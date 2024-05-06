Минобороны России заявило о проведении учений с тактическим ядерным оружием

Генштаб Минобороны России начал подготовку к учениям в целях «повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач», сообщили в ведомстве.

Учения пройдут «в ближайшее время» по поручению Владимира Путина, планируется отработать комплекс мероприятий «по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия». Участие в них примут ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота, место проведения не уточняется.

«Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», — сообщил официальный канал Минобороны.

Согласно Положению об «Основах государственной политики РФ в области ядерного оружия» решение о применении ядерного оружия Путин может принять как «ядерный ответ на «агрессию против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». Однако в каких случаях наступает подобная «угроза», не указано, так что трактовка этого положения может быть довольно широкой.

21 февраля 2023 года Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

В феврале этого года Financial Times ознакомилась с полученными в результате утечки секретными файлами, касающимися использования Россией тактического ядерного оружия.

В презентации для ВМФ критериями применения ядерного оружия указаны высадка противника на территорию России, разгром соединений, развернутых на границе, или неминуемое нападение противника с использованием обычного вооружения. Согласно этим документам, причинами применения тактического ядерного оружия могут стать «сдерживание государств от агрессии», «остановка эскалации военных конфликтов» и «предотвращение поражения российских войск», что в трактовке российской власти может стать реальностью.

За последнюю неделю последовало несколько заявлений западных лидеров о безусловной поддержке Украины, потенциальной возможности вступления в войну и обвинения в диверсиях на территории Европы.

Фото: РИА Новости