Дэвид Кэмерон: Украина имеет право использовать оружие из Великобритании для нанесения ударов по целям в России

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в четверг пообещал ежегодную военную помощь Украине в размере трех миллиардов фунтов стерлингов ($3,74 миллиарда) и затем «столько, сколько потребуется», добавив, что Лондон не возражает против использования оружия на территории России, сообщило агентство Reuters.

Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России и что Киев сам решает, делать ли это. «У Украины есть такое право. Поскольку Россия наносит удары по территории Украины, вы вполне можете понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя», — сказал Кэмерон в интервью агентству Reuters во время визита в Киев.



Во время своего визита в Киев Кэмерон встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.



В прошлый вторник премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи: $617 млн, 1600 ракет и 4 млн патронов. В пакет также войдут высокоточные авиабомбы нового поколения Paveway IV с лазерным наведением. Эти 226-килограммовые бомбы могут использовать лазерное наведение совместно с GPS, максимальная дальность применения — 30 км.







Фото: Reuters