тогда в очередной раз прозевала. Паровой двигатель, ставший нормой для Европы, в России был известен только по Царскосельской железной дороге (тогдашней Рублевке) и с большим трудом построенной трассе Санкт-Петербург — Москва. Остальная страна об этом чуде мало что знала — примерно как и в эпоху сегодняшней «стабильности» скоростные железные дороги нового поколения доступны лишь крайне узкому кругу россиян из столичных городов. Тогдашняя 30-летняя стабильность обернулась стагнацией, отсутствие перемен в политике сильно затормозило развитие страны на фоне тогдашних мировых лидеров. Неуклюжая внешняя политика, едва ли не главным содержанием которой стала борьба с демократическими революциями в общеевропейском масштабе, пожалуй, впервые объединила против России все основные европейские державы. К большой войне, однако, страна оказалась не готова: ни современного флота, ни армии, подобающей индустриальной эпохе, ни железных дорог, по которым войска можно было бы быстро перебросить к месту военных действий, в нужный момент не оказалось. Да и сама николаевская «вертикаль» была слишком неповоротливой и слишком коррумпированной, чтобы ответить на вызовы, с которыми столкнулась страна в середине XIX века.





Сменившая николаевский застой первая либеральная перестройка, когда при Александре II в России впервые вошло в употребление слово «гласность», было отменено крепостное право, появились земства и суды присяжных, продолжалась 26 лет. Несколько дольше происходило правление реформатора-предшественника и одновременно самовластного тирана Петра I — 29 лет (1696–1725), если не считать периода его соправления вместе с братом Иваном под регентством царевны Софьи (1682–1696). Дольше всех русских царей — 51 год — формально находился у власти Иван Грозный (1533–1584). Наиболее мрачными были последние двадцать лет его правления: в 1564 году царь, как известно, инсценировал свою добровольную отставку, удалился в Александровскую слободу, после чего вытребовал себе еще более широкие полномочия и, опираясь на поддержку «любящего его народа», устроил невиданный по размаху опричный террор. К слову сказать, любивший позабавить себя и публику царь Иван в 1575 году на короткое время сделал вместо себя «великим князем» Симеона Бекбулатовича, а потом снова забрал власть в свои руки**.

** The New Times подробно писал об этом в № 13 от 31 марта 2008 года



Что бы ни говорили о «прогрессивной роли войска опричников» историки, относящие себя к числу поборников российской государственности, правление Ивана Грозного на самом деле было весьма тяжелым ударом именно по государству. Эксперименты с опричниной подорвали роль сословно-представительных институтов — боярской думы и земских соборов. В стране воцарился произвол, при котором никем не контролируемые «государевы слуги» быстро превратились в обычных бандитов, грабивших собственное население. Страна была вконец измотана долгой и бессмысленной войной в Прибалтике, которая в результате была проиграна. Немудрено, что некоторое время спустя после смерти Иоанна Васильевича, несмотря на все попытки его преемников выровнять ситуацию, Россия оказалась охваченной невиданной ранее Смутой.

Пределы жизни

Владимир Мономах, чью шапку до сих пор мысленно примеряют на себя российские правители, находился у власти в Киеве всего 12 лет (1113–1125), править ровно столько ему позволили пределы собственной жизни. Пожизненное правление было нормой для монархов древности и Средневековья, «помазанников божьих», власть которых не требовала иного объяснения, кроме самоочевидного для их современников факта, что они выбраны на царство самим провидением.

*** Здесь и далее используются материалы справочника Феликса Лурье «Российская и мировая история в таблицах». СПб., 1995.



К числу первых в мировой истории монархов-долгожителей принадлежал правивший на рубеже XIV и XIII веков до н.э. египетский фараон Рамзес II, известный бесчисленным количеством жен и наложниц, а также тем, что при нем был заключен первый в мировой истории договор о разделе сфер влияния — между Египтом и Хеттским царством. Правление Рамзеса II длилось 66 лет***. Правивший на предыдущем рубеже тысячелетий — до и после Рождества Христова — царь Ирод I Великий (37 год до н.э. — 4 год н.э.) со своими 40 годами выглядит довольно скромно. Тем временем в Риме примерно столько же длилась эпоха принципата Октавиана Августа. Однако обычно большинство римских императоров правило недолго. Калигула, сделавший сенатором своего коня, находился у власти только четыре года, можно сказать, обычный срок правления американского президента. Только в отличие от большинства американских президентов, оставляющих свой пост на основании закона и свободных выборов, правление императора было прервано в результате заговора и убийства. Военные перевороты, устраиваемые придворной гвардией, — известный бич единоличных правителей, будь то в Древнем Риме, дворянской России или латиноамериканских республиках.







В случае же везения монарх мог окормлять своих подданных десятилетиями, непременно удостаиваясь титулов «солнцеподобного», «божественного», «владыки мира» и т.п. Классический пример — французский король Людовик XIV, хозяин роскошной резиденции в Версале, знаменитый своим афоризмом про государство: «Вы думаете, господа, государство — это вы? — гневно вопрошал он, обращаясь к своему парламенту. — Ошибаетесь! Государство — это я!» Правление Короля-Солнца длилось 72 года (1643–1715). И этот рекорд можно считать символическим апогеем всего монархического периода мировой истории.

12 лет для краха

Наступивший век рационализма, эпоха Просвещения и последовавшая за ней Великая французская революция 1789 года лишили старый монархический порядок привычных оснований. Невидимая воля Всевышнего не могла больше восприниматься как серьезный аргумент в глазах все большего числа людей в Европе, а затем и в остальном мире. Новым источником власти был провозглашен народ, а в качестве механизма реализации народного волеизъявления стали использоваться выборы. Вот почему власть королевы Виктории, находившейся на троне Британской империи в течение 64 лет (1837–1901), была формально ограничена избираемым парламентом, а значительная часть полномочий исполнительной власти находилась уже у премьер-министра, назначаемого королевой по представлению парламентского большинства. Формировавшегося, заметим, не исполнительной вертикалью, а в результате свободных выборов. Разумеется, узурпаторы власти находились всегда. Но их позиции не были уже столь прочными. Наряду с прямым насилием и репрессиями приходилось придумывать всевозможные трюки, чтобы все выглядело законно: имитировать выборы, всенародную любовь, делать популистские жесты, договариваться с элитами.





Скромнее стали и сроки правления. Единоличный протекторат Оливера Кромвеля, узурпировавшего власть после Английской революции, длился всего-то пять лет (1653–1658). Наполеон Бонапарт с момента переворота 18-го брюмера пробыл единоличным правителем Франции около 15 лет. Его племянник Луи Наполеон III, время которого стало символом расцвета коррупции и произвола «новых богатых» во Франции, находился у власти в общей сложности 22 года (1848–1870). В итоге дело кончилось первым приходом немцев в Париж.





Уже в следующем столетии Гитлеру хватило 12 лет, чтобы довести Германию до самого чудовищного краха в своей истории. В Европе XX века дольше всех правили диктаторы Франко в Испании (1939–1975) и Салазар в Португалии (1932–1968) — по 36 лет каждый. Салазаровский режим, впрочем, недолго просуществовал и после ухода диктатора, пока в 1974 году не был свергнут в результате португальской «революции гвоздик». Столь же любимый некоторыми нашими либералами во власти генерал Пиночет правил Чили всего 16 лет, после чего покинул свой пост относительно добровольно.

Особый путь назад

Периодическая законная смена лидеров — сегодня уже норма в большинстве стран мира. Особенно тех, которые принято считать развитыми или динамично развивающимися. И касается это не только Запада, не любимого отечественными поборниками «особого пути». Страны, к успешному опыту которых часто апеллируют у нас в последнее время, на самом деле уже довольно продолжительное время пользуются в той или иной степени цивилизованными механизмами ротации и смены власти. В Индии, например, после Джавахарлала Неру, правившего этой страной сразу после обретения независимости на протяжении 17 лет (1947–1964), правительства меняются вполне демократическим путем. После перехода к гражданскому правлению в Бразилии с середины 1980-х годов у власти находится восьмой законно избранный президент. Даже в Китае при сохранении коммунистической диктатуры правит уже пятое поколение высшего руководства со времен Мао Цзэдуна. Нынешний председатель КНР Си Цзиньпин был избран на свой пост в 2012 году. Его предшественники Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао мирно покинули этот пост после 10 лет успешного правления каждый, а Дэн Сяопин занимал формальный пост главы государства и вовсе только 8 лет. Так что если пресловутая БРИК и существует, то Россия с еще двумя сроками президента Путина будет выглядеть в ней явной «белой вороной».





После крушения режимов Мубарака и Каддафи в мире остается не так уж много правителей, претендующих на пожизненный срок. Значительная их часть пребывала и пребывает на пространстве бывшего СССР. Каримов в Узбекистане правил с 1989-го по 2016-й, Назарбаев у власти в Казахстане — с 1989-го, Рахмон в Таджикистане — с 1992-го, Лукашенко в Белоруссии — с 1994-го… И Туркменбаши, несомненно, оставался бы на своем посту, если бы не внезапная смерть в 2006-м.





Советские руководители с особой нежностью относились к революционной Кубе и ее вождю.

Генсеки менялись, а вождь оставался неизменным

Меж тем все мы, в недавнем прошлом советские граждане, на самом деле могли бы продолжать жить под властью единственного правителя. Если бы Михаил Горбачев отказался проводить демократические реформы в стране, почти ничто в политических реалиях позднего СССР не помешало бы ему оставаться на посту генерального секретаря ЦК КПСС и сегодня. Многие скромные труженики Ленинграда и других городов необъятной советской Родины, не случись перестройки, наверняка восприняли бы это как данность. Однако вместо очередного пожизненного правления в течение последней четверти века Россия пережила целую эпоху свободы. Беспрецедентно долгую в масштабах собственной истории. И вот теперь мы снова поворачиваем вспять — во времена генсеков и царей.

Впервые опубликовано в NT № 36 от 31 октября 2011 года