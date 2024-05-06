В Москве по обвинению в «оправдании терроризма» задержана журналистка Надежда Кеворкова

Утром 6 мая к журналистке Надежде Кеворковой пришли с обыском. Как написали «Известия», причиной обыска стало то, что, по мнению силовиков, она, «разделяя радикальную исламскую идеологию», публиковала посты, «оправдывающие нападение банды Басаева на Нальчик в 2005 году и деятельность движения «Талибан»*. Позже адвокат журналистки Калой Ахильгов сообщил, что в деле два эпизода. Первый — репост написанной в 2010 году статьи убитого 5 лет назад журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик в 2005 году. Второй — пост с «оправданием деятельности» движения «Талибан».

«Рен-ТВ» и «Известия» опубликовали видео обыска, на которых показаны найденные в квартире плакаты — «Лучше митинг» и «Забей в Google: дела «Хизб ут-Тахрир»*. Они не террористы. Свободу политзаключенным». Все это сопровождалось утверждениями от прогосударственных каналов, что Кеворкова «поддерживает дружеское общение с людьми, причастными к террористической деятельности и финансирующими ИГИЛ*», а также получила предложение переехать в Турцию «для работы против России».

Надежда Кеворкова работала корреспонденткой в странах Ближнего Востока, в том числе в Сирии, Иране, Ираке и секторе Газа, в этом году у нее вышла книга про палестино-израильский конфликт с критикой действий Израиля. Журналистка писала для «Независимой газеты», Russia Today, «Новой Газеты» и других изданий, в 2010 году была номинирована на премию International Women of Courage.



«Мою маму сегодня задержали и через какое-то время будут доставлять в ИВС по СВАО (это еще не арест). Моя мама ни в чем не виновна. Она журналист», — написал в телеграм-канале ее сын, журналист Василий Полонский.







*Признаны в России «террористическими организациями», деятельность которых запрещена.