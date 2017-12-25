Герои и антигерои года по версии The New Times

Герои…

Леонид Волков

Все (включая и тех, кто Навального ненавидит, и тех, кто Навального боится), разумеется, понимают: Алексей Навальный — человек года в российской политике. Собственно, он политику в Россию вернул. Ведет полноценную предвыборную кампанию. Втягивает в федеральный политический процесс регионы. Выводит тысячи людей на улицы. Он, кстати, единственный кандидат в президенты, чью программу интересно обсуждать, громить, хвалить, разбирать… И, конечно, именно этого кандидата не будет на выборах.

Но политика — это командная игра, и у Навального есть команда. Есть сотни тысяч волонтеров по всей стране, готовых работать в региональных штабах, несмотря на давление, угрозы, преследования, аресты и покушения. Есть «старые», проверенные соратники, делавшие главный кинохит года — фильм «Он вам не Димон» — и с нуля отстраивавшие сложный механизм кампании. Выдвижение Навального инициативными группами в 20 городах — очередной успех людей из команды Навального. В их числе — Леонид Волков, глава федерального штаба кандидата Навального, координирующий работу десятков штабов в регионах, готовящий митинги и встречи Навального со сторонниками. Именно член команды, без порыва лезть на первые роли, но пусть побудет героем. Например, потому, что на момент триумфа — когда Навального выдвинули в президенты инициативные группы в 20 городах страны, Волков отбывает тридцать суток в ИВС в Нижнем Новгороде по очередному нелепому обвинению.

Илья Яшин

Представитель когорты «вечно молодых» оппозиционных политиков — Илья Яшин — кажется скорее неудачником, чем героем. Судьба — как отражение судьбы всей российской несистемной оппозиции. Много шума, немного скандалов, никаких заметных успехов… Совсем еще недавно Яшин — заместитель председателя партии «Парнас». Настоящей, зарегистрированной федеральной политической партии. Едва ли не предел карьеры для человека оппозиционных взглядов, решившего заниматься политикой профессионально. Но в 2016-м, после не особенно красивой предвыборной истории с «Демократической коалицией», Яшин на титулы плюет, из партии выходит, а в 2017-м решает побороться за место муниципального депутата в Красносельском районе Москвы. Для бывшего зампреда настоящей партии — явная игра на понижение, требующая определенной смелости.

Яшин и его команда выборы выиграли, получили большинство, подвинули «Единую Россию», Яшин возглавил совет муниципальных депутатов и через пару месяцев заставил уволить главу управы, то есть исполнительной власти в районе, тем самым заявив, кто здесь, в данном конкретном районе Москвы, власть. Вместе с участниками проекта Дмитрия Гудкова и депутатами от «Яблока» Яшин стал одним из лиц «московской муниципальной революции», которая оказалась для мэрии и неожиданностью, и неприятностью. Но, в отличие от некоторых своих коллег, ни на какие закулисные игры с мэрией не согласился, и на сомнительные компромиссы не разменивался. Наоборот — доказал, что даже с тем минимумом прав, которые остались в Москве у представителей местного самоуправления, можно делать настоящую политику, всерьез портить чиновникам кровь и немного облегчать жизнь горожанам.

Татьяна Фельгенгауэр

Большая пресс-конференция Владимира Путина в 2017-м окончательно превратилась в театрализованное действо, имеющее к журналистике довольно опосредованное отношение. Восторги, вой, аплодисменты, вопросы — как шанс выпросить что-то у хозяина страны… Однако люди, помнящие, в чем все-таки состоит смысл профессии, на мероприятии тоже были. В их числе — журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Двух месяцев не прошло с того момента, как на Татьяну прямо в редакции радиостанции было совершено покушение, и вот она уже работает. Делает то, что журналист должен делать. Задает неудобный вопрос президенту — о «разных правовых реальностях», о придворных, вроде Игоря Сечина, для которых закон не писан, и об обычных (пусть даже известных) людях, которых лишают элементарных прав. Получает привычный, протокольный ответ, отлично показывающий, как мало занимает Путина им же сконструированный беспредел. И — явно к тому не стремясь — напоминает собравшимся, для чего вообще существуют пресс-конференции.

Сама Фельгенгауэр, конечно, посмеялась бы, узнав, что ее решили записать в герои. Она ведь просто делала свою работу. Ну, тем больше у нее оснований оказаться в этом списке.

Ксения Собчак

Кандидата в президенты РФ Ксению Собчак называют спойлером Навального, утверждают, что идея двинуть ее на выборы родилась в недрах администрации президента. Чтобы хоть какой-то интерес к унылому мероприятию с предрешенным финалом сохранялся, чтобы у либерально настроенной части публики был «свой» кандидат (вечный Явлинский в этой роли сегодня смотрится совсем уже нелепо, и это понимают все, кроме вечного Явлинского). Сама Собчак на первой пресс-конференции в качестве кандидата заявила — ни у кого никаких доказательств ее связей с Кремлем нет и быть не может. Оно, может, и так, но версия о спойлерстве настолько похожа на правду, что, скорее всего, и является правдой.

Однако кандидат Собчак в последние месяцы 2017 года успела минимум трижды дать достойный отпор профессиональным пропагандистам на федеральных каналах и так поговорить с Путиным на итоговой пресс-конференции, что он не выдержал, обычными отговорками ограничиться не смог и почти прямым текстом заявил, что недопуск Навального до выборов политически мотивирован. Собчак показала — насколько неудобно и разрушительно появление живого человека, пусть даже срежиссированное и управляемое, внутри сконструированного Путиным вместо политики ФГУП «Политический ритуал».

Вячеслав Володин

Немного странно, наверное, видеть в этом списке спикера российского парламента, выдающегося придворного льстеца и гениального, как утверждают люди, с ним работавшие, интригана. Но у Вячеслава Володина есть одна малозаметная непосвященным, но важная заслуга перед гражданами России, о которой стоит упомянуть справедливости ради.

Конечно, Володин не о гражданах думал, вводя драконовские дисциплинарные меры для депутатов, заставляя высиживать от звонка до звонка на бесконечных заседаниях и штрафуя без жалости. Он просто показывал, кто в Думе хозяин, доказывал, что уход из администрации президента — еще не конец карьеры. Но за год с небольшим работы в парламенте второго созыва он сумел добиться для себя, возможно, неожиданного, а для нас — приятного результата. Депутаты твердо знают теперь, что они — государственные крепостные и за исключением нескольких специальных людей, прошедших кастинг на роль официальных юродивых, сидят довольно тихо. Репрессивные законы, разумеется, штамповать продолжают, но, по крайней мере, запахами опасного безумия публичное пространство не отравляют. Сберегая тем самым психическое здоровье граждан.

… и антигерои

Наталья Поклонская

Иногда, правда, и одного человека, прошедшего кастинг на роль официального юродивого, хватает, чтобы заставить целую страну содрогнуться. Экс-прокурору Крыма, а ныне депутату ГД Наталье Поклонской это удалось. Весь год Поклонская вела непримиримую борьбу с покойной балериной Матильдой Кшесинской за сердце государя императора Николая II, тоже покойного. Поклонская проиграла, фильм Алексея Учителя «Матильда» вышел на экраны страны и событием, говоря откровенно, не стал.

А вот ее борьба — стала. Злоба, глупость, непрофессионализм, готовность спекулировать на исторических фальшивках в сочетании с полным равнодушием к подлинной истории, плюс комическое косноязычие — все, в общем, что характеризует казенный патриотизм путинской России, можно теперь кратко обозначить одним словом — «Поклонская». Наталья Поклонская — человек-мем и, кстати, самый упоминаемый в СМИ депутат по итогам 2017 года.

Сергей Собянин

Обязательный фон городского лета в Москве — рвы и ухабы карательного благоустройства, превращающие прогулку по центру в квест. 2017-й добавил к благоустройству реновацию: первоначальные планы по сносу тысяч домов всерьез напугали москвичей, а первый вариант подготовленного мэрией закона о реновации был написан так, что прав у собственников жилья не осталось вообще. Успокаивать людей пришлось лично президенту, Дума сотнями вносила в законопроект поправки, а на парламентские слушания допустили не только подсадных, но и настоящих горожан.

Мэрия при Собянине — это не только сомнительные проекты и грандиозные траты, это еще и демонстрация нового способа коммуникации власти с обществом. Во время споров о реновации Собянин просто бегал от жителей города, например. Недоделки в парке «Зарядье» списали на происки горожан, которые якобы воровали с объекта лишайники и ягель. Любая содержательная критика чиновниками мэрии игнорируется, серьезные деньги тратятся на симуляцию восторгов в социальных сетях и районных газетах, а голосования на портале «Активный гражданин» удивительным образом всегда в пользу градоначальника и его подчиненных. Чудо!

Андрей Турчак

Впрочем, федеральная власть не хуже московской умеет подавать сигналы общественности. В отличие от многих отправленных в отставку губернаторов, для Андрея Турчака уход с поста главы Псковской области стал началом настоящего взлета. Его назначили исполняющим обязанности секретаря Генсовета «Единой России» (по слухам, лидер партии Дмитрий Медведев не менее полутора часов героически противился неоднозначном кадровому решению!), затем — под него же создали дополнительный, шестой, пост вице-спикера в Совете Федерации. А под занавес года съезд правящей партии Турчака на секретарском посту утвердил окончательно.

Молодой перспективный политик, не краснея, раз за разом обещает оправдывать «доверие общественности». При этом известен он общественности в первую очередь как возможный заказчик покушения на журналиста Олега Кашина в 2010 году. Никакого расследования о причастности Турчака к преступлению, конечно, не проводилось и проводиться не будет (хотя сам он однажды заявил, что его «опрашивали» по делу), слухи остаются слухами. Но основания у слухов есть, и очень серьезные. И все это совершенно не мешает двигать Турчака вверх по властной лестнице. Либеральная общественность любит считывать знаки и намеки в действиях первых лиц, гадать, что же ей, общественности, тем или иным действием хотели сказать. Так вот, карьерные успехи Турчака — лучший из ответов на такие гадания: плевать они хотели на общественность, и у них для этого даже имеется специальный человек-плевок.

Петр Толстой

Одна из самых унизительных историй года — допинговый скандал, финалом которого стал запрет для сборной выступать на ближайшей зимней Олимпиаде под российским флагом. Расплачиваются спортсмены, но настоящие кузнецы позора — государственные чиновники во главе с вице-премьером Виталием Мутко. Признавшие аккуратно и тихо все претензии МОК, но для внутреннего пользования, для страны, оставившие рассуждения о том, будто никаких доказательств государственной поддержки «допинговой системы» не существует.



В скандале отметились многие, но пусть олицетворением государственного лицемерия побудет единорос Петр Толстой. В эфире одного из федеральных каналов великая Иоаланда Чен намекнула беснующимся патриотам, которые требовали бойкотировать Игры, что патриотизм за чужой счет — дело нетрудное, и не стоит вынуждать спортсменов терять время ради удовлетворения чужих амбиций. На что Петр Толстой со спокойной наглостью ответил: «У нас впереди вечность!»

Они ведь, похоже, и правда так думают.

Игорь Сечин

Пора явить свое лицо и настоящей власти. Замыкает наш список Сечин, всесильный Игорь Иванович, человек, который выше закона, для начинаний которого у государства всегда хватает денег. Неостановимый, будто танк. Не готовый прощать никого, кто скажет ему поперек хоть слово, — журналисты, препирающиеся с Сечиным, рискуют нарваться на многомиллиардные иски, а о том, чем рискуют министры, препирающиеся с Сечиным, можно спросить у Алексея Улюкаева.

Однако даже и всепобеждающий Сечин, а вместе с ним все упомянутые и многие неупомянутые в этом списке — человек-катастрофа Дмитрий Рогозин, человек-скандал Владимир Мединский, человек-анекдот в моднейших кроссовках Дмитрий Медведев, депутаты, министры, чиновники, главы госкорпораций — только фон для портрета главного (анти)героя, архитектора системы, которая всех этих персонажей породила, и гаранта стабильности этой системы, Владимира Путина. Это его команда (не бывает политика без команды, как отмечено где-то выше). И это его государство. На ближайшие шесть лет как минимум.