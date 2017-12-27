Алексей Навальный о своих доходах

Публикую здесь. А то так долго пришлось возиться, чтобы собрать все справки и выписки на меня и Юлю за последние шесть лет, что жалко, если пропадет.



Тем более что вчера наша прекрасная Элла Памфилова в режиме истерики заявила, что она «12 лет в советские времена отпахала, а вы с детей обманом собираете». Как можно узнать из официальной биографии Памфиловой, «пахала» она на профсоюзной должности в Мосэнерго.

То есть уже тогда была номенклатурным нахлебником, сидящим на горбу у работающих людей. Впрочем, и сейчас у Эллы Александровны дела идут неплохо. Ее доход за год (30 млн) сопоставим с моим доходом за шесть лет (41 млн).

Вот. Доходы и имущество моей семьи за шесть лет.

1. Доходы

Мой доход:

2011 год — 2 240 104,60 руб. от адвокатской деятельности.

2012 год – 9 299 923, 58 руб., из них 7 482 257,13 от адвокатской деятельности (остальное дивиденды, продажа автомобиля и доход от вклада).

2013 год – 5 509 897, 69 руб., из них 5 492 092,00 от адвокатской деятельности (остальное дивиденды и проценты по остаткам на счетах).

В 2013 году меня лишили адвокатского статуса в связи с приговором по «Кировлесу» (который уже отменен). И я зарегистрировал ИП для тех же целей. Далее идут доходы от ИП:

2014 год — 6 366 787, 77 руб., из них 6 346 460,00 от предпринимательской деятельности (остальное дивиденды и проценты).

2015 год — 9 103 250, 56 руб., из них 6 771 195,00 от предпринимательской и 2 312 775,00 по решению ЕСПЧ (остальное дивиденды и проценты).

2016 год – 8 713 844, 51 руб., из них 5 273 036,00 от предпринимательской и 3 419 917,66 по решению ЕСПЧ (остальное дивиденды и проценты).

Итого мой доход за 2011-2016 годы: 41 233 808, 71 руб.

За это время было выплачено 3 107 250 рублей налогов и сборов от адвокатской и юридической деятельности.

У жены:

2013 год — 77 124, 78 руб.

2014 год — 55 169, 02 руб.

2015 год — 43 886, 60 руб.

2016 год — 80 970, 72 руб.

Итого доход за 2013-2016 годы: 257 151, 12 руб.

2. Имущество

1/3 доля в квартире в Москве (метро Марьино). Площадь 78,5 м2. Иные дольщики — дочь и отец по 1/3.

Квартира в пользовании в Москве (метро Автозаводская) по договору краткосрочной аренды. Площадь — 158,7 м2.

Акции 35 эмитентов (Газпром, Роснефть, Барнаульская генерация и т.д.). Все акции стоят около 1 057 617, 61 рублей, когда мы последний раз считали их стоимость.

ПИФ УК Райффайзен Капитал — 734 000 руб.

Остатки на банковских счетах. Счетов много, большая часть из них не рабочие и там копеечные остатки. (В ЦИК, конечно, мы подали все). Из существенного — 286 609.11 руб. на счете ИП и 94618 руб. на личном в Альфа-банке.

Автомобили

1) Hunday Elantra 1.6 GLS Auto, 2004 г. (продан по доверенности, не переоформлен)

2) автомобиль легковои, ВАЗ 21083, 1997 г. (продан по доверенности, не переоформлен)

От этих двух автомобилей я не могу избавиться много лет. Их когда-то арестовал СК, и ГАИ теперь отказывается снимать их с учета. Восьмерка, я думаю, уже давно в металлоломе.

На Хендае кто-то ездит, и мне приходят его штрафы.

Также я пользуюсь арендованным автомобилем Лэнд Ровер Фрилендер-2 2012 года выпуска. По закону в декларации его указывать не надо, он мне не принадлежит.

У жены:

Квартира в пользовании в Москве (метро Автозаводская) по договору краткосрочной аренды. Площадь — 158,7 м2.

Вклад в Росбанке 2 929 000 руб.

Автомобиль легковой, Ford Explorer, 2012 г.

Источник