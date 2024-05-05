Правительство Израиля запретило работу арабского телеканала Al Jazeera

Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал за прекращение деятельности «Аль-Джазиры» в стране, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Правительство под моим руководством приняло единогласное решение: подстрекательский канал «Аль-Джазира» будет закрыт в Израиле», — заявил Нетаньяху в соцсети X.

Министр связи Израиля Шломо Кархи сообщил, что оборудование телеканала будет конфисковано.

Как пишет The New York Times, это решение может осложнить отношения Израиля с Катаром, который выступает посредником в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Журналистские организации заявили, что закрытие вещания станет ударом по свободе прессы.



Ранее Нетаньяху назвал «Аль-Джазиру» «рупором ХАМАСа» и озвучил планы по закрытию. В прошлом месяце израильские законодатели приняли законопроект, позволяющий правительству временно закрывать иностранные СМИ, которые, по мнению Нетаньяху, подрывают национальную безопасность страны.



Катар, который финансирует телекомпанию, пока официально не прокомментировал решение израильских властей.

