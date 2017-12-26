Чекистский трюк оказался скрепой

Опубликованное в «Российской газете» интервью директора ФСБ Александра Бортникова, что называется, наделало шороху. Казалось бы, стандартная юбилейная публикация (100 лет назад, 20 декабря по новому стилю, была учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем) выглядит не дежурным перечислением давно известных достижений, но политическим манифестом. В нем изложен особый взгляд на историю и устройство страны, особую значимость ему придает то, что, предположительно, его разделяют и другие сотрудники организации, отмечающей славный юбилей (включая бывших, которых у этой организации, как известно, не бывает).



Российское государство во все века занимается, прежде всего, собственной защитой от внешних и внутренних врагов, это его главное содержание, оправдание и цель, и у госбезопасности в этом процессе — основополагающая миссия. Государство меняло свое содержание, название и географические очертания, но госбезопасность была, есть и будет, это единственное в России, что неподвластно времени. Кроме того, госбезопасность — единственная инстанция в России, которая всегда права (просто из-за специфики работы не всегда возможно об этом убедительно рассказать): она сначала пыталась предотвратить войну, а затем позволила ее выиграть, она создала условия для того, чтобы ученые совершили великие открытия, она боролась с коррупцией и оргпреступностью, и даже в годы репрессий она в основном репрессировала сама себя (за дело или из-за «перегибов на местах», которые потом сама же и исправила). Враги плетут заговоры, госбезопасность их разоблачает, так и живем, из века в век.

То, что этот манифест появился в самом начале предвыборной кампании Путина и пока остается единственным программным заявлением, прозвучавшим из ближнего круга кандидата, — тоже вызывает недобрые предчувствия



К интервью Бортникова можно предъявить множество претензий исторического и морального характера — и это уже сделали академики РАН, направившие директору ФСБ коллективное ответное письмо, и просто многочисленные комментаторы в Сети. Ни разу не упомянуть о миллионах сограждан, расстрелянных и замученных организацией-юбиляром (впрочем, нет, один раз они все же упоминаются — в виде официальных статистических данных по состоянию на 1954 год), и даже косвенно оправдать эту машину террора количеством раскрытых заговоров и диверсий, — для этого надо обладать слишком уж холодной головой.

И то, что этот манифест появился в самом начале предвыборной кампании Путина и пока остается единственным программным заявлением, прозвучавшим из ближнего круга кандидата, — тоже вызывает недобрые предчувствия. И то, что обнародование этого «символа веры» совпало с уходом из жизни основателя «Мемориала» Арсения Рогинского, который положил жизнь, чтобы вспомнить всех замученных поименно, — даже в этом видится какой-то знак.

И все же: возможно, смысл этой публикации — не в том, чтобы пообещать читателям новый 37-й или подать сигнал к переписыванию учебников истории. Может быть, это вообще имеет отношение не к истории — но к новой государственной мифологии.

Социолог Макс Вебер разделял все политические режимы на три типа власти — традиционные, легальные и харизматические. Путин, пришедший к власти как легалист и до сих пор сохраняющий видимую приверженность всем формально-законным процедурам, по сути, давно переродился в харизматика — лидера, основывающего свои полномочия на собственных уникальных качествах и вытекающей из них народной поддержке: он приходит к власти в результате некоей формально легитимной процедуры, но дальше в него можно только верить.

По версии Бортникова, у власти находится корпорация самых умных, дальновидных, стратегически мыслящих и патриотически настроенных людей. Они выполняют главную функцию этой власти — раскрытие заговоров, имеющих целью уничтожение Российского государства



Интервью Бортникова выглядит как оправдание перехода к следующему типу власти — где легитимность основана на традиции. В некотором роде, это раскрытие тайны пресловутой «скрепы» «традиционных ценностей» из предыдущего путинского срока: загадочная скрепа — это просто чекистский крюк. Любому режиму требуется история, которую он рассказывает о самом себе; история, подтверждающая его претензии на власть. Это может быть ссылка на ее, власти, божественное происхождение, или на традиции, заложенные отцами-основателями, или на воплощенный в ней мистический народный дух, или на единственно правильное учение, которое ведет к единственно идеальному состоянию общества.

Бортников рассказывает эту историю для нынешнего российского режима: у власти сейчас находится корпорация самых умных, дальновидных, стратегически мыслящих и патриотически настроенных людей. Они выполняют главную функцию этой власти — раскрытие заговоров, имеющих целью уничтожение Российского государства. Так было более-менее всегда, и особенно в последние сто лет тем более, так должно быть и впредь.

Возможно, это тоже особенность чекистского взгляда на мир — во всем видеть либо заговор, либо спецоперацию, но кажется, что этот текст неспроста появляется именно сейчас. Накануне условно последнего путинского срока правящая корпорация не может не задумываться, как продлить статус кво в максимально далекое будущее, и нет лучшего способа оправдать это намерение, чем представить нынешнее положение вещей естественным, традиционным и лучшим из возможных.

Когда в следующие предвыборные месяцы вам будут говорить об «интересах простых россиян», «развитии цифровой экономики» или «поддержке малого предпринимательства», нужно иметь в виду, что это лишь «необходимые меры по информационному обеспечению»: говорят это те же самые люди, что писали интервью для Бортникова, их интерес — оставаться у власти, невзирая на действующее законодательство и даже фамилию конкретного президента. Хорошо, когда ясность.

* Автор — журналист, в прошлом главный редактор журнала «Афиша» (2003–2008) и шеф-редактор «Рамблер-Афиша» (2011–2014), постоянный колумнист NT

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