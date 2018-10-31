Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС

Терроризм — оружие слабых. А также бедных, обиженных, униженных и оскорбленных. Но гордых и несломленных духом. То есть предельно понятно, почему некая униженная и оскорбленная борода берет в аренду грузовик и въезжает в толпу ликующих, праздно болтающих кяфиров. Или кидается на них с ножом. Дешево и сердито, гарантированная дорога в рай и к социальной справедливости. Которая в некотором смысле тоже разновидность рая. Хоть и несовершенная, как все земное. Но ради нее защитникам народа не жаль миллион-другой обывателей уморить голодом, сгноить в ГУЛАГе, выдавить из страны или просто расстрелять (камбоджийский вариант — забить мотыгами).



Бандиты, идущие к власти, у многих вызывают симпатию: это так романтично, так самоотверженно! Бандиты, завоевавшие власть, выглядят уже не такими милашками. Удивительным образом оказывается, что власть им дороже народа. Во всяком случае, если им приходится выбирать между властью и людьми, люди всегда приносятся в жертву. Как, собственно, и на более ранних романтических этапах. Когда Путин в порядке исполнения интернационального долга въехал в Сирию, униженные и оскорбленные носители духовных скреп в ответ взорвали пассажирский самолет над Синаем. Погибли 224 человека. Ничего странного. С одной стороны, защитники идеалов СССР полезли спасать классово близкого вождя. Которому к тому же по-братски списали $10 млрд еще советского безвозвратного кредита. Как всегда, ничуть не озаботившись безопасностью отдыхающих в Египте сограждан. А когда наши вожди о гражданах заботились? Не до них: на карте интересы родной вертикали. С другой стороны, борцы за шариатскую справедливость и прогресс тоже не могли молчать. Так что, чем богаты — тем и рады.

Естественно, первые недели после катастрофы нас кормили квалифицированными утечками из информированных источников. Мол, экипажу полгода не платили зарплату, он отказывался лететь из-за технических неисправностей, а взлетев, сразу затребовал аварийную посадку. Самолет был склеен на соплях, с криво приваренным хвостом, а «Когалымавиа» вообще турецкая компания — что с турок возьмешь… То есть все что угодно, только не теракт. Ибо если он, то следует вывод о рутинном непрофессионализме людей с добрыми усталыми глазами, чистыми руками, холодной головой и горячим сердцем. Прямой обязанностью которых было предусмотреть и нейтрализовать ответ борцов за суверенитет и духовные скрепы с той стороны. У которых тоже своя пламенная вера, чистые руки и горячее сердце. Будто они в первый раз пассажирские самолеты взрывают.



Что угодно, только не теракт. Ибо если он, то следует вывод о рутинном непрофессионализме людей с добрыми усталыми глазами, чистыми руками, холодной головой и горячим сердцем

Удивляться нечему. Нукеры с добрыми усталыми глазами не опускаются до безопасности обывателей. Их Контора была создана для безопасности «государства» — то есть вертикали и ее вождей. Она так и называлась: «Государственной Безопасности». Не гражданской же и не общественной! Ежели для спокойствия вождя требуется согнать публику на обочину, перекрыть центр города, влепить кому надо «двушечку»/«пятерочку», отравить полонием, застрелить на мосту или просто невзначай дать монтировкой по голове — то всегда, за милую душу. А борт из Египта лишний раз проверить — да вы что?! Там же в списках ни одного начальника… Этак, ежели за всех простолюдинов отвечать, кадров не напасешься. У нас одними только зеками 300 тыс. сотрудников ФСИН заняты!



Резон противодействующей стороны тоже прозрачен. В аэропорту трудятся тысячи правоверных. Не проблема найти одного-двух особо неистовых, чтобы они аккуратно забыли в хвостовой части баночку из-под кока-колы с часовым механизмом. За всех несправедливо обиженных! За светлое шариатское будущее!



Все просто, как колумбовы яйца. Непонятно другое. Чем паять бомбу (какая-никакая квалификация, такие мастера наперечет, раньше или позже их вычислят) и вербовать агентуру в аэропорту, куда проще найти травмированного мировым порядком труженика швабры, погрузки-разгрузки или шаурмы в торговом комплексе, на складе, в логистическом терминале или в казенном учреждении. И вдохновить его канистрой солярки. Дешевле не придумаешь! Чем выше уровень экономического и инфраструктурного развития, тем больше таких соблазнительных объектов. А уж там идейно нагруженный шахид сам разберется с угнетателями и их антинародной собственностью. Не хуже Степана Халтурина, трепетного коммуниста ван дер Люббе, тонкого художника-акциониста Петра Павленского или «буревестника мировой революции» Эдички Лимонова.



Подобная неуравновешенная публика («беспокойные сердца», если воспользоваться выражением комсомольской юности) страсть как любит вскрывать язвы капитализма и привлекать внимание разжиревших буржуа к страданиям угнетенных. Пусть им будет так же больно, как нашему обманутому и эксплуатируемому генетическому коду (классу, религии, народу, расе — нужное подчеркнуть). В наше время, батенька, надо кастетом кроиться миру в череп! Или (что актуальнее) «мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем».



Короче, до последнего времени было непонятно — почему не жгут? То ли маловато у нас в отечественной реальности настоящих буйных. То ли все сильно заняты в спецкомандировках. А может, солярка непомерно вздорожала, или спецслужбы научились работать? Такое ведь тоже можно предположить. Возможно, от заурядного пожара простой человеческой радости меньше, чем от взрыва или наезда на толпу? Как бы то ни было, налицо загадка и когнитивный диссонанс. Не жгут!



Но тут как раз подоспела волна телефонного терроризма. И параллельно с ней участившиеся примеры совершенно случайных воспламенений. То торговый центр «Синдика», то ГРУ, то музей, то ряд областных и районных центров, лес вокруг Братска-Иркутска, кинотеатры, автомобили и прочая иллюминация в честь «Матильды». То есть жизнь-то налаживается! По крайней мере, духовная — в смысле обмена скрепами. Пока писал этот текст, еще один неравнодушный взорвал квартиру в Ижевске: семеро мертвецов, десяток раненых. Вот скоро назад на Родину просочатся временно прикомандированные к ИГИЛ** борцы за свободу и еще что-нибудь интересное нам организуют. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.



Терроризм упростился и приблизился к народу. Хотя он и раньше был занятием не для самых сложных натур. Но теперь вместо заговоров, кружков, партийных ячеек и тайных обществ вдохновенному отморозку достаточно сходить в ближайшую лавку и купить канистру или тесак. Нейтрализовать таких индивидуальных борцов за правое дело дьявольски трудно. Тем более нукерам, у которых не хватило желания или квалификации предвидеть даже тривиальный взрыв авиалайнера.



С противоположной стороны, напротив, все элементарно до неприличия. Героев — как грязи. Глобальная периферия продуцирует их десятками тысяч. Ножичком раз-два-три — и ты уже бессмертный символ борьбы за народное счастье (шариатское, пролетарское или национальное — дело вкуса). Благодарные потомки назовут твоим именем главную улицу в родном ауле. Для того у них имеется героический эпос и профессиональные акыны. Технология такая же нехитрая, как серпом/молотом по голове, по горлу или по каким еще местам.



Террор — оружие не только слабых, но еще и глупых. А также диких. В цивилизованном мире террористами и революционерами не восхищаются

К сожалению, история обычно кончается тем, что главный город освобожденной таким образом страны быстро сползает до уровня образцового супер-кишлака. Где в центре высится пирамида-мавзолей с набальзамированным вождем. И/или его золоченая статуя, которая вращается вместе с солнцем. Потому что террор — оружие не только слабых, но еще и глупых. А также диких. В цивилизованном мире террористами и революционерами не восхищаются. Ну, разве только совсем зеленые студенты в маечках с Че Геварой и застрявшие в пубертате «полезные идиоты» из прогрессивной профессуры.



Нравится, не нравится, а сталинская Москва была оформлена в лучших азиатско-египетских традициях. Как Самарканд с мавзолеем Тимура или дельта Нила с фараонами в пирамидах. Изнутри нашего советского социума этой дикости так же не видно, как изнутри северокорейского. Социокультурная норма на то и называется нормой, чтобы казаться нормальной. Но со стороны — тривиальное варварство.



А насчет взрывов и пожаров не извольте беспокоиться — процесс пошел, маньяки верхним чутьем улавливают веление времени. Теперь этого добра будет предостаточно; следите за нотами ТАСС. Там нам очень убедительно расскажут про их совершенно неполитический и случайный характер. Как было с убийством Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Бориса Немцова, с покушениями на Олега Кашина, Татьяну Фельгенгауэр и многих, многих других — почему-то всегда со стороны демократов. А потом, когда вранье опять станет непереносимо тупым и очевидным, перейдут на еще одну ступень вниз. Про «пятую колонну», диверсантов и врачей-вредителей.



Это они раскачивают лодку! Это они по сталинским рельсам загоняют Россию назад в египетское рабство! Это они привели к власти академика Кадырова и подговорили его обеспечить советские 99,8% за В.В. Путина на последних президентских выборах…



* Политгеограф, постоянный автор NT



** «Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — организация, запрещенная в России как террористическая

Впервые опубликовано 13 ноября 2017 года