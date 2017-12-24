Алексей Навальный стартовал на пляже





Фото: Евгений Фельдман, проект «Это Навальный»

Шатер для оппозиции

На пляж пробирались по снегу. Активисты, журналисты, сотрудники штаба с трудом преодолевали сугробы по пути к заветному шатру. Желающих посмотреть на необычное действо уже в подземном переходе у станции «Полежаевская» встречали волонтеры штаба с фирменными опознавательными значками, помогая найти четыре автобуса, которые курсировали от метро до места встречи. С наплывом публики они явно не справлялись.

Публику развлекали активисты на сцене у шатра (скандируя в мегафон «Мы уже победили», «За нами народ», «Против коррупции и воровства») и согревали горячей едой — пришедших угощали блинчиками, пирожками, бутербродами и картошкой. Но сперва требовалось поставить и заверить свой автограф. Длинные очереди выстроились у входа в шатер, каждому объясняли, что он должен зарегистрироваться в списках, а уже после отстоять очередь к нотариусу, который тщательно сверял паспортные данные. Нотариус, согласно закону, может быть на таких встречах только один — поэтому процедура затянулась.



«Берем бейджик, он же мандат», — торжественно объявляли тем, кто получил 15-секундное свидание у нотариуса, а после — инструкцию. «Голосуйте только при помощи своих мандатов. Старайтесь поднимать мандат повыше и не опускать его, пока председатель комиссии не попросит вас этого сделать», — гласила инструкция. Толпа «делегатов» (причем не только молодых — было немало представителей старшего поколения) шли в огромный шатер как в зал для съезда.

На сцене выступал ведущий программ «Навальный LIVE» Николай Ляскин. Он говорил о важности каждого участника, благодарил пришедших и рассказывал о достижениях штабов по всей России. Как следовало из его речи, сегодня в Серебряном бору собрались не только москвичи. В столицу приехали жители городов, где не было сбора инициативных групп по выдвижению (всего Навального в воскресенье выдвинули в 19 городах страны плюс Москва). Ляскин объяснял, почему важно 1 час в день посвящать агитации. Десятки часов в неделю, по его словам, работают некоторые активисты, другие же поддерживают только на словах. Если ситуацию получится исправить, то за три месяца удастся победить власть на всех фронтах, заверил оппозиционер.

В ожидании кандидата

Ляскин признался NT: в штабе рады, что удалось получить для сбора инициативной группы хотя бы это место на пляже. Он рассказал, что изначально планировали арендовать более традиционную площадку, но все арендодатели отказывались. Причем готовить площадку пришлось очень быстро: «Всего этого еще прошлым вечером не было», — сказал Ляскин.

Навальный долго не появлялся ни на сцене, ни в зале. С трибуны же продолжали выступать его сторонники — координатор московского штаба Сергей Бойко, соавтор предвыборной программы Владимир Милов, координатор штаба в Кемерово Ксения Пахомова. Все они хвалили волонтеров, которые создали первую народную сеть аж в 84 городах России. И главный тезис: нельзя, не возможно не допустить до выборов человека, которого поддерживает столько людей от Владивостока до Москвы.

Когда со сцены объявили — «Теперь у нас есть кандидат», зал ответил долгим скандированием «Россия будет свободной!»



Но в зале перешептывались: а где же виновник торжества? Появились версии, что его задержали на выходе из дома. «Да он здесь, с женой и детьми», — возражал один из активистов. (На самом деле, Навальный с членами штаба и волонтерами уже в 5 утра были на месте сбора у метро). На сцену поднялся юрист ФБК Иван Жданов и сообщил, что мероприятие начнется через сорок минут. Причина задержки, по словам организаторов, — последний автобус с участниками еще только отъехал от метро: мероприятие начнется, только когда все будут в сборе.

Группе собравшихся предстояло сначала утвердить себя в качестве граждан, которые выдвигают Навального, затем утвердить его представителей. Последним пунктом повестки был самороспуск. При этом формальности организаторы штаба хоть и соблюли, относились к ним с нескрываемым юмором. Так, сам Жданов, после того как в воздух в очередной раз взмыли мандаты, начал делать «селфи» на фоне поднятых красных бумажек. «Все эти формальности мы отменим после победы», — пообещал юрист ФБК. Когда со сцены объявили — «Теперь у нас есть кандидат», зал ответил долгим скандированием «Россия будет свободной!»

«Требуем продолжения!»

Люди начали искать глазами Навального, но нашли лишь его жену. Раздавались выкрики: «Вон она в зеленом платье слева!» — «А где муж?» — «Скоро придет!» Тем временем Жданов отметил, что в шатре присутствуют и представители ЦИК, которым нужно показать, что мероприятие проходит по всем буквам закона. «Не надо с ними ничего делать. Мы должны продемонстрировать, что способны на демократические процедуры», — ответил юрист тем, кто требовал показать, где сидят чиновники.

Процедура завершилась «самозакрытием» группы избирателей, но многие люди не хотели такого завершения. «Мы требуем продолжения банкета», — заорали из первых рядов. И тут наконец под гром аплодисментов на сцену вышел Навальный. «Могу ли я считать себя кандидатом от Москвы?» «Да!» — загудел зал. И Навальный продолжил свою благодарственную речь. Финалом его выступления стал салют из конфетти, который засыпал все первые ряды зала. «Теперь вы знаете, на что ушел весь бюджет кампании»,— иронично заметил кандидат, прощаясь с публикой.





Фото: Евгений Фельдман, проект «Это Навальный»







Юлия Навальная голосует за выдвижение мужа в президенты Фото: Евгений Фельдман, проект «Это Навальный»

Захар и Даша Навальные следят за голосованием из-за сцены Фото: Евгений Фельдман, проект «Это Навальный»

Потом Навальный коротко ответил на вопросы многочисленных журналистов, которые ждали его в отсеке для прессы. Брифинг был недолгим, Навальный больше обсуждал других кандидатов. По его словам, единственным нормальным вариантом для всех будет сняться с выборов в случае его недопуска. Тогда, считает Навальный, выборы либо не смогут состоятся, либо окончательно превратятся в фарс.

Тем временем юрист ФБК Жданов отметил, что в шатре присутствуют и представители ЦИК, которым нужно показать, что мероприятие проходит по всем буквам закона: «Мы должны продемонстрировать, что способны на демократические процедуры»



Кандидат сообщил, что ему надо срочно заняться бумагами, так как сегодня же намерен сдать документы в ЦИК. Он направился к столику нотариуса, но и там его настигли корреспонденты, щелкая камерами и пытаясь получить комментарии.

Продолжалась фотосессия для политика и после того, как он завершил дела с бумагами. Теперь его окружили сторонники и волонтеры, которые хотели сделать с ним «селфи». Покинуть шатер Навальному удалось только во втором часу дня (процедура, таким образом, растянулась почти на три часа). Штабисты спешили, опасаясь, что не успеют до закрытия ЦИК, объявившего, что будет принимать документы до 15 часов.

Правда, позже председатель комиссии Элла Памфилова объявила о продлении рабочего дня на неопределенное время. Что было весьма кстати для сторонников Навального: на морозе так и не заработал принтер, и чтобы напечатать все необходимые документы им пришлось отправиться в штаб на другой конец города.





Алексей Навальный в ЦИКе, запомните этот день: 24 декабря, 2017 года Фото: Twitter / @EvgenyFeldman

Уже после восьми вечера Центральная избирательная комиссия — приняла документы Алексея Навального. Решение о его регистрации или не регистрации будет принято на следующей неделе. 17 декабря в 20 городах России за его выдвижение в качестве кандидата в президенты РФ проголосовали в общей сложности около 15 тыс. человек.