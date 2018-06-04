10 лучших дискуссий

О врагах России — реальных и мифических — в таком далеком уже 2007 году спорили политолог Ольга Крыштановская и генерал-майор КГБ в запасе Алексей Кондауров

Борис Немцов vs Олег Куликов: как вести себя оппозиционным силам, когда поражение на выборах предопределено? Этим вопросом общество задавалось уже в 2008 году. Вопрос не потерял актуальности и сегодня

Отношения с властью — этот сакраментальный для российской интеллигенции вопрос — в The New Times в 2009 году обсуждали тогда ректор РЭШ Сергей Гуриев и тогда лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров — оба сейчас в эмиграции



Время показало, что изменение названия, как и предсказывали в 2010 году генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский и один из разработчиков альтернативного закона о милиции Николай Коварский, не меняет сути: реформы ведомства не произошло

Почему в один день на двух площадях Москвы оказались две разные страны, в феврале 2012-го — еще протестного — спорили политические активисты, оказавшиеся по разные стороны баррикад, — Ольга Романова и Михаил Леонтьев

В чем виноваты Pussy Riot, где проходит грань между кощунством и искусством и на какую роль в государстве претендует РПЦ — в июне 2012 года, уже после возвращения Путина в Кремль, спорили протоиерей Всеволод Чаплин и основатель движения «Россия для всех» Виктор Бондаренко

Нужна ли нам единая история? Осенью 2013 года в редакции спорили академик Александр Чубарьян и доктор исторических наук, политолог Андрей Зубов

Почему страна не может найти консенсус в оценке прошлого — ответ искали в феврале 2014-го историки Игорь Долуцкий, Марк Солонин, Николай Сванидзе

Движемся ли мы к диктатуре? Этот вопрос, актуальный два года назад, когда обсуждалась тема досрочных выборов президента, и сегодня в фокусе внимания. В 2015-м в редакции спорили политологи Екатерина Шульман, Михаил Виноградов, Кирилл Рогов

Зачем Кремлю кадыровская Чечня и что будет, если Москва перестанет оплачивать лояльность Грозного — осенью 2016-го обсуждали Олег Орлов («Мемориал») и Григорий Шведов («Кавказский узел»)