Алексей Навальный о своих доходах

Публикую здесь. А то так долго пришлось возиться, чтобы собрать все справки и выписки на меня и Юлю за последние шесть лет, что жалко, если пропадет.
Тем более что вчера наша прекрасная Элла Памфилова в режиме истерики заявила, что она «12 лет в советские времена отпахала, а вы с детей обманом собираете». Как можно узнать из официальной биографии Памфиловой, «пахала» она на профсоюзной должности в Мосэнерго.
Вот. Доходы и имущество моей семьи за шесть лет.
1. Доходы
Мой доход:
2011 год — 2 240 104,60 руб. от адвокатской деятельности.
2012 год – 9 299 923, 58 руб., из них 7 482 257,13 от адвокатской деятельности (остальное дивиденды, продажа автомобиля и доход от вклада).
2013 год – 5 509 897, 69 руб., из них 5 492 092,00 от адвокатской деятельности (остальное дивиденды и проценты по остаткам на счетах).
В 2013 году меня лишили адвокатского статуса в связи с приговором по «Кировлесу» (который уже отменен). И я зарегистрировал ИП для тех же целей. Далее идут доходы от ИП:
2014 год — 6 366 787, 77 руб., из них 6 346 460,00 от предпринимательской деятельности (остальное дивиденды и проценты).
2015 год — 9 103 250, 56 руб., из них 6 771 195,00 от предпринимательской и 2 312 775,00 по решению ЕСПЧ (остальное дивиденды и проценты).
2016 год – 8 713 844, 51 руб., из них 5 273 036,00 от предпринимательской и 3 419 917,66 по решению ЕСПЧ (остальное дивиденды и проценты).
Итого мой доход за 2011-2016 годы: 41 233 808, 71 руб.
За это время было выплачено 3 107 250 рублей налогов и сборов от адвокатской и юридической деятельности.
У жены:
2013 год — 77 124, 78 руб.
2014 год — 55 169, 02 руб.
2015 год — 43 886, 60 руб.
2016 год — 80 970, 72 руб.
Итого доход за 2013-2016 годы: 257 151, 12 руб.
2. Имущество
1/3 доля в квартире в Москве (метро Марьино). Площадь 78,5 м2. Иные дольщики — дочь и отец по 1/3.
Квартира в пользовании в Москве (метро Автозаводская) по договору краткосрочной аренды. Площадь — 158,7 м2.
Акции 35 эмитентов (Газпром, Роснефть, Барнаульская генерация и т.д.). Все акции стоят около 1 057 617, 61 рублей, когда мы последний раз считали их стоимость.
ПИФ УК Райффайзен Капитал — 734 000 руб.
Остатки на банковских счетах. Счетов много, большая часть из них не рабочие и там копеечные остатки. (В ЦИК, конечно, мы подали все). Из существенного — 286 609.11 руб. на счете ИП и 94618 руб. на личном в Альфа-банке.
Автомобили
1) Hunday Elantra 1.6 GLS Auto, 2004 г. (продан по доверенности, не переоформлен)
2) автомобиль легковои, ВАЗ 21083, 1997 г. (продан по доверенности, не переоформлен)
От этих двух автомобилей я не могу избавиться много лет. Их когда-то арестовал СК, и ГАИ теперь отказывается снимать их с учета. Восьмерка, я думаю, уже давно в металлоломе.
На Хендае кто-то ездит, и мне приходят его штрафы.
Также я пользуюсь арендованным автомобилем Лэнд Ровер Фрилендер-2 2012 года выпуска. По закону в декларации его указывать не надо, он мне не принадлежит.
У жены:
Квартира в пользовании в Москве (метро Автозаводская) по договору краткосрочной аренды. Площадь — 158,7 м2.
Вклад в Росбанке 2 929 000 руб.
Автомобиль легковой, Ford Explorer, 2012 г.