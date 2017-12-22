Гонка с плавающей дистанцией

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Движение «Голос» выпустило доклад, в котором проанализировало ключевые изменения законодательства о выборах президента России 2018 года в сравнении с правовым регулированием президентских выборов 2012 года. Эксперты «Голоса» подсчитали, что за шесть лет изменения в закон о выборах президента вносились 15 раз, в общей сложности были изменены 59 из 87 статей и все четыре приложения данного закона.

«По нашему мнению, произведенные изменения не имели единого вектора. Первое изменение, внесенное в мае 2012 года, резко сократившее число требуемых для регистрации кандидата подписей избирателей, было направлено на демократизацию выборов. Однако бо́льшая часть изменений, внесенных в 2012–2016 годах, имела противоположную направленность», — отмечается в докладе.

Среди ужесточений эксперты отмечают следующие: введены новые ограничения пассивного избирательного права, дополнительные ограничения при регистрации кандидата, ограничения на наблюдение, сокращение сроков обжалования итогов голосования и результатов выборов. Впрочем, в 2017 году вектор поправок снова изменился и стал демократичнее: обеспечение бо́льших возможностей для голосовании граждан, послабления в режиме работы наблюдателей.

«Нет никаких объективных оснований устанавливать для кандидатов столь различные требования к числу подписей избирателей, представляемых для регистрации». Это противоречит Конституции и определениям Конституционного суда



«Наиболее радикальным изменением является сокращение числа требуемых подписей», — отмечается в докладе. Сперва от всех кандидатов требовалось собирать не менее одного миллиона подписей. Затем это число выросло до 2 млн, при этом от сбора освободили парламентские партии. Теперь надо собирать в разы меньше: кандидатам от непарламентских 100 тыс., а самовыдвиженцам — до 300 тыс. В то же время, отмечают эксперты, «нет никаких объективных оснований устанавливать для кандидатов столь различные требования к числу подписей избирателей, представляемых для регистрации», и это противоречит Конституции и определениям Конституционного суда.

Другая важная новелла — ограничение пассивного избирательного права. В 2012 году права избираться были бессрочно лишены граждане России, осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений. После того как КС счел это незаконным, норму поправили: теперь осужденные лишаются на 10 и 15 лет после снятия судимости при тяжких и особо тяжких преступлениях. Но эксперты считают, что решение КС не было полностью выполнено, особенно к условно осужденным. На этом основании на выборы не пускают Алексея Навального. Как выражено в особом мнении члена КС Константина Арановского, «условное осуждение обычно свидетельствует об умеренной степени общественной опасности деяния, даже если уголовный закон относит его к тяжким преступлениям. Если суд решил, что деяние не заслуживает реального лишения свободы и следует обойтись условным осуждением, это отражает тяжесть содеянного в смысле характера и степени общественной опасности, что прямо следует из ч. 2 ст. 73 УК РФ».

«Мы не можем категорически утверждать, что лишение пассивного избирательного права лиц, осужденных к лишению свободы условно, не соответствует Конституции Российской Федерации. Однако, даже если допустить, что данная норма соответствует Конституции, мы считаем ее антидемократичной, приводящей на практике к существенному снижению конкурентности выборов», — отмечают эксперты.

Еще одним недемократичным актом они считают введение дополнительных требований и документов для регистрации кандидата. Они могут послужить еще одним основанием для отказа — о чем свидетельствует опыт выборов более низкого уровня.

Ужесточились и правила агитации, в частности, использования изображений того или иного политика, появились лимиты по цене агитпродукции. Изменилась нарезка участков — эксперты критикуют их укрупнение.

«Эти новеллы несоразмерно ограничили возможности участников избирательного процесса обжаловать ошибки или сознательные искажения итогов голосования»



Перенос выборов с 4 на 18 марта является политическим, а у этого есть серьезный изъян: «В день голосования непременно будут проводиться праздничные мероприятия, в ходе которых одним из главных упоминаемых лиц будет действующий президент. При этом он же будет баллотироваться на новый срок, и фактически в день голосования будут происходить действия, которые можно будет квалифицировать как агитацию за кандидатуру действующего президента. Тем самым праздничные мероприятия дадут повод для обвинений и конфликтов».

Критикуют эксперты и то, как были заменены открепительные удостоверения на новый механизм голосования по месту нахождения. У этой процедуры есть крупные недостатки: голосование по новым правилам труднее проконтролировать, и оно станет менее доступным для многих граждан.

Наконец, недовольны эксперты и тем, как изменилась процедура обжалования итогов выборов: для нее резко сократили сроки. «Эти новеллы несоразмерно ограничили возможности участников избирательного процесса обжаловать ошибки или сознательные искажения итогов голосования. Анализ итогов голосования обычно требует времени, и, как показывает практика, за пределами 10-дневного срока часто обнаруживаются серьезные искажения итогов голосования, которые уже невозможно исправить, даже если все участники избирательного процесса этого хотят», — резюмируется в докладе.