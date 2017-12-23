123 трудных шага Собчак

Фото: sobchakprotivvseh.ru

Выдвинутая в президенты партией «Гражданская инициатива» телеведущая Ксения Собчак опубликовала свою предвыборную программу. Она называется «123 трудных шага» — по числу пунктов в программе. В ней четыре подраздела: «Внутренняя политика», «Внешняя политика», «Развитие экономики» и «Социальная политика».



Ксения Собчак считает, что Россия должна стать «европейским светским демократическим федеративным государством с рыночной экономикой, защищающим права и свободы граждан». Главным приоритетом во внешней политике Собчак называет «мирные и добрососедские» отношения с другими странами. «В интересах России — сильный, а не слабый Европейский союз. Нам нужно предпринять максимум усилий для восстановления партнерских отношений с Европой, имея как долгосрочную цель подписание соглашения об ассоциации с ЕС», — говорится в программе.

Телеведущая уверена, что России требуется демократическая реформа. Она предлагает внедрение «подлинных демократических принципов и механизмов». Собчак предлагает упразднить «антиэкстремистские» статьи 280 и 282 Уголовного кодекса и в дальнейшем при законотворчестве ориентироваться на общеевропейские законы и принципы. Также кандидат в президенты ратует за то, чтобы ограничить права всех силовых структур и запретить избираемым должностным лицам всех уровней занимать одну и ту же должность более двух сроков в течение всей жизни. Собчак также предлагает законодательно закрепить возможность импичмента избираемых должностных лиц и депутатов парламентов всех уровней.

Еще одним пунктом будущих политических реформ телеведущая видит возвращение в избирательный бюллетень графы «Против всех». Также Собчак считает, что в России мировые судьи должны избираться гражданами прямым и тайным голосованием, а применение судов присяжных должно быть «существенно расширено».

Собчак обращает внимание на эпидемию ВИЧ и предлагает легализовать однополые браки в виде добровольных гражданских союзов между совершеннолетними вне зависимости от их пола и вероисповедания



Предлагается отказаться от срочной службы. Армия должна быть полностью контрактной. Собчак считает, что расходы на оборону и полицейский аппарат слишком большие, их необходимо сократить, и таким образом за несколько лет реформ бюджет сэкономит 1,5 трлн рублей. Собчак выступает за то, чтобы сместить приоритет социальной политики в сторону образования, на которое телеведущая предлагает тратить не менее 5% ВВП. Также кандидат от «Гражданской инициативы» в случае победы обещает поднять пенсии до уровня не менее 40% от средней заработной платы и так изменить закон, чтобы правительство и президент не могли заморозить пенсионные накопления без одобрения Госдумы.

Собчак предлагает легализовать однополые браки в виде добровольных гражданских союзов между совершеннолетними вне зависимости от их пола и вероисповедания.

Авторы программы обращают внимание на эпидемию ВИЧ в России. «Уже даже официально в более чем десяти регионах ВИЧ болеет как минимум 1% населения. Это весь Урал, Западная Сибирь, Поволжье. Сегодня не существует ни уязвимых групп, ни групп риска. Инфицироваться может любой. При этом государство не только не объявляет эпидемию, но и не обсуждает ВИЧ на государственном уровне», — сказано в программе. Собчак считает, что государство должно незамедлительно признать эпидемию ВИЧ и обеспечить современными лекарствами каждого человека, живущего с ВИЧ и способного получать терапию. Также государство должно допустить профильные международные некоммерческие организации до работы в России и признать международные правила и методики в борьбе с ВИЧ.

Наконец, телеведущая предлагает провести в Крыму референдум по вопросу статуса полуострова. Плебисцит должен быть согласован Россией, Украиной и международным сообществом. Референдуму должен предшествовать период свободной общественной дискуссии и агитации на протяжении не менее года с момента согласования порядка проведения референдума.