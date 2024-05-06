Госдума приняла поправки, запрещающие «иноагентам» участвовать в выборах

Госдума во втором и сразу в третьем, окончательном чтении приняла поправки, запрещающие людям, признанным в России «иностранными агентами», участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов.

«Иноагентам» также запрещено быть наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. При этом уже зарегистрированных кандидатов включать в реестр «иноагентов» до подведения итогов выборов нельзя.

Поправки предусматривают также досрочное прекращение полномочий «иноагентов», которые являются сенаторами, депутатами Госдумы, заксобраний регионов и органов местного самоуправления, если через 180 дней после вступления в силу закона их не исключат из реестра.



Поражены в правах и граждане, включенные в реестр причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.



Соответствующие поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав» были неожиданно внесены на прошлой неделе ко второму чтению законопроекта, который изначально был направлен на недопуск к участию в выборах граждан, направивших в Центризбирком документы с ошибками и опечатками, инициаторами стали депутаты от партии «Справедливая Россия».



Для вступления закона в силу его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.



Спешное внесение поправок в законопроект может быть связано с инициативой «иностранных агентов» начать кампанию по выдвижению своих кандидатур на выборы в Московскую городскую думу, которые должны состояться в сентябре этого года. Предполагалось, что баллотироваться в Мосгордуму попытаются 45 «иноагентов» — во всех московских избирательных округах. О своем желании принять участие в выборах в Мосгордуму ранее заявили телеведущая Татьяна Лазарева*, журналист Сергей Маркелов*, оппозиционный политик Эльвира Вихарева*, экономист Владислав Иноземцев*, основатель новосибирского «Новоколледжа» Сергей Чернышов* и другие.

Единый реестр «иностранных агентов» ведется с 1 декабря 2022 года, на данный момент в нем 797 позиций. «Иностранные агенты» должны сдавать отчетность о доходах, указывать маркировку при публикации любого материала или поста. В случае неисполнения данных требований «иноагентов» привлекают к административной ответственности, а при неоднократных административных штрафах может наступить уголовная ответственность.



28 февраля Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу у «иноагентов». Также предлагается изымать их книги из библиотечной сети и оставлять авторское вознаграждение лишь в пределах минимального размера оплаты труда.







*Признаны в России «иностранными агентами».